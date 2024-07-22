星星之伙｜抗高溫大暑、撐低碳轉身的武師

星星之伙｜黃錦星專欄（鳴謝前天文台助理台長梁榮武合撰）

酷暑天，相約了我的「老師」梁榮武，在尖沙咀香港天文台總部附近食飯，支持本地低碳美食，兼敬師。

前天文台助理台長梁榮武，在1970年代尾某學期，曾是我的中學物理科老師。2011年，他從天文台榮休，十多年來都是各方力邀論述氣候變化議題的星級老師，我形容他是撐氣候行動的「武師」。近日他在慨嘆：「由於今時今日仍然有不少朋友，未意識到氣候變化其實是一個重大的危機，所以我仍繼續講，讓大家耳濡目染，希望有更多人加入氣候行動這個行列。」

今年7月22日大暑，香港高溫火熱，正是談論社會各界宜練就什麼「武功」去招架氣候高危的好時辰，包括論述低碳消費的心法？

相約了我的「老師」梁榮武同撐本地低碳好消費。（相片由作者提供）

低碳招式

全球氣候變化，極端天氣事件正惡化，高危四伏，包括熱浪似火、風雨如磐，傷人傷物數字駭人。2024上半年的香港，已異常高溫，屬有記錄以來同期最熱，今年6、7月的日與夜更是濕熱，常常如置身龐然蒸籠內。全球高危氣候下，我倆一邊細嚼低碳素食，一邊漫談其他低碳招式。今回，先淺談低碳消費，希望拋磚引玉。

近期，政府主張聚焦民生經濟，氣候「武師」有話兒。我倆對談觸及這話題時，他光速引述名句「綠水青山就是金山銀山」，語重心長地呼籲大家論述民生經濟時，宜多結合此「十字真言」心法。即是什麼？核心就是勸世在論述民生經濟時，要包括確保整體社會安穩降碳，經濟發展中促進綠色低碳轉型，綠色轉型中推動經濟實現「質」的有效提升和「量」的合理增長。當中，需軟硬兼施，「軟招」如推動低碳消費，「硬功」如練就創新科技發展。

「武師」一路支持低碳招式，包括2021年出台的《香港氣候行動藍圖2050》，同行邁向碳中和。（相片由作者提供）

低碳經濟

我欣見「武師」一直應邀去各平台以不同招式，例如主持電視台天氣科普節目《武測天》、參與電台節目《藍地球》、出席大中小學及其他講座，以及不時見報 （如今篇） 等，深入淺出地拆解氣候玄機，兼傳授低碳招式，包括低碳經濟、低碳消費、低碳樂活。

從2023年，我們已踏入全球沸騰（Global Boiling）世代，港人應對高溫暑熱時，本地市面湧現各式創新的貼身降溫產品，由「冰冰」衫褲至「冰感」咕𠱸之類，這些都是低碳經濟轉型的「冰器」？其實，大家轉身做個精明低碳消費者，日常宜先減高碳消費，可免則免，宜開心唱《超英歌》之中的心法口訣：Buy Less Buy Better ! 那什麼是高碳消費？自2018年環境局推出「低碳生活計算機」，可助大家評估各自在衣食住行四方面所產生的碳排放量，兼提供低碳生活招式，亦是高碳消費的照妖鏡。抗氣候高危，撐低碳經濟，人人有責。

近期市面湧現各式「冰感」產品。大家宜做個精明低碳消費者，消委會等等亦宜多引導如何精明低碳消費。（相片由作者提供）

低碳消費

應對高危的氣候變化，支持邁向碳中和，我倆誠盼香港社會各界包括政府、業界和大眾，同行力推低碳風尚主流化，這也是國家主席在今年新年賀詞中的願景之一。去年「全國生態環境保護大會」，國家主席指要大力倡導簡約適度、綠色低碳、文明健康的生活理念和消費方式，讓綠色出行、節水節電、光盤行動、垃圾分類等成為習慣。當中要探索政府主導、企業和社會各界參與、市場化運作等路徑，引導低碳生活、低碳消費漸成新風尚。

回望香港，我倆撐本地消費扣連低碳樂活，因應當前時勢，盼各方包括政府、消委會、相關業界等，宜發功多推本地低碳衣食住行，提質提量，同時勿鼓勵為消費而消費，忌無謂的碳排放。我倆都樂在簡約健康的生活習慣，衣食住行的低碳消費錦囊包括：

1、少買速食時裝 (和應前天文台台長林超英伙拍 Luna Is A Bep 的近期Rap歌《超英歌》所唱)；

2、惜食咪做大嘥鬼和多菜少肉；

3、在家慳電和分類回收；以及

4、公交出行等。

「武師」厲行低碳樂活，例如身體力行乾淨回收，並送到屋企附近「6仔」回收點。遇上街坊又可開心交流。（相片由作者提供）

低碳樂活

轉向低碳消費，生產者有責，消費者亦有責，包括消費後的分類回收習慣。「武師」補充，指他家所在的屋苑已有基本回收配套，期待屋苑會申請政府新推的「私人屋苑智能廚餘回收桶」及參與新增的《減廢回收約章》，好讓配套至少覆蓋紙、膠、金屬、玻璃樽、紙包飲品盒及廚餘六大類可回收物。

他又慨嘆，縱然屋苑其實已設有基本的分類回收配套，卻見一些鄰居尚未扭轉習慣去做好減廢回收。在屋苑的垃圾及回收空間，他不時眼見鄰居的棄置物明顯包含可回物品，但未被分類到合適的回收桶，「武師」忍不住時會施展「乾坤大挪移」將它們歸位，樂於令有用的可回收資源運轉乾坤，免誤墮堆填區，並可輪迴轉世，配合循環經濟。

「武師」所住的屋苑已有基本回收配套，期望不久的將來會加設廚餘回收等，以增至覆蓋紙、膠、金屬、玻璃樽、紙包飲品盒和廚餘六大類可回收物。（相片由作者提供）

而我和家人在近幾年，已習慣了這些日常家居回收六大類，兼開心可享「綠綠賞」的回收有賞，又樂在支持低碳循環經濟。那天，「武師」與我相約本地好消費，品嚐了新派素食兼「光盤」、凍飲走飲管、港鐵出行，健康又減廢走塑減碳，低碳樂活。

我家所在的社區，近期已齊備上述六大類回收配套，家人和我都樂意日常乾淨分類回收。近日，我路過「綠在東區」，欣見加設了廚餘回收以配合鄰近單幢樓的住戶所需，街坊紛紛前來支持廚餘回收，減廢減碳，並可享「綠綠賞」積分。我於是也在此打卡作記。（相片由作者提供）

關心香港邁向碳中和，開心撐本地低碳經濟、低碳消費、低碳樂活！

作者黃錦星是前環境局局長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。