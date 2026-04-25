海豚研究｜商業航天雙雄崛起——Rocket Lab將成SpaceX最危險對手？

海豚研究專欄

商業航天版圖激戰升溫，在火箭發射領域，美國私營航空航天製造商Rocket Lab（火箭實驗室）是少數能直接挑戰SpaceX地位的企業，不僅局限於發射業務，更在衛星製造與星座布局建立領先行業的實力。到底Rocket Lab如何累積挑戰巨頭的本錢？未來增長空間在哪裏？關鍵變數又是什麼？本文將完整拆解。



一、Rocket Lab從事什麼業務？

簡單來說，Rocket Lab核心經營兩大業務：一是火箭發射，二是衛星製造及服務。兩大業務緊密結合，提供從衛星製造、發射升空到營運的全鏈路服務。

（一）火箭領域：Electron奠定基礎，Neutron挑戰SpaceX

1. 小型火箭Electron，與SpaceX的Falcon 9形成差異化競爭

從時間線來看：Rocket Lab自2013年啟動Electron火箭的Rutherford發動機研發，2018年Electron在第二次發射後成功入軌，歷時5年。

（長橋海豚研究提供）

將Electron與SpaceX主流火箭Falcon 9對比，兩者差異可類比為公車與計程車。

Falcon 9優勢在極致低成本，一級可回收，單次近地軌道運力達17.5噸，可一次發射多顆衛星攤薄成本，但缺點是彈性不足，每顆衛星需配合整體發射任務。

Rocket Lab的Electron火箭有效酬載極小，單次近地軌道運力僅300kg，一次僅能發射1顆衛星，但優勢在靈活，可為小型衛星安排專屬發射任務，剛好與Falcon 9形成差異化競爭，填補市場空白。

Electron亦嘗試回收，主要透過直升機攔截回收一級，但失敗後未再嘗試。

2. 從Electron可明顯看到Rocket Lab在火箭設計上的獨特技術路線

（1）與Falcon 9不同，Rutherford發動機循環方式採用Electric Pump-Fed Cycle，透過鋰電池驅動馬達帶動渦輪泵，更適配小型火箭簡化結構、驅動能量低的特質；

（2）Rutherford發動機主要部件全部由3D列印生產，應用比SpaceX更徹底；材料大量使用碳纖維，小型火箭結構重量佔比高、強度要求相對低，可充分發揮碳纖維優勢並規避劣勢。

3. 直接對標Falcon 9的Neutron

在Electron取得成功基礎上，Rocket Lab 2021年公布新火箭Neutron，直接對標Falcon 9。

為何放棄差異化路線，選擇與SpaceX正面競爭？主要基於三點：

（1）小火箭市場規模仍小，商業客戶成本優勢不足；

（2）透過Electron與衛星製造累積的能力與資源，具備布局中型火箭的充足基礎；

（3）美國軍方與政府不會容忍發射市場被SpaceX壟斷，Falcon 9目前無直接競品，只要Neutron順利推出，自然能獲得客戶青睞。

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火箭發射前需完成一系列測試：先進行分系統測試（發動機試車、結構靜力/動力測試、電氣系統綜合測試），再進行環境模擬測試（振動、噪音、熱真空），接着總裝後測試、發射演練，最後正式發射。

當中最重要的是發動機試車、結構測試、總裝後全箭匹配與狀態測試。Neutron的Archimedes發動機已完成多次試車，材料與部件尺度的結構測試絕大部分完成，發射台已基本完工。

此前規劃2026年第二季首次發射，2026年1月因一級貯箱淨水壓力測試破裂，進度延後，主因是供應商手工鋪層工藝存在製造缺陷，目前已全面轉為AFP工藝鋪設。

AFP是Rocket Lab廣泛應用且成熟掌握的工藝，最新進度預計2026年第四季度首次發射。以下是Rocket Lab披露的Neutron各項工作進度：

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Neutron對標Falcon 9，但技術路線仍有明顯差異：

（1）Neutron的整流罩Hungry Hippo與一級一體化，發射後像河馬嘴一樣釋放二級，之後隨一級返回地面，提升整流罩回收效率並降低成本；

（2）Neutron的二級放置在整流罩內，無需配置堅固箭體結構，可縮小尺寸，將更多重量與成本分攤到一級，提升一級回收對成本的攤薄效果。

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4. Rocket Lab在垂直整合方面做到極致

在火箭製造領域：

（1）自研自產發動機：Rutherford與Archimedes發動機，全部由Rocket Lab自主設計、製造及測試；

（2）自產箭體結構主體：擁有專屬碳纖維材料加工工廠，具備領先行業的AFP自動鋪設工藝；

（3）自研GNC系統（制導、導航、控制系統）核心零部件、飛控演算法及軟件。

5. 與此同時，Rocket Lab雖起家於火箭製造，但衛星相關收入已成為主要來源

（長橋海豚研究提供）

（1）提供標準化的衛星平台

Rocket Lab不僅生產火箭，透過產業鏈整合具備成熟衛星製造能力，搭建衛星平台Photon，直接為客戶提供衛星交鑰匙方案。

Photon平台提供成熟的衛星電源、動力、姿控甚至熱管理模塊，幾乎提供任務酬載以外的所有組件，等同於帶有空位的衛星，客戶只需放入任務酬載（相機、科學儀器等）即可使用。

