黃頴灝｜完善綠色出行監管　共建「單車友善」社區

黃頴灝專欄

隨着科技進步及外賣行業興起，電動工具及共享單車已成為許多市民便捷出行的工具，特別是新界地區。這些工具的不當使用及管理問題日益嚴重，對行人安全和公共秩序造成了明顯影響。特別是在沒有圍牆下的公共屋邨中，電動工具的高速行駛和共享單車違規停泊，已產生許多安全隱患。



違規超速行駛常見

增添道路安全隱患

本人十分支持綠色出行及推廣低碳生活。單車與電動工具具備低成本、便利的出行優勢，絕對值得推廣普及；然而實際上，隨着共享單車及外賣平台的普及，屋邨內逐漸出現違泊單車隨意堆放阻塞行人通道、出入口甚至消防通道的情況，嚴重影響行人通行和日常生活。此外，由於外賣平台要求外賣員需在短時間內完成送餐任務，出現了電動滑板車及共享單車高速行駛的問題，無論行人通道還是公共路段都增添了不小的安全風險。市民當然受惠於這些商業利益，但公共利益和公共安全需要有平衡點，長遠仍需政府監管。

根據目前的《道路交通條例》，未經登記的電動工具如電動滑板車、電動單車等仍屬違法，禁止在道路、公用空間或行人路上使用。然而，由於其低成本及便利性，越來越多的市民，尤其是新界居民，選擇以電動工具為代步工具。因此，長遠來看，政府應研究如何為電動工具建立適當的監管框架，平衡市民使用需求及行人安全顧慮。同時，共享單車違規停泊現象亦暴露出共享單車管理機制的短板，需要運輸署以新的綠色公共管理思維，加大管理及規管共享單車營運商的力度，善用科技改善相關近年綠色科技下的新問題。

隨意停泊十分普遍

嚴重阻礙同行效率

共享單車隨意停泊的情況十分普遍，特別是在公共屋邨範圍內，單車隨意停放在行人通道、出入口及消防通道附近，嚴重阻礙公共安全及通行效率。要解決此問題，房屋署應在公屋範圍內清晰劃定「禁止泊車區」及「指定泊車區」，明確停泊限制，並將圖則提交運輸署統籌，再交由共享單車營運商執行。傳統做法上，當局督促營運商去清理後，就會派車派人去地點回收；然而，從把問題報給政府報告，再轉介給營運商，已經需要不少時間，再到派車前來搬運，又到等待一些日子。這可謂浪費人力、物力和時間的落後方法。因此，針對新時代新問題，也亟需有新的問題解決思維。

筆者建議，營運商可配合實施電子圍欄技術，用戶必須在指定泊車區內完成還車程序，否則無法結束行程或需支付額外費用。由此可從技術層面規範用戶行為，減少違規停泊的情況。這種技術在內地已實施多年，就是針對以上違泊問題，及人手短缺問題，時間也證明可行，香港實在可以參考。此外，建議引入罰款及記錄機制，對屢次違規的用戶實施懲罰，如限制賬戶使用權限或加重服務費用。宣傳和教育亦不可忽視，房屋署可與共享單車營運商合作，向使用者普及停泊規則及違規的影響。這在建立「單車友善」社區的同時，也在逐步培養市民的「單車公德」。

傳統清理耗時耗力

亟需加強管理機制

現時屋邨範圍內的違泊單車多由物管人員清理，部分偏遠地區甚至需要額外調派人手或車輛處理單車。這種處理模式不僅效率低下，更浪費了大量人力成本。我建議房屋署加強對共享單車營運商的監管，要求各平台運用嶄新技術，即時掌握單車停泊狀態，規範其運營行為，而非單靠物管部門疲於奔命處理違泊單車。政府應擔當統籌角色，推動共享單車管理的數碼化升級，確保公共空間井然有序，以減輕公共開支及人力壓力。

電動工具因其高效率和低成本特性，已逐漸成為新界居民，尤其是外賣員重要的代步工具。然而，電動工具的未受規管使用正危及行人安全。基於此，希望政府就電動工具的使用訂立長遠框架，設立登記及牌照機制，所有電動工具須申請登記，並領取合資格使用的牌照，對特定區域（如公共屋邨、行人專用區）明確禁止電動工具行駛，實施罰款或暫扣工具的懲罰措施。先制定規則，同時再推廣安全駕駛文化，透過教育和宣傳提升公眾對合理使用電動工具的意識，才能減少違規行為和危險駕駛。

明確平台監督責任

確保屋邨安全秩序

外賣員高速騎行及單車違泊問題，除了監管外賣公司和單車營運商外，也須透過明確合作機制，提高平台責任。建議房屋署明確要求外賣平台對外賣員，不得使用電動工具非法駕駛或在屋邨內高速行駛；對於屢犯違規的外賣員，應該限制接單權，甚至禁止進入屋邨。平台需要主動向政府提供合作計劃，協助監督和規範員工行為，確保屋邨內安全秩序。

共享單車和電動工具的合理管理，必須依賴政府、營運商及居民的共同努力。隨着這些工具的普及，我們需要在「推動綠色出行」的同時，強化社區秩序保障，將「友善」與「公德」同行，特別是在繁忙且人口密集的新界屋邨範圍內。政府完善監管框架，特別是在智慧技術、執法力度及平台合作方面落實具體行動，居民更可以享有安全、有序的公共環境，綠色科技的進步應該是服務於共享社會，而不是與安全和秩序相抵觸。

作者黃頴灝是元朗區議員、民思政策研究所社區事務總監、環保公司董事。



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