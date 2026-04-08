李頴彰律師｜世界警察還是市井無賴？特朗普連環通牒的虛弱本質

李頴彰律師專欄

試想像一個假設性的情境：若然有一名男子，前一秒鐘面目猙獰地以粗言穢語威脅您，揚言要徹底摧毀您與您的家人，但下一秒鐘卻猶如「鵪鶉」般怯懦退縮，並聲稱雙方其實可以透過對話來解決所有衝突，您會有何感想？



這種看似荒誕且自相矛盾的行徑，若然發生在日常生活中，定必令人嚴重質疑該名男子的精神狀態與理智，甚至懷疑他是否受到藥物或毒品影響。然而，這並非虛構的影視橋段，而是活生生上演於當代國際政治舞台的荒謬戲碼。美國總統特朗普在短短半個月內對伊朗連環下達的「最後通牒」，無疑向全球親身示範了何謂毫無邏輯可言的外交手腕。此舉不僅徹底暴露了其個人在國際博弈上的短視，更徹底反映出美國這個長期自詡為「世界警察」的霸權國家，其內部決策機制已然陷入結構性的全面崩壞。

若要透徹剖析這場外交災難的荒謬性與破壞力，首要之務是撇除所有情緒化的政治修辭，客觀審視這批在短短半個月內朝令夕改的官方聲明。回顧事件的發展軌跡：3月21日，特朗普向伊朗下達首個限時48小時的「最後通牒」，姿態極度強硬，揚言若不開放霍爾木茲海峽，便會全面摧毀其發電設施。然而，僅僅兩天後的3月23日，該期限竟被無故押後5天，而特朗普給出的理由，居然是雙方正進行「非常良好且具建設性」的對話。至3月27日，他再度宣稱應伊朗政府要求，將通牒期限推遲至4月6日，刻意對外營造出談判極為順利的假象。正當國際社會以為局勢漸趨緩和之際，事態卻在4月5日迎來極度反常的突變。特朗普突然發起強硬的言辭攻勢，重新劃定了一條具體至美國東岸時間4月8日星期二晚上八點的全新「死線」，更在相關帖文中夾雜了極度粗鄙且具侮辱性的字眼。

「最後通牒」絕非等閒的官方聲明，而是主權國家在窮盡一切常規外交斡旋後，所祭出的最嚴厲政治工具。其核心價值與效力，完全建基於不可逆轉的確定性，以及絕對的軍事執行意志之上。當一個超級大國的領導人，竟將國家最高級別的軍政警告，視同街市商販討價還價的籌碼般隨意操弄時，實質上等同親手摧毀該國歷經數十載才建立起來的戰略威懾力。這種朝令夕改的直接後果，是讓對手輕易看穿其色厲內荏的虛弱本質；頻繁且無故地退讓底線，非但無法「屈人之兵」，反而會激發對手的抗拒心理與強硬姿態。更甚者，此舉會在國際社會中製造出巨大的「信任真空」。盟友會因其政策的不可預測性而陷入恐慌，進而尋求戰略自主以求自保。其他潛在競爭對手亦會精準捕捉到這種政策搖擺背後的決策混亂，從而採取更具侵略性的反制措施。這種將國家戰略決策視同兒戲般隨意把弄的行徑，徹底抹殺了國際法理應有的嚴肅性，令全球陷入一種因霸權失信而衍生的無序狀態。

在所謂的談判過程中，特朗普企圖伺機掠奪伊朗石油資源的圖謀，徹底撕破了這場地緣政治危機的虛偽面紗。這一切根本無關乎維護區域和平、打擊恐怖主義或保障國際航道安全，而是一場披着外交外衣的國家級資源勒索。這種將國家戰略降格為強盜邏輯的思維，嚴重違背了《聯合國憲章》中關於尊重國家主權與領土完整的核心原則，更讓那個長期在國際舞台上高舉民主、自由與人權旗幟的政權，淪為世人眼中的偽善笑柄。這種以「極限施壓」掩飾貪婪本質的作法，實質上折射出該國在後冷戰時期全球戰略佈局中的深層焦慮與結構性衰退。當一個超級大國無法再單憑經濟實力、科技優勢或道德感召力來維持其全球支配地位時，便只能訴諸最原始的威嚇與掠奪。這種行為模式的轉變，正正標誌着其霸權體系已然從內部走向腐朽。

那份充斥粗言穢語的最後通牒，不僅令人為之側目，更徹底背離了古今中外對傑出領袖的道德期許。中國先秦政治哲學對上位者的言行，向來有着嚴格的規範。《論語．子路》有云：「言必信，行必果。」這不僅是對個人品德的基本要求，更是對國家領袖在處理公共事務時，必須具備絕對誠信與責任感的期許。一個真正的大國領袖，理應具備如《論語．里仁》所言『君子欲訥於言而敏於行』的沉穩氣度，在波譎雲詭的國際危機面前，展現出深思熟慮的戰略定力與深厚的文明底蘊。

然而，特朗普卻完全反其道而行，竟選擇以市井無賴般的污言穢語，作出最高級別的外交表態。在國際博弈中，語言的精確與克制，往往是維持雙邊關係底線的最後屏障。訴諸粗鄙言辭，不僅是對伊朗國家尊嚴的公然侮辱，更是對美國自身國際形象的毀滅性打擊。一個需要倚賴粗言穢語來掩飾內心恐慌與戰略空洞的領導人，充分暴露出其根本不具備處理複雜國際危機的心理素質與專業能力。這種情緒失控的表現，恰恰折射出他在面對毫不妥協的對手時，那種黔驢技窮的無力感與狂妄焦躁。當權力的傲慢徹底失去理智與道德的約束，其所衍生的破壞力將難以估量。

歷史的演進從不以個別狂人的意志為轉移，國際秩序的更迭亦不會因幾句粗鄙的威嚇而停滯。這場由連環「最後通牒」交織而成的政治鬧劇，絕非單一的外交失誤，而是深層制度性腐朽的表徵。從政策立場的朝令夕改，到對國際法理與戰略威懾的肆意破壞；從赤裸裸的資源掠奪，到領袖道德與文明底線的全面崩塌，凡此種種，皆清晰勾勒出舊有霸權步向沒落的軌跡。當一個習慣發號施令的超級大國，其最高權力中樞竟被情緒化的污言穢語、毫無誠信的政策反覆，以及貪婪的掠奪野心徹底綁架時，它在道德與法理上實已宣告破產。未來的全球治理體系，必將在舊霸權非理性的反撲中，加速邁向多極化與理性重構。那些妄圖以流氓手段、反覆無常的威嚇，以及背離傳統道德智慧的政治操作來顛覆國際法理的政客，最終只能在歷史洪流中見證帝國神話的徹底破滅，並為後世留下權力傲慢與理智喪失的反面教材。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

