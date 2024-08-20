江玉歡｜由量到質：香港旅遊應當走的路

江玉歡專欄

論起旅遊業，香港稱自己為「旅遊勝地」，相比海內外無人不認可。無論自然風光，還是歷史人文，香港都擁有拿得出手的「武器」，即使與世界最發達的城市相對比，國際金融中心的招牌都屹立不倒——這是過去二三十年，香港市民和遊客心中的香港形象。

那麼，如今呢？自由行發展至今逾二十年，前十年香港迎來零售行業的爆發期，同時伴隨著旅遊人流的湧入，香港逐步為世界、尤其是內地遊客所熟知。但在近十年，尤其是近四五年，旅遊業振興力度不足，同時零售業也逐漸式微。也許是受到疫情影響，但根本原因一定不是疫情，相信市民亦都清楚，疫情只是加速了這個進程，讓問題暴露得更加明顯。

問題在哪？分析來看，過去以自由行為核心興起的「香港代購潮流」的底層邏輯是資訊差和價格差，從而為香港帶來了大批遊客和消費者，從而為香港旅遊業的發展製造了量的積累。在過去，中國內地發展市場經濟經歷了上升期，公眾消費水準不斷提高，市場發展水準與公眾需求度之間存在一定的落差——而香港正是鑽了這個落差的「空子」。但近些年來，海外網購的興起，海南離島免稅政策的出台，以及出國遊的增加，使得過去來香港自由行「掃貨」的消費群逐步被稀釋——「量」不再具有優勢。

換言之，縱然香港旅遊業今日仍堅持以量取勝，縱然香港旅發局有一萬種手段吸引遊客來港，旅遊業對於香港整體的國際形象也只是在於「賺多少錢」，而非「增多少光」。香港城市小，街道窄，就連旅遊車泊位問題也要花錢委派大學做研究，城市承載旅客數量是有限的。用開口向下的拋物線所解釋，即是當來港遊客數量達到臨界點，超過這個臨界值，無論對於遊客體驗還是本地市民日常生活，負面影響一定會碾壓式的超過正面體驗。因此，今天的香港不應當再用老思維解決新問題了，持續追求量的大小，則是對現有社會資源的無限消耗，笨拙而效果甚微。

那麼，什麼是香港旅遊業的「質」？

質代表著一種思路和一種態度，不再盲目追求即時效益，代表著眼光長遠。以遊艇旅遊為例，過去提到香港旅遊業，相比相當多的市民腦海中浮現出連綿不斷的跨境旅遊巴士，卻鮮有人瞭解香港其實是世界上天然具備遊艇旅遊環境的城市之一。與大眾所認知的旅遊不同的是，遊艇旅遊是集航海、運動、娛樂、休閒和社交於一體的新型旅遊形式，其作為遊艇業和旅遊業相互融合的衍生物，被譽為「漂浮在黃金水道上的巨大商機」。而香港四季溫暖的氣候更是令遊艇業發展四季均有市場。相對比臨近國家新加坡，亞洲遊艇旅遊市場以中國香港、新加坡和泰國為代表。在香港還在猶豫琢磨旅遊業如何振興的時候，新加坡卻已經建成東南亞遊艇交易中心。

上述例子只是一個簡單說明，換而言之，大眾旅遊是量的積累，而小眾旅遊也同時蘊藏著巨大商機，也是旅遊目的地打造本地形象和吸引投資的一大利器。大眾旅遊也許只需要一則宣傳廣告，一場明星演唱會或一張旅遊優惠券則可完成旅遊地宣傳策劃，但是具有高品質的旅遊專案、高端高增值旅遊專案，則需要政府對該專案進行深度剖析，直面競爭對手的出擊——再次引述上述國際遊艇旅遊市場，香港如果想在亞洲市場、乃至世界遊艇旅遊市場分一杯羹，讓全世界熱愛遊艇旅遊的消費者注意到香港這個停泊口岸，則必須直接向新加坡或是泰國「亮劍」，而不能再有任何過多的猶豫。

香港旅遊業需要改革，需要新思路新想法和新方向，但無論如何調整，底層邏輯都應是由量到質的飛躍。

作者江玉歡是立法會議員（選舉委員會）、執業律師。



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