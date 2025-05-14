梁海明專欄｜寰海明察

對香港而言，主動對接「一帶一路」等國家戰略，不僅是應對全球經濟變局的積極作為，更是發揮「超級聯繫人」、「超級增值人」作用的重要實踐，有助於拓展國際合作空間，為經濟注入新動力，並進一步強化在國家發展大局中的戰略地位。面對日益激烈的全球競爭，香港需主動鞏固與傳統市場的聯繫，同時積極開拓中東、東南亞、非洲等新興市場，構建更廣泛的國際商業網絡。近日，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在澳門會見港澳工商界代表時，也明確提出四點希望，強調港澳要善用自身優勢，突出重圍、擴大開放、擁抱世界，為推動高水平對外開放作出更大貢獻。

「一帶一路」倡議提出近12年，已成為推動全球互聯互通與合作共贏的重要平台。香港作為國家對外聯通的重要節點與國際化都市，具備獨特的地理位置、制度優勢及多元文化背景，在促進中外合作中扮演關鍵角色。主動對接、拓展中東、東南亞、拉丁美洲等「一帶一路」共建國家，不僅有助於香港企業「走出去」、拓展新市場，更能讓香港深度參與全球資源配置與價值鏈重構。

行政長官李家超到訪卡塔爾投資局，了解當地金融發展，同行包括財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、香港貿易發展局主席林建岳等。（政府新聞處）

文化「出海」新航道 香港影視聯通中東

在這一進程中，香港應更加注重「硬聯通」與「軟聯通」的協同發展，發揮在基建融資、風險管理、法律仲裁、稅務諮詢等領域的專業能力，並透過與內地企業聯手「出海」，參與海外項目的規劃與實施，提升整體競爭力。同時，也要以靈活高效的方式吸引外資「引進來」，讓投資活動「輕裝上陣」、高效運行，進一步強化香港作為「超級聯繫人」與「超級增值人」的角色定位，推動本地經濟轉型升級與國際影響力的提升。

當前，中東多國正積極推動經濟多元化，文化創意產業正迅速崛起為新興經濟增長點。以卡塔爾與科威特為例，前者透過「2030國家願景」，將電影產業納入國家發展戰略，並設立多哈電影協會，統籌全國電影創作、資金扶持與國際合作；後者則在「2035國家願景」下，積極發展本地影視產業，擁有完整的影院鏈與發行體系。這些政策展現出中東國家在文化「軟實力」上的長遠規劃與堅定決心。香港作為亞洲影視重鎮，具備成熟的製作技術、國際化團隊、完整的後期體系與中西融合的創作視角，正好契合中東國家的發展需求，雙方在文化合作領域存在高度互補性。

香港在拓展中東市場時，應跳出傳統「硬合作」的思維定式，進一步把握文化產業帶來的「軟合作」機遇。可考慮與中東國家共同設立「影視聯合製作平台」，針對「一帶一路」合作故事、青年交流、文化融合等題材開展合拍項目；同時設立「香港—中東影視合作基金」，支持青年導演、編劇、製片人進行內容孵化與人才交流。此外，香港可積極參與阿加爾電影節、庫姆拉電影節等國際影展，提升中港合拍作品在中東的認知度與影響力，並協助中東優質影視內容透過香港進入內地及亞洲市場，建立雙向文化交流通道。

這種以影視為切入點的「軟合作」，不僅可拓展香港文化產業的國際空間，也有助於帶動旅遊、教育、科技、設計等相關領域的跨界融合，構建多元化的合作格局。香港應善用「超級聯繫人」、「超級增值人」的角色定位，成為文化內容的共創者、價值鏈的整合者，推動中東文化產業的全球化發展，同時提升自身在國際文化舞台上的地位與話語權。透過這些創新型合作模式，香港將不再只是資金與制度的提供者，更是文化互動的主導者與合作新生態的引領者。

2025年5月13日，中國國家主席習近平在北京舉行的中國-拉美和加勒比國家共同體論壇會議開幕式上致詞。（Reuters）

「五大工程」契機 開拓對拉美合作

國家主席習近平5月13日在中國—拉共體論壇第四屆部長級會議上提出啟動「團結工程」、「發展工程」、「文明工程」、「和平工程」與「民心工程」五大合作項目，為中拉合作注入全新動能。這些合作方向與香港的制度優勢、專業服務及國際網絡高度契合，香港應積極參與其中，拓展與拉美的多層次合作。

例如，在「發展工程」方面，中國將提供660億元人民幣信貸支持，推動基礎設施、能源、礦產、農業等中拉合作領域發展。香港作為國際金融中心，可在項目融資、風險管理、法律服務等方面提供全鏈條支援。同時，香港也應考慮推動中拉航線建設與港口物流網絡聯通，提升香港在中拉貿易的中轉與分銷功能，打造面向拉美市場的貿易集散地，進一步鞏固香港作為國際貿易中心的地位。

在「和平工程」層面，香港可憑藉其廉潔高效的公共治理經驗，參與拉美在反貪、打擊跨國犯罪、網絡安全等領域的合作與培訓。香港廉政公署多年來在國際反貪合作中具備良好聲譽，可成為制度輸出與經驗分享的重要平台。

在「民心工程」方面，香港的高等教育機構可與拉美高校開展交換生計畫、聯合研究、語言教學等合作，並承接部分來華獎學金生源，推動中拉文化互動。文化領域方面，香港可利用自身影視、文創、出版、展會等產業優勢，參與「拉美藝術季」、中拉文明對話大會及節目展播等活動，推動中拉文化產品互譯與傳播，打造文化交融新典範。

此外，香港特區政府可考慮設立「香港—拉美合作促進中心」，統籌經貿、科技、教育、人文等多領域對接，並鼓勵拉美企業在港設立代表處、區域總部，或利用香港資本市場平台在港上市，強化香港作為中拉合作樞紐的地位。

從橋樑到價值引領 融合「軟硬」實力

無論是中東的影視合作，還是拉美的經貿與文化交流，香港的主動對接都應聚焦「互補互利、優勢互補」，不僅要提供資金與專業服務，更要積極參與內容共創與文化價值的輸出。這種融合「硬合作」與「軟合作」的方式，能讓香港在推動區域合作的同時，更深層次地參與人文互信與民心相通的建構。透過推動影視合拍、文化交流、教育合作等多元平台，香港不僅鞏固其作為國際合作橋樑的角色，也逐步塑造自身作為文化輸出者與價值引導者的新定位，進一步體現其在國際合作格局中的文化主動性與制度溝通力。

正如夏寶龍主任所強調的，要旗幟鮮明講好港澳故事、唱響「一國兩制」與中國形象。香港應善用其國際傳播優勢，以多語言、多平台、多形式展現制度特色與城市活力，講好香港故事，講出中國聲音，進一步提升國際社會對「一國兩制」的理解與認同。

香港未來應在融入國家發展大局的同時，拓展自身在國際合作中的多元角色，從傳統金融與貿易平台進一步延伸至文化、人才、專業服務等領域，特別是在中東與拉美等新興市場中發揮「軟硬兼備」的聯通功能，打造具香港特色的國際合作模式，實現經濟多元化與城市功能升級。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



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