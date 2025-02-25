梁海明專欄｜寰海明察

特朗普2017年以房地產商的身份進入政壇，其執政邏輯在早期明顯帶有商業地產思維。然而，隨著他政治經驗的積累及對全球局勢的重新判斷，特朗普2.0的政策重點逐步轉向戰略競爭，尤其是要對中國展開全方位的「戰略進攻」。國際上部分支持者對特朗普2.0抱持樂觀態度，認為他將以更成熟的戰略視角推動政策，強化美國的全球競爭力。這不僅有助於美國經濟復甦，也可能間接帶動全球經濟增長。此對於中國而言，將加大了應對特朗普「戰略進攻」的難度，需要有新策略應對。

特朗普1.0堅持「投資回報最大化」

房地產行業的核心理念是「地點、地點、地點！」，投資者總是優先選擇最具價值的地段。在特朗普1.0時期，他將這一商業邏輯轉化為國家治理原則，強調「美國優先」（America First），減少對遠離美國本土的事務干預，集中資源發展國內經濟。他試圖削弱美國對北約的財政支持，減少在中東的軍事投入，並重新評估與傳統盟友的關系，以確保美國的資金和資源主要服務於本國利益。這一策略在短期內強化了美國國內經濟活力，但也削弱了其在全球事務中的長期影響力。

作為地產商，特朗普深諳市場需求決定商業模式成敗的道理。特朗普1.0期間，較為精準捕捉美國社會的主要情緒，迎合藍領階層和中產階級對全球化的不滿，強調製造業回流、貿易保護和移民控製，以此獲取選民支持。這種策略類似於地產商在市場低谷時精準抄底、在市場高點出售資產的做法。他的政策迎合了選民的短期訴求，使其在政治上獲得了巨大的利益，但也加劇了全球化進程的逆轉，破壞了美國與主要經濟體的合作關系。

房地產開發的基本原則是「投資回報最大化」，特朗普1.0期間，特朗普也始終堅持這一原則。他試圖刺激企業投資，要求美國企業將生產基地遷回本土，以創造就業機會。同時，他對中國、歐洲等主要經濟體發起貿易戰，以重新製定更有利於美國的貿易規則。這一系列舉措的出發點都是為了確保美國經濟增長，提升美國全球競爭力。然而，這種以短期利益為導向的政策，也導致全球供應鏈受到沖擊，國際貿易體系的不穩定性上升。

特朗普2.0的目標不再是經濟博弈

如果說特朗普1.0時期，他的對華政策仍然帶有商業談判的色彩，試圖通過施壓獲得更有利的貿易條件，那麽如今進入特朗普2.0階段，他的目標已經不再是經濟博弈，而是全面遏製中國的崛起。他不再僅僅把中國視為貿易夥伴，而是直接定義為「戰略競爭對手」，甚至是美國全球霸權的最大挑戰者。因此，他的政策重心從「重新談判貿易協議」轉變為「遏製中國的全面發展」。

估計特朗普及其團隊深知，未來的全球競爭將主要圍繞科技和產業鏈展開。因此，他采取了一系列措施，切斷中國獲取關鍵技術的渠道。除了科技封鎖，特朗普未來還可能利用美國的金融霸權打擊中國經濟，並試圖削弱中國在全球金融體系中的影響力，以及降低中國企業的國際融資能力，從而限製中國經濟增長的潛力。估計特朗普也將在軍事和地緣政治上也華采取了更具攻擊性的策略，試圖在亞太地區構建圍堵中國的聯盟，以此削弱中國的外部發展環境。這一系列舉措，顯示特朗普的對華政策已經從經濟競爭升級為地緣政治對抗，希望在全球範圍內削弱中國的外交影響力，製造國際社會對中國的不信任感，從而進一步遏製中國的崛起。

特朗普2.0「確保美國的全球霸權不被挑戰」

特朗普從1.0到2.0的轉變，標誌著他的政治思維從商業地產模式向地緣政治競爭模式的升級。如果說特朗普1.0階段，他的目標是讓美國在全球經濟體系中「賺更多的錢」，通過重新談判貿易協定、施壓企業回流以及減稅刺激經濟增長來提升美國的經濟競爭力，那麽在特朗普2.0階段，他的目標已經變成了「確保美國的全球霸權不被挑戰」。這一戰略轉向，使得特朗普不再滿足於經濟收益的最大化，而是將中國視為長期戰略競爭對手，試圖通過全方位的遏製措施，在科技、金融、軍事、供應鏈以及國際話語權等多個領域對中國進行系統性打壓。

悲觀者認為，這種轉變將令全球局勢「駛進暴風圈」（Sailing into the storm），加劇地緣政治對抗，造成全球經濟動蕩，並可能引發更嚴重的供應鏈重組、金融市場動蕩乃至軍事沖突，環球經濟已被陰霾深深籠罩。在特朗普2.0的政策框架下，中美關系的結構性緊張將進一步加劇，對抗的範圍不僅限於政府層面，還逐漸延伸至民間交流、文化往來和學術合作等多個領域。

