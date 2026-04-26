蔚觀全局｜從微出軌到婚外情　看家庭治療政策盲點

蔚觀全局｜林素蔚專欄

婚姻破裂的表徵，往往伴隨着第三者的出現。在大眾的道德語境裏，婚外情常被簡單歸咎於情慾誘惑、喜新厭舊或道德敗壞。然而，當我們剝開道德批判的外衣，深入探究關係本質時，真相往往比表面複雜得多。作為社工與家庭治療工作者，在多年的臨床實務中，我見證過無數家庭的撕裂。我深刻體會到，婚外情往往不是無中生有的突發事件，而是婚姻系統長期積弱後，必然出現的病徵。



科技催生「微出軌」：尋找失落的靈魂

隨着科技發展，誘惑變得前所未有地唾手可得。交友軟件與社交平台的普及，催生了防不勝防的「微出軌」。它可能始於深夜的一個點讚、一句不經意的曖昧問候，或是在虛擬世界裏毫無負擔的傾訴。這種低成本、高隱蔽性的互動，讓許多身處婚姻疲態的男女，不知不覺間越過了界線。

記得曾有一位事業有成、卻深陷婚外情風暴的男士向我坦白。他坐在輔導室的沙發上，眼神帶着迷惘與一絲眷戀說：「我知道我不該這樣做，但跟那個女孩子在一起時，我感覺如沐春風，彷彿回到了年輕時的自己。在那裏，我不是提款機，不是嚴厲的父親，不是一個只會修水喉和交按揭的丈夫，我是一個真正活着的男人。」

這段赤裸的剖白字字戳心，道破了許多人在婚外情中的潛意識渴求。他們在第三者身上尋找的，未必單純是年輕的肉體，而是在柴米油鹽的消磨與沉重的親職責任中，那個早已被壓抑、失落，卻充滿活力的「青春靈魂」。

第三者是「止痛貼」：治標卻不治本

面對婚姻中日積月累的情感疏離與溝通死結，第三者的出現，在家庭治療角度來看，往往扮演着一塊「止痛貼」的角色。這是一種典型的「三角關係」（Triangulation）拉扯——當夫妻缺乏心理能量去直面高壓衝突時，潛意識便會引入第三人。這個人的存在瞬間轉移了夫妻間的張力，讓出軌者得到情緒出口，卻暫時掩飾了婚姻原本的劇痛與裂痕。

可是，止痛貼永遠治標不治本。當這塊止痛貼最終被殘酷的現實撕下時，往往連皮帶肉。原本潰爛的傷口因錯失及早治療的時機，變得更難復原，甚至會對配偶造成深遠的「背叛創傷」，讓信任蕩然無存。

公營服務標籤化：中產家庭求助無門

回望過去陪伴這些家庭走過錐心之痛，加上過往在立法會推動社會政策的經驗，我常常反思：面對越趨隱蔽的婚外情危機，除了輔導室內的微觀治療，我們宏觀的社福制度到底有甚麼介入空間？

我們必須承認，處理婚外情，當事人往往背負極大的防禦心理與面子包袱。「家醜不出外傳」的觀念根深蒂固，中產階層對私隱的要求更是極高。要拆解這個死結，必須正視公營家庭服務「過度福利化」帶來的標籤效應。

目前社署轄下的綜合家庭服務中心（IFSC），往往被公眾視為處理家暴、虐兒或申請綜援等基層危機的場所。對於面對婚外情、渴望深層關係修復的中產家庭來說，走進IFSC彷彿等同承認自己是「問題家庭」。這種強烈的標籤效應，築成了阻礙求助的高牆。

再者，政府資助模式下僵化的服務指標（FSA），強調查詢數字與個案流轉率。但處理牽涉複雜三角關係與信任危機的個案，絕非見兩三次面就能解決。它需要長時間、高密度的深度家庭治療，這根本無法配合現時公營系統「快上快落」的官僚邏輯。市民為了保護隱私和尋求深度治療，必然會流向私人市場。

情感大師氾濫：亟需落實專業法定註冊

這便引申出一個尤為致命的政策缺口：政府在推動心理輔導及家庭治療等專業的法定註冊制度上，一直嚴重缺位。

當一個人發現配偶出軌，情緒往往處於極度恐慌與非理性狀態，宛如遇溺者急抓浮木。這時他們上網搜尋，極易墜入坊間自稱「情感挽回大師」或「關係教練」的陷阱。

在香港，心理輔導員及家庭治療師仍未有完善的法定註冊制度，私人市場良莠不齊。我屢見不少當事人聽信坊間「專家」的錯誤指導——例如教唆受害者監控對方手機、利用子女進行情緒勒索，甚至公審出軌者。這些缺乏臨床基礎的介入，不僅無助挽回婚姻，更會徹底摧毀僅存的信任，造成嚴重的二次創傷。

作為負責任的政府，既然無法在公營系統內完全吸納這些高度私密的個案，就責無旁貸要為私人市場築起安全網。加快推動心理及輔導專業的法定註冊，設立嚴格的學歷要求、臨床實習時數與具約束力的操守守則，是保障市民的最基本防線。

婚姻的經營是兩個人一生的修行。但宏觀地看，當我們看透了婚外情那塊虛幻的「止痛貼」，便會發現，一個受嚴格規管的輔導專業網絡，才是社會政策真正能為現代婚姻提供的堅實後盾。唯有臨床治療的微觀修復，配合社會政策的宏觀承托，我們才能真正接住那些在婚姻邊緣搖搖欲墜的靈魂。

作者林素蔚是註冊社工，家庭治療碩士，慈善機構行政總裁，第七屆立法會議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

