葉文瀚｜如何讓年輕人敢想更敢做？

葉文瀚博士專欄

香港近年談創科、談創業，幾乎成為一種共識。但在人工智能愈來愈普及的今天，資訊與工具從來不是問題。三國時代的官渡之戰，袁紹兵多將廣，身邊謀士如雲，資源遠勝曹操；曹操卻在關鍵時刻作出清晰而果斷的判斷，最終逆轉勝出。今天的創業環境亦有幾分相似，工具再多，數據再多，未必代表能夠做出更好的決策。真正決定成敗的，仍然是判斷力。而創業，本質上正是一個不斷探索與判斷的過程。



創業是風險還是機會？

我最近與聖方濟各大學創業培育中心合作進行的一項研究，正好為這個問題提供了一個切入點。結果表面上相當正面，八成受訪的大學生表示有興趣創業，反映年輕一代對創新的接受程度與意欲並不低。

但當問題由「想不想」轉向「會不會」，情況便出現落差。只有48%的學生表示會考慮投身初創企業工作，僅35%認為初創職業具有社會認同，而高達95%的受訪者指出，家庭期望是最大的阻力。同時，約85%的學生認為職業初期的失敗代價過高。

換句話說，創業在概念上是機會，在現實中卻被視為風險。

已建立健全創意支援體系

這種落差並不代表年輕人缺乏動力，而是反映他們在現有環境下所作出的理性選擇。在一個普遍重視穩定與可預期回報的社會，選擇一條不確定的路徑，本身就需要額外的心理成本。

過去幾年，香港在創業支援方面已經建立了相當完整的基礎。資助計劃、孵化平台、導師網絡，以及與大灣區的連結，都為年輕人提供了前所未有的資源。大學亦積極推動創業教育，讓學生接觸商業模式設計、市場分析與創新思維。

考驗不確定性中決策魄力

這些努力無疑重要，但研究結果提醒我們，創業並不只是資源配置的問題。更關鍵的，是一個人是否有能力在不確定中作出決定。

這亦帶出大學在整個創業生態中的一個核心角色。大學的功能，不只是提供知識，也不只是替學生規劃方向，更不是單純增加資源。真正的價值，在於提供一個「可承受風險」的環境。

可以將大學視為一個sandbox。在真實商業世界，錯誤的代價往往很高，一次決策失誤，可能涉及資金損失、聲譽風險，甚至影響長遠發展。但在校園環境中，學生可以測試商業模式，建立prototype，與真實客戶接觸，同時在導師指導、制度支援與時間緩衝下，不斷修正與調整。

提供讓學生「輸得起」的沙盒

這種「受控風險」的空間，是商業社會難以提供的。

因此，創業培育的重點，不在於替學生創業，而在於讓他們在承受得起的情況下嘗試與犯錯。第一，容許他們在受控風險下失敗。第二，將校園轉化為接近市場的場景，不只是紙上談兵，而是真正面對客戶、成本與現實約束。

這樣的過程，最終培養的不是一個創業項目，而是一種能力，一種在不確定中作出判斷的能力。

八成學生難觸及創業支援

研究的另一個發現亦值得關注。儘管政府已推出多項創業支援措施，超過八成學生認為相關計劃的接觸並不便利，而93%表示這些支援對其創業決定影響不大。這並不意味政策不足，而是顯示在推廣、設計與對接方面，仍有優化空間。

同樣地，大灣區被視為重要機遇，但對不少學生而言，仍然較為抽象。市場規模與發展潛力毋庸置疑，但如果缺乏清晰路徑，例如如何進入市場、如何獲得融資、如何處理法規，這些機遇便難以轉化為實際行動。

因此，未來的關鍵，或許不在於再增加多少資源，而在於如何讓現有資源更易理解、更易接觸，以及更貼近年輕人的決策時刻。

如何讓年輕人敢想更敢做？

例如，大學可以進一步強化實踐學習，讓學生在真實情境中累積經驗。有關創業的經驗分享亦可以更貼近現實，不只強調成功案例，也呈現過程中的反覆嘗試。支援平台則可持續優化，讓資訊更清晰、流程更簡單。至於大灣區發展，則需要更多具體指引，協助年輕人踏出第一步。

當然，並非每一位學生都需要成為創業者，社會亦需要不同類型的人才。但當八成學生表示有興趣創業，這本身已經是一種值得重視的潛力。香港在創科與創業方面的基礎，已經逐步建立。下一步，更重要的是如何讓年輕人不只是「想」，而是敢於「做」。

在人工智能與資訊充裕的年代，勝負未必取決於誰擁有更多工具，而在於誰能在關鍵時刻作出判斷。而這種能力，正是創業教育最應該培養的核心。

作者葉文瀚博士是亞洲行銷科技協會主席，聖方濟各大學創業培育中心副總監。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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