特朗普2.0將中國視為長期戰略競爭對手，試圖通過全方位的遏製措施，在科技、金融、軍事、供應鏈以及國際話語權等多個領域對中國進行系統性打壓。（Chip Somodevilla/Getty Images）

中美民間交流和合作將處於「準脫鉤狀態」

在特朗普2.0的政策框架下，兩國的民間外交將處於「準脫鉤狀態」，中國對美國的民間外交工作將遭緊縮，遭遇更大難度。美國可能以「國家安全」為由進一步收緊中國公民赴美簽證，特別是在科技、學術和商業領域，嚴格審查中國留學生、訪問學者和企業家；同時，美國政府可能加強對中國機構的監管，限製其在美影響力。

中美學術與文化交流也將緊縮，美國可能推動「學術脫鉤」，阻止高校與中國的學術、智庫機構合作，以及對華語媒體和文化活動施加更嚴格的管控。與此同時，中國企業和華人社群在美的生存空間可能收縮，美國政界和輿論可能進一步炒作「中國影響力滲透」，加劇華人群體的社會壓力，甚至可能導致歧視性政策或商業限製。此外，中美地方政府及城市間的合作可能因聯邦政府施壓而減少，進一步削弱兩國間的非官方交流。

同樣，在特朗普2.0時期，香港對美民間外交將面臨更大阻力。美方可能收緊對港人簽證，限製學術、商業和文化交流，同時加強對香港機構、智庫和社團的監管，削弱其在美影響力。經貿與投資關系也可能受到沖擊，尤其是金融合作和資本流動可能面臨更多限製。此外，特朗普政府可能繼續利用香港議題施壓中國，使美港溝通環境更趨復雜，香港在國際社會的獨立影響力也可能被進一步削弱，增加其在美推動民間外交的難度。

「特朗普行情」有望持續 長期競爭力或提升？

然而，也有觀點認為，盡管特朗普的政策可能加劇中美競爭與不確定性，但從經濟角度來看，其非地產商思維或許能帶來新的增長動力。國際上有樂觀者指出，非地產商思維的特朗普，未來若能推行擴大基礎建設和稅務改革等新政，有助於提振美國國內需求，提升企業盈利能力，特別是中小企業將成為最大受惠者。隨著美國經濟增長的回升，全球經濟體系或許能夠因此獲得一定程度的穩定與提升。特朗普傾向於采取「美國優先」的經濟政策，雖然可能加劇全球供應鏈重組，但同時也可能通過提振美國經濟，間接帶動全球需求的增長。若美國的消費市場保持強勁，全球出口導向型經濟體仍可能受益，尤其是與美國經濟綁定較多的國家和地區，如墨西哥、加拿大以及部分東南亞國家。

此外，過去幾年環球經濟欲振乏力，使得全球市場對增長充滿了饑渴（Markets are starved to growth），特朗普2.0之後，他的非地產商思維讓部分市場人士有憧憬。樂觀者因此推測，金融市場上的「特朗普行情」（Trump rally）仍有望持續較長時間，全球經濟引擎或能從「不確定」（uncertainty）切換至「加速」（pro-growth agenda）的檔位，特朗普2.0可能更加關注長期競爭力的提升，推動產業回流、能源獨立、金融市場自由化等措施，這些政策可能為資本市場創造新的增長機遇。

如果出現上述情形，對於中國而言，將加大了應對特朗普「戰略進攻」的難度。國際上仍有不少國家與利益群體對特朗普2.0充滿期待，尤其是那些與美國經濟深度綁定、希望借助美國力量遏制中國發展的國家和企業。這種趨勢不容忽視，因為它可能進一步加劇中國所面臨的外部壓力，使特朗普的「戰略進攻」更具挑戰性。

一方面，若特朗普成功推動經濟增長，美國的財政與市場信心將進一步提升，使其在對華博弈中擁有更強的底氣，包括對中國施加更嚴厲的經貿限制、科技封鎖及金融打壓。另一方面，隨著全球市場對特朗普經濟政策的樂觀預期增強，許多國家和企業可能更傾向於維持與美國的經貿合作，即便特朗普在外交與地緣政治上採取更為強硬的立場，也可能不會受到太大阻力。這將削弱中國在全球範圍內爭取支持的空間，影響其在國際經濟秩序中的影響力。

因此，中國不僅要應對特朗普政府的直接壓力，還需靈活適應國際市場對其政策的複雜態度。這意味著中國需要加強與其他主要經濟體的合作，尋找更多經貿夥伴，並提升自身市場的吸引力，以減少對美國市場與技術的依賴。同時，中國還需更加積極地參與全球經濟治理，推動多邊貿易體系的發展，以對沖單邊主義帶來的風險。

特朗普的思維模式雖然發生了深刻變化，但他的核心策略仍然是「抓住主要矛盾，集中火力打擊」。從地產商的逐利邏輯，到政治家的地緣競爭邏輯，特朗普2.0的轉變不僅影響美國的政策走向，也重塑了全球政治經濟格局。對於這一變化，無論是中國內地，還是香港，都需要做好充分的應對準備，以適應這一日益復雜的國際環境，並尋找自身發展的最優路徑。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



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