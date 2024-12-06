寰海明察｜市民有無需要憂慮特區政府千億財赤？

梁海明專欄｜寰海明察

近日，特區政府千億財赤讓不少市民聯想到經濟風險，以及擔心政府減赤不力。然而，適度的財赤和債務，實際上是促進經濟發展和改善民生的重要工具。要消除市民的不安，特區政府有需要通過透明化、穩經濟、強溝通等多方面措施，重塑市民信任，展示財赤和債務的積極意義。

拙作〈香港千億財赤危機有多可怕？〉日前發表之後，引發各界關注和熱烈討論：為什麼香港市民會對特區政府出現財政赤字、債務比較敏感？筆者相信背後不僅是經濟層面的憂慮，更深地植根於文化和語言的歷史背景，以及債務在人類社會中的道德和宗教意義。

「債務」被等同於失敗或不負責任

在印歐語系中，與「債務」相關的詞彙常常與「罪惡」或「原罪」聯繫在一起。例如，德語中的「Schuld」同時包含「債務」和「罪惡」兩層含義，這種雙重意涵反映了債務不僅是一種經濟責任，更是一種道德負擔。在早期社會中，未償還的債務被視為違背道德的行為，與「罪」相通。這種觀念深植於文化之中，導致人們對「債務」天然地具有一種負面情感，將其視為一種不光彩的、不道德的狀態。

因此，當本港市民聽到政府有債務或赤字時，往往會下意識地認為，這是特區政府未盡職責或「犯錯」的表現，而不僅僅是經濟運轉中的正常現象。這種文化上的深層聯想使得「債務」被等同於一種失敗或不負責任的象徵，從而引發市民的不安和反感。

從歷史和語言的角度來看，債務不僅是經濟行為，還具有調解人與人、人與神關係的功能。古英語中的「Geild」（赦免或祭祀）和哥德語中的「Gild」（稅金）表明，支付債務不僅是清償責任，更是一種恢復平衡的行為，用以化解衝突、贖回罪責或履行義務。

由此可見，債務自古以來就被賦予了維護秩序與和諧的功能。然而，當債務未被清償或赤字過高時，就意味著這種平衡被破壞了。這種「失衡」會讓市民感到不安，擔心社會秩序和經濟穩定受到威脅，進一步加劇對政府財政赤字、債務的憂慮。

財政司司長陳茂波日前在立法會表示2024/25年度的財政赤字估算由481億元倍增至約1000億元。（立法會直播截圖）

債務產生「未來負擔加重」聯想

此外，金錢在歷史上不僅是交易工具，更被視為一種承諾和信任的象徵。支付行為如英語中的to pay，源自to pacify（安寧）、appease（平息），本質上是一種契約行為，用以履行責任和修復關係。當一個人或一個機構（如政府）背負債務和出現赤字時，往往容易被視為違背承諾或不履行責任的表現。

可見，市民對赤字和債務尤其敏感，因為它與市民對政府的信任直接相關。政府的赤字、債務往往會讓市民產生「政府能力不足」「資源分配不當」或「未來負擔加重」的聯想，這種信任危機進一步放大了市民對赤字、債務的反感。

而且，從貨幣的起源來看，債務與象徵「絕對價值」的祭品密切相關。例如，德國的歷史學家勞姆（Bernard Laum）曾指出，在古希臘荷馬時代，每當民眾需要估算船隻或盔甲的價值時，往往會以公牛作為衡量單位。然而，奇怪的是，儘管牛被用作價值的度量工具，民眾在實際交易中卻很少真正用牛支付費用。

那麼，為什麼是牛？這背後存在一種深層的文化邏輯：牛是民眾向神靈獻祭的祭品，象徵著絕對的價值。在古代社會，無論是蘇美人還是古希臘人，牛都被視為最重要的貢品之一。而貨幣的起源，似乎也與這種獻祭行為有著密切的聯繫。許多地方的貨幣，實際上是從適合獻給神靈的貢品中演變而來，用以換取安寧與赦免。

貨幣的演變實際上承載了這種祭獻的功能：它不僅是交易的工具，更是一種道德責任的體現。這種文化背景延續至今，使得債務不僅是經濟上的數字問題，更具有象徵意義。當政府出現赤字或債務過高時，市民可能會潛意識地認為，政府未能完成其「獻祭」或「贖罪」的角色，從而對其產生負面情緒。這種情緒源於深層的文化記憶，並且超越了單純的經濟邏輯。

市民對政府財政赤字和債務的反感，是文化、歷史、語言和心理多重因素共同作用的結果。債務在人類歷史上一直與罪惡、責任和社會平衡密切相關，未償還的債務被視為一種道德上的缺失或社會秩序的威脅。而政府作為社會的管理者，其財政赤字、債務問題更容易引發信任危機和秩序失衡的憂慮，進而導致市民對債務和赤字的強烈反感。這種現象不僅反映了經濟層面的憂慮，也體現了人類社會對債務這一概念的深層文化敏感性。

故此，要減輕市民對政府財政赤字和債務的反感程度，特區政府需要從多個方面入手，通過加強信任、穩定經濟、提升透明度和強化溝通，緩解民眾對財赤和債務的焦慮。

投資如何促進經濟、創造就業和改善民生？

市民通常對財赤和債務感到反感，是因為他們不了解資金的用途以及對未來的影響。政府需要主動傳遞正面的信息，解釋財赤和債務並非完全負面，而是一種經濟發展的工具。政府有需要向市民說明財赤、債務資金用於哪些領域（如基礎設施建設、教育和醫療等），並展示這些投資如何促進經濟增長、創造就業和改善民生。

債務和財赤往往讓市民聯想到政府的不負責任或財政失控。為緩解這種擔憂，政府需要通過透明化措施來增強公信力，譬如，通過財政報告、新聞發佈會或公開數據，向市民展示政府的財務健康狀況，又可考慮設立監督機制，邀請獨立機構或專家審查政府的財政政策，並定期向市民報告審查結果，以增強信任感。透明化的債務管理可以讓民眾感到政府有能力掌控局面，從而減少對財赤和債務的恐懼。

市民對財赤和債務的反感，也與生活成本、就業機會和經濟環境的感受密切相關。如果經濟環境惡劣，市民對債務的容忍度會更低。因此，政府需要通過經濟政策穩定民生。多個發達國家和地區的案例顯示，如果政府通過債務刺激經濟增長並帶來實際的社會改善，市民會更傾向於接受適度的財赤和債務。

政府需要通過有效溝通，主動回應市民對債務的擔憂，並以開放姿態爭取理解和支持。譬如：邀請經濟學家、政府官員解釋財赤、債務的合理性，解答市民的問題，讓市民了解債務對經濟的必要性。通過主動、開放的溝通，政府可以減輕市民的誤解和恐懼，增強對財政政策的支持。

相信特區政府通過實施綜合措施，有助於減輕市民對政府財赤和債務的反感，重塑對政府財政政策的信任。最終，關鍵在於讓市民看到財赤和債務的積極作用，並感受到特區政府對財赤、債務管理的責任感和能力。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



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