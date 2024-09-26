黃頴灝｜何必為難6仔店

黃頴灝專欄

近日有報章報道，香港回收成本比私人經營高10倍，綠在區區資助額惹爭議，引起社會對香港回收的關注及回收政策的重視。筆者希望總結一些經驗及國際的做法，就香港實況來作一些分析。

除了把綠在區區跟私人街角回收店單以成本比較外，也建議考慮其他因素及成因。私營街邊回收鋪現時只會向市民購買「有市場價值」的回收物，例如乾淨的廢紙、高價值的金屬如銅、鋁，鐵等。現在廢紙值0.8HKD一公斤，銅、鋁等都值上幾蚊一公斤，而且這些倉儲物流成本較低，不佔空間，可用手推車/唧車裝卸貨車，因此市場都一直追著這些「有價有市」廢品回收。

6仔和私人回收鋪的分別

相反，綠在區區主要回收市場不回收的種類，如廢塑膠、小電器、電器、廢電燈管等。拿塑膠樽為例，雖然本身膠樽有回收價值，但無奈塑膠輕身及佔空間，物流倉儲成本太高，前面的成本已把膠樽本身的價值蠶食掉，私人街角店都基本不回收塑膠。因此私人回收店和綠在區區就存在基本性的不同，前者是生意經營，後者則是公共服務。

私人街角回收店說是廢品不夠，回收市場萎縮，行業中要互相競爭，就要以最低成本去營運，才可以「搶購」到回收品。相反，6仔店是要門面粉飾得好漂亮，目的是吸引市民來回收，並且需要在市場上收走「沒有市場價值」的回收品，是「搶人」。然而筆者可以肯定的是社會回收量不足，其主要原因是污者自付沒有得到落實，這是廢物管理中的世界大同原則。沒有此原則，市民寧願貪方便直接掉垃圾，也不選擇做源頭分類回收，再送到回收點，肯做回收的人佔少數，但肯定不是大多數。

根據環保署最新的香港廢物固體廢物監察報告，香港2022年的回收率為32%，雖然較2020年歷來最低的28%反彈了4%，但翻查2010年廢物固體廢物監察報告，香港回收率曾達到51%，因此香港回收率是低。而且相比世界其他做得比較好的先進國家和地區，它們的回收率都在50%以上左右，可見香港約三成的回收率是落後於國際大情勢。

香港其實早於董特首年代就討論是否要垃圾徵費，但一直擾攘多年仍未落實。同時當年韓國及中國台北市早在上世紀實行垃圾徵費，當時他們的回收率是比香港差得多。它們初時實施垃圾徵費，當地市民曾有很大的反對聲音，一致批評政府推行擾民政策，安排混亂失當等。但它們都咬著牙關實施，他們在垃圾按量收費後幾年，錄得垃圾量大幅度的減少，垃圾都去了那裏？當然是「3R」（物盡其用、廢物利用、循環再用），這造就到市民減廢回收的習慣，廢物減少，回收率都提升到50%至60%。相反香港廢物量不減反升，回收率由50%跌到30%，這是歷史、成因，國際上的比較和今天的現況。

（取自《香港資源循環藍圖2013–2022》）

政府制定及主導政策 不應參與回收運作

筆者從來都認為，環保回收要由每一個人起，這不是隨便的宣傳口號，而是由公共理治的角度出發。因為如果不是由每一個人自發性地好做，那公共成本就會好高。政府應該為700萬人做回收還是每人都行前一步做回收？回收說得好聽是資源再利用，說白了就是「搞垃圾」，坊間未分類的所謂回收品就是「垃圾」。筆者試過去35度高温回收一袋塑膠樽，袋中有大堆未飲完的飲料，飲料在搬運時都全倒在腳上。如果市民在前綫沒有做好分類潔淨回收，下游又怎會做得好呢?

民粹主義的意識抬頭，社會上包括領袖們都說不要擾民的污者自付，反而需要政府做好回收配套，因此6仔店便是這時代下的產物。先不說當局是否運用好資源，筆者也認為有大量的改革空間，做好回收配套應靠回收業界，而不是政府落水去做一些回收行業的事情。但我們需要明白為何今天會到這個步地，因為污者自付（垃圾徵費）從來是源頭減廢和回收的火車頭，沒有市民的自覺，一切都是徒然。

今年在垃圾徵未能如期上馬後，各方領袖都敦促政府要繼續做好回收配套，希望以「獎勵」方式市民做回收，獎勵就等如派錢，成本怎可能低呢？這基本是本末倒置的做法，用公帑推動社會做回收的雪球就愈滾愈大。筆者認為政府從來不應主導或參與回收行為，不要做一些自己不熟悉的回收行為，而應該是制定及主導回收政策，協助回收業界，運用業界的專長去做熟悉的回收運作，市場就好自行調節好有競爭性的成本，這才是有效率的社會運作。

6仔店前身是社區回收中心，根據當時環保署最開始的政策目的，是社區回收教育，推動市民回收，而不是肩負整個社會的回收責任。然而當局面對新形勢下，就把社區回收中心改變成今天的綠在區區，投入更多資源，塑造成一個品牌，做個更漂亮的門面，決心有別於私人回收街角店。可是，政策原意是社區教育，6仔店又怎能做到業界回收的功能呢？在回收數量上更不能跟業界相提並論，業界做的是上十倍或百倍的數量，才能做到收支平衡（即每月上千噸）。相反，綠在區區一間店每月只需回收幾十噸就達標。因此，我們不要有期望落差，因為這是不同的任務，政策方向和成效在設置上有基本性的不同。

至於是否改善現在政策，這是可以討論的，但首先當局和社會要認知這基本性的不同，才可以作進一步有理性的討論。做好香港回收仍是依靠業界，因為業界有其專業知識和經驗，知道怎營運一間公司，會引入技術把成本壓到最低，在市場競爭下就會達到市場效益。不像要投政府標書一樣，先要請一隊顧問來寫標書，也要有一隊市民客戶服務回覆要求，之後更需要寫報告給政府，這不是回收商應該要做的事。回收業界現在最需要就是政策幫助，度過難關。

作者黃頴灝是元朗區議員、民主思路聯席召集人（內務及地區事務）、環保公司董事。



文章標題為編輯所擬，原題為「香港廢物管理及回收的難點」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。