黃頴灝｜外長王毅五問美國

黃頴灝專欄

中共中央政治局委員、外交部長王毅上星期五（3月7日）在十四屆全國人大三次會議記者會上，就中國外交政策和對外關係回答中外記者提問。就近期美國以芬太尼為由對中國輸美商品加徵新一輪關稅，王毅表示「行有不得，反求諸己」，建議美國覆盤五問：從這些年的關稅戰、貿易戰中得到了甚麼？貿易逆差是擴大了，還是縮小了？製造業的競爭力是上升了，還是下降了？通脹是好轉了，還是惡化了？民眾的生活是變好了，還是變糟了？



基於世界銀行和聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的數據，由2018年美國單方面挑起貿易戰，美國對華貿易逆差為4,190億美元，雖然在2020年受疫情影響，逆差曾縮小至3,280億美元，但在2023年逆差回升至約3,700億美元，顯示美國對中國商品的依賴並未因關稅戰而大幅減少。

從2018年到2024年，美國佔中國出口份額顯著下降，19.2%降至15.6%，顯示中國對美國市場的依賴度降低。與此同時，東盟超越美國成為中國最大貿易伙伴，份額從12.7%上升至16.5%，反映了中國貿易結構的多元化和區域經濟合作的深化。美國的關稅戰未能有效縮小貿易逆差。更重要的是，美國向中國採購都是人民基層的必需品，以數量規模及價格優勢來說難找到替代性，相反中國在中美貿易戰後，通過多元化進口來源，成功減少對美國農產品的依賴。

製造業競爭力未見提升

根據世界銀行和聯合國工業發展組織（UNIDO）的最新數據，美國製造業在全球的競爭力並未因關稅戰而顯著提升。2018年，美國製造業佔全球比例為16.5%，中國製造業佔全球比為28.4%；2024年美國則為16%，中國為30.5%，且持續上升。中國製造業佔全球比例幾乎是美國的兩倍，這一差距反映了中國在全球供應鏈中的主導地位，以及美國製造業的相對衰退。

中國在2015年提出的「中國製造2025」，計劃的目標簡單來說，就是要把中國從一個製造強國，實現科技上的自給自足。現在中國湧現華為5G、DeepSeek人工智能、大彊無人機、宇樹機械人及一眾新能源汽車品牌，按照彭博發布的「中國製造2025」的進度圖，目前中國處於領先位置的行業有：無人機、太陽能、石墨烯、高鐵、電動車，過去十年有六個領域從全球落後變成有全球競爭力，進步驚人。這表明，關稅戰未能推動製造業回流美國，反而讓中國在全球供應鏈中的地位更加穩固。

通貨膨脹未有改善

美國的通脹率在關稅戰後顯著上升，對民眾生活造成直接影響。美國通脹率2018年為2.4%，2024年為3.2%。儘管2023年通脹有所回落，但仍高於關稅戰前的水平，顯示關稅戰對美國經濟的負面影響。民眾因實際購買力下降，與2018年相比，2024年美國人的生活數據顯示出顯著的變化。密歇根大學消費者信心指數顯示消費者信心指數從128.1下降至75.0，反映高通脹和高利率對民眾信心的打擊。

美國全國房地產經紀人協會顯示美國住房成本大幅上升，房價中位數從295,300美元上漲至420,000美元，租金中位數也從每月1,000美元上升至1,400美元。生活成本方面，食品價格指數年增率從1.5%上升至4.0%，汽油價格從每加侖2.70美元上漲至3.50美元，對家庭預算造成壓力。總體而言，儘管美國經濟在2024年保持增長，但通脹和生活成本上升對民眾生活質量造成了顯著影響。

搖擺不定的關稅

從數據來看，美國在貿易戰中並未達到預期目標，不僅未能解決貿易失衡問題，反而對美國經濟和民眾生活造成了負面影響，代價由美國企業和消費者承擔，源於其政策設計的短視和單邊主義，反而加劇了全球經濟的不確定性。根據美國商會報告，關稅導致美國企業成本增加，部分企業將生產轉移至其他國家（如越南、墨西哥），而非回流美國。

特朗普對加拿大及墨西哥進口商品的關稅政策搖擺不定。他在上台後不久，宣布2月4日起，向該兩個貿易夥伴徵收兩成半關稅，後來決定押後30天執行。3月初特朗普突然宣布，暫緩對進口自墨加兩國的汽車徵收關稅一個月，進一步暫緩向美墨加自由貿易協議涵蓋的墨加商品徵收關稅，至4月2日為止。一天後，特朗普又再改變關稅計劃，威脅要向加拿大進口木材及乳製品徵收對等關稅。

對於當前的局勢，美國政治家基辛格曾經說過一句話「做美國的敵人是危險的，但是做美國的盟友則是致命的」，很好的描述了當前地區所面臨的困境。王毅部長的五問直指美國關稅戰的核心問題，美國的關稅戰是一場失敗的政策實驗，未能實現其預期目標，反而對全球經濟和美國自身造成了負面影響。未來，美國應重新審視其貿易政策，摒棄單邊主義，通過對話與合作解決貿易爭端，世界才能真正實現互利共贏。

作者黃頴灝是元朗區議員、民主思路聯席召集人（內務及地區事務）、環保公司董事。



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