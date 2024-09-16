關焯照｜兩招提升舉辦盛事的競爭力

關焯照專欄

特區政府在今年5月宣布，2024年盛事總數由150項增至超過210項。估計全年吸引170萬遊客參與，為香港經濟帶來7億元消費額，經濟增加值高達43億元。

無疑，特區政府採用盛事吸引更多旅客來港，從而提升本地旅遊業的競爭力，是一個正確的策略。以上月剛完成的《100% 多啦A夢和friends》巡迴展為例，展覽期間不但有超過500萬人次的本地市民及遊客慕名而至， 而且成功帶動旅遊相關行業，包括飲食、零售及酒店業，這正好印證盛事只要舉辦得宜，是能夠為香港經濟注入頗強的動力。

多啦A夢巡迴展的空前成功，表示文化及藝術類型的盛事，的確可以吸引到大量旅客訪港、港人留港，齊齊消費。但問題是特區政府和商界能否持續舉辦類似多啦A夢的盛事活動呢？答案是可以的。原因是類似多啦A夢中受歡迎的故事角色可謂多不勝數，例如中國四大名著之一《西遊記》中的幾位主角：唐三藏、徒弟孫悟空、豬八戒和沙僧，早已家傳戶曉、無人不識，特別是齊天大聖孫悟空，作為各種電視電影、音樂話劇、卡通漫畫等等改篇的靈魂人物，多年來均大受歡迎，熱潮歷久不衰 。上月下旬，一款名為《黑神話：悟空》的全新動作角色電子遊戲，竟然在全球發行首兩週內便賣出1,800萬套 ，顯示以孫悟空作為主人公的產品可以非常吸客。假若特區政府和本地商界能夠舉辦多些以多啦A夢和孫悟空等受歡迎人物為焦點的一系列展覽，肯定會有噱頭，叫好叫座。

另外，香港要成為盛事之都，筆者早前已一再強調，特區政府亦必須要向這方面的專家學習。以蒙特利爾市為例，這地方只有一百多萬人口，卻在舉辦盛事方面享有盛名。今年蒙特利爾預計舉行超過230項盛事或節日項目，數量較香港更多。蒙特利爾市的成功之處在於市政府與聯邦政府能和當地商界通力合作，上下一心盡力完成每一項盛事活動。而各方努力所得出的成果也是有目共睹，當中不少盛事已一躍成為國際盛事活動，例如：一年一度的蒙特利爾國際爵士音樂節，已公認為全世界最盛大的爵士音樂節，每年吸引多達200萬訪客。另外，蒙特利爾市每年舉辦的一級方程式大賽，亦是全球其中一項重要的賽車運動競技。從以上兩項國際知名的盛事來看，負責推動盛事經濟的特區一眾高官，絕對可以借鑑蒙特利爾市如何成功舉辦盛事的竅門。

正所謂「功之成，非成於成之日，蓋必有所由起」。香港要成為盛事之都需要取他人之長。另外，如何發掘高吸引力的盛事活動也是必須擁有的能耐，否則即使找到進入寶山，也可以空手而回，這絕不是特區政府所樂見的結果。

作者關焯照是冠城商業及經濟研究中心主任。



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