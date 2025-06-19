孫太一｜中美博弈的選擇——鬥爭和妥協都不是最佳方案

從最近幾個月的中美博弈來看，「鬥爭」和「妥協」不僅不是唯二的選擇，而且都不是合適的選擇。鬥爭意味着增加摩擦甚至衝突的可能，而妥協不僅可能意味着國家利益的讓步，對一個不一定遵守協議、可能朝令夕改的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）來說，握手之後沒有誠信可言，達成的共識只能讓對方更為了解自身的底線和籌碼。



孫太一｜孫太一專欄

所以，當前，至少是在短期，中方潛在合適的策略可能是「政府有限脫鉤，民間努力接軌」，減少鬥爭也減少妥協。比如，在特朗普「解放日」宣布對全世界各國加徵關稅的時候，中方可以「不理」。這個「不理」並不意味着妥協，因為從經濟學基本原理出發，加徵關稅的核心是一個國家內部資源的再分配，稅款由該國的進口商、消費者支付，而這個錢落到了政府財政以及相關受保護的企業的口袋裏。出口方雖然因為失去了一些出口量而少了一些原本可以通過貿易帶來的紅利，但要幫助這些出口方顯然是要進一步推動自由貿易找到外需或者內需，也加徵關稅去「報復」，只能起到「惡心」特朗普的作用，而且實質上落入了「鬥爭」的範疇。

有人肯定會說，鬥爭有什麽可怕的，鬥鬥還其樂無窮呢，不是嗎？但這裏的「鬥」並不維護國家利益，也並不存在讓特朗普從此對華下手要思量三分因為怕被報復、被對等的情況。事實上，就在日內瓦經貿談判之後，美方又已經陸續新增出台多項對華歧視性限制措施，包括發布人工智能（AI）晶片出口管制指南、停止對華晶片設計軟件（EDA）銷售、宣布將加大力度撤銷中國留學生簽證等。更值得引起注意的是，特朗普個人本來聚焦的領域只有經貿，他善於也樂於使用的工具僅限於關稅。一旦特朗普認為關稅上對華出招的可能性降低了，議題外溢到其他領域的速度將大幅加快——畢竟特朗普身後是更多急於對華動手的強硬派，他們的議程反倒有可能是被特朗普的關稅戰議程暫時佔了位置。

所以，「政府有限脫鉤」是指盡可能減少在不必要的領域你來我往、糾結打擊報復的手段、或者糾結讓步妥協的細節。紅線電話可以保持暢通，以維持住危機管理的機制，基本的外交溝通渠道也可以維持住，但是大量的鬥爭和妥協，現階段實在沒有必要。

但中美關係依舊存在突破口，那就是民間的交流與互動，甚至「1.5軌」的交流也仍然尤為重要。中國可以進一步出台實質政策歡迎外國的學生、遊客、公司到中國來，為他們提供便利。這不僅僅是入境的第一步（如免簽證）的便利，還包括個體抵達中國境內之後賺錢和花錢的便利，信息獲取和分享的便利，資金進入和轉出的便利；對公司而言，這包括其財產和知識產權受保護的保障以及對其更為公平的環境。在美國人才、企業、資本都潛在有外流趨勢和壓力的當下，如何能夠把握住這一機遇期，接住這一波紅利，對中國至關重要。而更為頻繁的個體、企業、資金上的流動，也有助於兩國民間積累善意，為後特朗普時代修復雙邊關係打好基礎，也為中國的「代序崛起」（中國面臨的這一特殊的機遇及之後順勢崛起的過程）創造更好的條件。

本文作者孫太一，是美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。



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