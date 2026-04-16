李民斌｜推進國安教育　培育美好香港下一代建設者

來稿作者：李民斌



全民國家安全教育日當天，本人受邀到香港一所中學，以安全與繁榮關係為題，向約一千名師生發表了演講。演講以國家意識為切入點，通過神舟飛船太空漫步、嫦娥六號月背取樣等容易引起興趣的最新科技發展，與學生取得共鳴，進而講述香港國家安全立法的來龍去脈，最終以香港的最新發展實例和數據，向同學們説明了高水平安全與高質量發展之間相輔相成的關係，闡述了「安全港」就是「發展港」的道理。



國家安全教育應不斷走向深入

正如港澳辦主任夏寶龍在全民國家安全教育日開幕典禮致辭中所指出，以高水平安全護航香港由治及興，需要全社會共同努力和守護，匯聚共建美好香港的磅礡力量。青少年是美好香港的未來建設者，成功開展國家安全教育，讓下一代深入領會安全與發展的辯證關係，自覺做國家安全的維護者，事關香港持續築牢國安屏障，保持繁榮穩定全局。

近年來，特區政府以創新、多元的方式，不斷宣傳及持續深化國家安全教育，推動全民尤其是青少年自覺維護國家安全，取得了顯著成效。現在「知法守法」已成共識，但是，國家安全教育不能滿足於法律條文的背誦，應當持續走向深入，引領下一代認識國家安全的不同範疇，感悟「家國情懷」，進而强化身份認同、拓寬國際視野，讓維護國家安全成爲自發意識和行動。

長期以來，坊間有聲音將國安教育與傳統的「政治課」劃上等號，這顯然是一種認知偏差。事實上，國家安全涵蓋傳統安全和非傳統安全的多個範疇，從政治安全、國土安全到生態安全、網絡安全、文化安全，每一項都與現代公民的日常生活息息相關。地理老師可以透過探討氣候變化帶出「生態安全」；資訊科技老師可以藉由防範網絡詐騙解說「網絡安全」。這種模式，讓國家安全教育擺脫教條式的灌輸，轉化為素養教育。它教導下一代如何在資訊爆炸的時代慎思明辨，如何在享受科技便利的同時，意識到國家整體利益的重要性。

國安教育應當注重形式多元化，充分調動多種感官參與。比如，通過科技賦能，用VR設備考察國家的航天基地或巨型水利工程，直觀感受國家的科技與基建實力；善用角色實踐，藉由模擬法庭或問答比賽，在互動中體會法治是國家安全的屏障。這種體驗式學習的好處，是能有效激發共情。當親眼見證國家發展成就，身為中國人的自豪感與保護這份成就的責任感，會自内心油然而生，與單純依賴教科書硬性要求相比，教學效果會更加深入和持久。

開放環境中培養具「家國情懷」的下一代

國安教育的成敗關鍵在教學方式。特區政府近年大力推動培訓，確保教學內容準確，提升專業引導能力。對於不同意見，優秀的國安教育導師不應避而不談，而是要在法治的基礎上，引導理性討論。導師作為引路人，將國家安全與世界格局、香港發展扣連，引導青少年思考，可以把國安教育變成一場高質量的思辯訓練。此外，大中小學應當敞開大門，讓不同背景的社會賢達就國家安全議題與年輕人交流，帶來書本之外真實世界的知識。

香港同時擁有中國機遇和國際機遇的疊加優勢，是連接中國和全球經濟的關鍵樞紐。香港要堅持在開放中維護安全，在高水平安全保障下推進高水平開放。同樣，香港的年輕人也身處開放的國際化環境之中，除了在學校接受教育，還從社會上的不同渠道接收各類訊息。這是香港國安教育面臨的獨特客觀環境。作為高度國際化的城市，香港教育的目標，應當是培養兼具「家國情懷」和「國際視野」的下一代。國家安全教育的最終目標，並非限制年輕人思想，而是為他們築起一道保護盾，讓他們在紛繁的網絡信息和複雜的國際環境中，擁有清晰的身份標識與價值坐標。

國家安全是社會安定繁榮的基石。細水長流、潤物無聲地推進國家安全教育，不斷探索適應香港開放環境的教學方法，讓下一代能自覺將個人前途與國家安全、民族復興聯繫在一起，就是給香港長治久安以最堅實的保障。

東亞銀行聯席行政總裁李民斌。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁。



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