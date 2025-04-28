梁海明專欄｜寰海明察

近年來，香港本地市場面臨消費力持續外流的壓力。大量港人傾向前往鄰近城市進行消費，導致本地零售、餐飲及服務業增長乏力，市場整體活力有所下降。如何有效引導市民留在香港消費，已成為當前促進經濟復甦、增強本地經濟韌性的重要政策議題。要應對這一挑戰，特區政府亟需從消費行為深層機制出發，科學設計政策工具，系統提升本地消費意願，推動香港市場的可持續繁榮。

不少外國學者曾研究過相關的話題。例如，美國加州大學聖地牙哥分校經濟學教授葛尼奇（Uri Gneezy）與芝加哥大學經濟學教授李斯特（John List）在著作《一切都是誘因的問題》（The Why Axis）中，提出了動機與激勵機制理論。又例如，英國知名心理學作家哈蒙德（Claudia Hammond）在《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》一書中，則總結了消費決策心理規律。這些學者的研究分別從行為動因與心理認知角度，揭示了市民消費行為的潛在邏輯，此類研究或許對特區政府未來如何系統性提升港人留港消費有啟示。

超越傳統價格激勵 設計多元化獎勵

葛尼奇與李斯特在《一切都是誘因的問題》中指出，個體行為受制於複雜的動機系統，單一的價格激勵往往只能帶來短期反應，難以促成持續性的行為改變。針對這一點，特區政府若希望有效提升港人留港消費意願，一方面可考慮設計更符合人性動機結構的多元激勵機制。例如，除了傳統的打折促銷外，可引入即時獎勵、小額返現、消費積分兌換和消費抽獎等方式，滿足消費者對即時回報與趣味體驗的需求。同時，還可結合科技手段，通過移動支付平台、會員應用程序等，實時反饋消費獎勵，增加消費過程中的互動感和成就感，進一步提升消費者的參與積極性。

另一方面，光靠物質激勵遠遠不夠，更需要通過強化社會規範引導，將留港消費賦予更深層的集體意義。特區政府可以考慮在宣傳中著重強調，支持本地消費不僅是個人選擇，更是促進社區繁榮、保護就業機會、守護香港獨特生活方式的一種責任感體現。通過講述真實案例、推出「支持本地」標誌認證、舉辦留港消費主題活動等方式，逐步建立起「留港消費即參與建設家園」的社會共識。國內外研究均表明，當消費者意識到自己的行為具有明顯的積極外部性時，不僅消費意願更高，而且消費行為的持久性和自發性也會顯著增強。這對於構建長期穩定的本地消費基礎至關重要。

將「留港消費」提升至集體責任層面

在消費心理學層面，哈蒙德在《大腦喜歡這樣花錢，那樣理財》中提出，消費者在支出決策時往往會將資金劃分到不同的「心理賬戶」，並根據賬戶屬性調整消費行為。基於這一研究，特區政府可考慮積極引導市民設立「本地消費賬戶」，通過與金融機構、商戶合作，推出專屬積分獎勵、現金回贈或優惠計劃，使留港消費在市民心理上獲得獨立定位與附加價值，從而提升市民在本地消費的優先級。同時，也應結合移動支付、電子錢包等工具，簡化獎勵獲取流程，增強消費者對本地消費的即時感知與投入感。

此外，特區政府還可考慮充分利用小額消費的心理優勢，推行「小額多頻」激勵模式，降低消費門檻，讓市民在日常生活中更自然而頻繁地參與本地消費。特別是在傳統節慶、文化活動期間，可以通過情感營銷，結合本地文化元素，營造更具歸屬感和認同感的消費情境，進一步激發情緒性消費熱情。通過在情感與理性兩端共同發力，不僅能增加即時消費動力，更有助於培養市民長期支持本地經濟的消費習慣。

拆解並應對「搭便車」心理

針對消費外流中的「食客困境」（unscrupulous diner's dilemma）現象，即在集體環境中個體傾向搭便車、減少個人貢獻的心理傾向，香港要破解這一問題，首先必須重建市場的公平感與信任感。葛尼奇的實驗研究指出，個體的積極貢獻意願，與其對環境公平性及他人合作意願的信任密切相關。若消費者對市場存有疑慮，自然更傾向於選擇外地消費或干脆減少消費。因此，特區政府應進一步加強市場監管，推進價格透明化與服務標準化，嚴厲打擊虛假宣傳、價格欺詐等行為，以及和業界合作，進一步提升服務水平，從而營造一個公開、公平、可預期的消費環境。

在此基礎上，公共傳播也應發揮更大作用。特區政府及相關機構可以有針對性地講述留港消費帶動本地經濟、支持中小企業和促進社區就業的真實故事，讓市民具體感知到每一次本地消費背後的社會意義。通過媒體報道、社交平台推廣、社區活動等多種渠道，強化「消費即建設」的集體意識，打破「個體努力無效」的消極心理預期。讓市民明白，自己的日常消費不僅關乎個人便利和享受，也直接關係到社區的繁榮與未來。

今年復活節四日假期共有186萬人次香港居民離境，本港市道相對淡靜，個別餐廳外有市民等位。（盧翊銘攝）

此外，還可以探索引入輕量化的「社區消費回饋機制」，例如將本地消費行為與社區公共福利掛鉤，消費積分可兌換社區服務或支持公益項目。這樣既為消費者提供了實質回報，也進一步強化了消費行為與集體利益的正向連接。通過制度保障與情感動員雙管齊下，逐步打破「搭便車」心態，形成積極參與、共同建設的良性消費氛圍。

當然，筆者在此要強調的是，鼓勵市民增加留港消費，並不意味著要限制他們前往粵港澳大灣區內地城市消費。香港與大灣區內地城市之間的人員流動和消費互通，是區域經濟融合的重要體現，應繼續支持和鼓勵。關鍵在於，香港需要提升自身消費環境的吸引力和獨特性，讓市民在享受大灣區內地城市消費便利的同時，依然願意在本地進行頻繁而多樣的日常消費。通過打造更具特色、更高質素的本地消費體驗，使「留港消費」成為自然選擇，而非被動留守。

與此同時，吸引更多境外遊客來港消費，同樣是提振本地市場活力的重要一環。特區政府應加大對外推廣力度，突出香港作為國際都會的獨特優勢，同時結合本地文化、藝術、美食等元素，打造主題鮮明的消費旅遊項目，吸引不同客群。優化入境便利措施、提升旅遊體驗質量，以及加強與周邊城市的聯動宣傳，也有助於擴大香港作為消費目的地的整體吸引力，形成本地市民與外來遊客共同支撐的消費雙循環。

綜上所述，提升港人留港消費意願，特區政府至少需要從激勵機制創新、消費心理引導及市場信任重建三個維度系統發力，通過制定符合人性動機、兼顧即時利益與社會價值的綜合性策略，既實現本地市場的短期刺激，也為香港經濟的長期可持續發展奠定堅實基礎。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



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