黃頴灝｜世界需體現萬隆精神70周年

黃頴灝專欄

1955年4月，29個亞非國家代表齊聚印尼萬隆召開國際會議，這次會議的背景源於二戰後亞非民族獨立浪潮的興起，新興國家希望擺脫被殖民，萬隆會議應運而生，旨在促進亞非合作，維護世界和平。中國時任總理周恩來在會議上提出「求同存異」方針，化解分歧，並共同宣導將互相尊重領土主權，互不侵犯，互不干涉內政，平等互惠和和平共處五項原則作為處理國家關係的準則，推動會議通過《亞非會議最後公報》，強調反對殖民主義、種族歧視，並宣導和平共處原則。

萬隆會議的成功，鼓舞了更多殖民地爭取獨立，加強了亞非國家的團結。主要目的是促進亞非國家之間的經濟文化交流，涵蓋了與會國在經濟合作、文化合作、人權和自決、附屬地人民問題、促進世界和平與合作等多個方面所達成的共識。萬隆會議標誌著第三世界國家的崛起，其宣導的「萬隆精神」——和平、合作、平等，至今仍是國際關係的重要準則，對全球多邊主義發展影響深遠。

美國民眾掀起「未雨綢繆」式消費潮

70年後的今天，世界又再一次響起單邊霸凌主意的威脅，一向自恃以美國優先的美國總統特朗普於4月2日拋出震撼彈，推出影響世界貿易格局之「對等關稅措施」（Reciprocal Tariffs），無差別向全界提高關稅，向中國加徵（34%）達總關稅67%，包括對其傳統盟友也加徵關稅，如歐盟（20%）﹑日本（24%）﹑韓國（25%）﹑菲律賓（17%）﹑以色列（17%）﹑英國（10%）等無一幸免，針對東盟如越南（46%）﹑柬埔寨（49%）﹑泰國（36%） 都加徵高關稅，嚴重影響多年來美國自己多年來塑造的全球貿易格局，引發全球經濟動盪。

多國傳統盟友都表示反對，國家更即時提出反制措施，中國務院關稅稅則委員會宣布，對原產於美國的進口商品加徵34%稅率，與美國新稅率看齊，商務部對16家美國實體、中重稀土實行出口管制，列11家企業為不可靠實體。正如外交部所說，貿易戰無贏家，國家向美出口超過4000億美元價值商品，大都是民生用品如家用垃圾桶到電視機，加徵關稅後，美國仍難找到代替品，原因是很難找到數量大，而且價格低的民生用品生產國家，否則為何在貿易戰1.0後，中國為何仍能出口到美國有數千億美元貨品呢？美國的市民更將是第一波受影響的，他們將面臨物價大幅上漲的階段，自4月4日關稅戰引發的恐慌性購物場面即時在美國各地湧現，全美國民眾掀起「未雨綢繆」式消費潮，超市和零售商店的中國商品被搶購一空。美國知名投資人、億萬富翁庫班（Mark Cuban）在社交平台呼籲：「從牙膏到肥皂，凡是能找到地方可以儲存的東西，都應該趁早買起來。」

白宮關稅戰在國內受到不少阻力

再說，美國出口到中國則大多是農產品如大豆﹑內類等，這些是可以找到替代的，例如由南美或澳洲等國家輸入。無可否認，我們的出口商當然會受很大的影響，但國家時反制，提高美國農產品生產地區的關稅，這都是特朗普和共和黨票倉，他們的支持者都因關稅戰而受到嚴重打擊，在美國以選舉為先的國家，這是一個精準打擊的反制措施。雖然現在美國參眾兩院都由共和黨控制，但來年便是美國的中期選舉，不難預測選舉可能會來一次大反盤，兩院更有可能重新落入民主黨控制，到時國會就可以左右，甚至可反對白宮的關稅行政指令。

其實上周已看到一些苗頭，特朗普關稅「組合拳」震撼全球，標普500跌幅創2020年以來最慘，民主黨籍聯邦參議員肯特威爾（Maria Cantwell）當天下午發布新聞稿指出，她和共和黨參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）共同提出「2025年貿易審查法案」（Trade Review Act of 2025），以「重申」國會在擬定及批准貿易政策方面的角色，他們於4月4日就以「戰爭法」為藍本，提法案要求關稅需經國會同意，四名共和黨議員及全體民主黨議員通過決議，宣布反對總統對加拿大進口產品徵收25%的關稅。國會決議雖然不具法律效力，仍是一種對川普行動表示不滿的象徵性作為。因此不難看到白宮單方面的關稅戰在國內也受到不少阻力，時間長了也可能受到選舉因素的影響，也不排除將來有更多共和黨員倒戈，最後會通過反對關稅的議案。

筆者執筆時，特朗普更威脅國家4月8日需要取消對美反制關稅，否則在4月9日提高額外50%關稅，同時歐盟及加拿大已表明將對美進行關稅反制措施，歐盟開始有內部傾向，希望跟中方建立更緊密經貿關係。日本首相石破茂日前在國會，更以日本國難來形容美國的關稅戰，這都是美國傳統盟友突然醒來的時刻。已故前美國國務卿基辛格曾說過，做美國敵人雖危險，但做美國的盟友是致命的。有學者指中日韓更有可能在不久將來會展開中日韓自貿區，以抗衡全球貿易戰的衝擊。這一切都反映美國在單方面向全球掀起的關稅戰，在自損一千傷敵一千下，美國似乎離世界各國越來越遠，而中國更似是一個穩定的經貿大伙伴。今年是萬隆會議70周年，在當今世界面臨單邊霸凌和經濟脅迫的情況下，不僅亞非國家受到影響，「西方列強」也同樣被波及。各國應秉持和平、合作、平等的萬隆精神，推動全球多邊主義，傳統美國盟友更應該在2025年看清楚情況，是誰在維護平等合作的經貿多邊主意，更應該擴大志向相同的朋友圈，形成一個新的世界經濟格局。

作者黃頴灝是元朗區議員、民主思路聯席召集人（內務及地區事務）、環保公司董事。



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