Photon可支援遙感、觀測、物聯網、深空探測等各類任務，優勢在將衛星製造標準化，實現快速交付與低成本規模量產。

（2）零部件自研自產並對外銷售

Rocket Lab將衛星核心子系統及零部件實現自研自產並對外銷售，包括GNC系統核心零部件（星象追蹤器、反作用輪等）、通信系統、分離系統、太空光伏系統、太空軟件。

主要透過收購整合實現上述整合能力，主要收購公司如下：

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（3）在星座領域，未來有能力與SpaceX展開競爭，Rocket Lab在2025年2月發布Flatellite衛星平台。

該衛星平台特點：極致標準化。模組化設計，統一標準接口，各類任務酬載可快速接入平台，進一步簡化製造與集成流程；極致扁平化。多顆衛星可像撲克牌一樣緊密堆疊放置在整流罩內，大幅提升單次火箭發射可攜帶的衛星數量，進一步攤薄發射成本。

此類堆疊式衛星平台，目前僅SpaceX相對成熟應用，Blue Origin的Project Kuiper、中國藍箭航天及千帆星座等亦有布局，但均處於初期階段。

結合衛星製造平台，Rocket Lab可在衛星製造與發射實現快速迭代與極致降本，未來若轉型「衛星服務商」將具備明顯優勢，完全有能力搭建自有衛星星座，與SpaceX的Starlink競爭。

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二、Rocket Lab為何實力如此強？

（一）創辦人Peter Beck的獨特特質

1. 親自操刀帶來對技術的直覺

Peter Beck自幼痴迷火箭，少年時親手研製火箭自行車、火箭滑板車，高中畢業放棄大學擔任工具與模具學徒，其後參與遊艇項目，業餘持續研究火箭，其後進入新西蘭研究機構從事複合材料研究。

創立Rocket Lab後，Peter Beck頻繁親臨車間，早期親自參與編程、測試、焊接等製造工作。

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2. 典型的實幹型風格

Peter Beck曾否定大火箭與回收模式，見證市場需求與技術迭代後迅速轉向並公開認錯。

他非常尊重商業邏輯，將航天視為可規模化、準時化的工業服務，創業後所有佈局均圍繞此方向，例如精準切入微型、專屬、高頻次的發射需求空白。

務實是製造業的重要特質，商業航天需剝離燒錢屬性，以成本、效率為優先考量，Rocket Lab模式更貼近傳統工業路線。

3. 實踐反哺決策

Rocket Lab火箭技術路線看似不按常理，實為基於實踐催生的革新能力，製造業並非一成不變。

（二）貫徹企業文化：務實與高效

1. Rocket Lab每項產品均有明確市場定位。Electron火箭定位小型化細分市場，追求極致靈活性；Neutron火箭定位可複用，設計全面圍繞可複用展開；

2. 有效實現垂直整合。火箭與衛星領域充分垂直整合，外售零部件，有效整合收購資產，在新西蘭與美國分別布局工廠與發射基地；

3. 效率極高，快速迭代。僅花費200萬美元研發費用造出首款火箭Ātea-1，其後耗資不到1億美元研發出Electron。

創辦人親力親為，結合自有工廠、測試台與發射場，充分垂直整合，實現從設計到測試再到飛行驗證的自主掌控，極限壓縮開發周期，實現快速迭代。

快速迭代能力對火箭發射這類技術持續革新、路線尚未收斂的新興行業至關重要。

三、與競爭對手的比較

Rocket Lab此前成績已獲市場充分關注，相較競爭對手是否領先？以下展開對比。

1. Rocket Lab在火箭發射環節具備領先行業的發射經驗與較高成功率

先排除SpaceX，將Rocket Lab與其他競爭者對比。

發射經驗方面，相較Blue Origin，Rocket Lab發射經驗更豐富，2024年以來成功率較高；Blue Origin模式更傳統，節奏按部就班，商業化剛起步，兩者市場定位差異明顯，Blue Origin更專注重型酬載市場；Firefly Aerospace亦有多次發射經驗，產品定位接近，但發射失敗率達50%。

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再將各家火箭產品比較：進度節奏方面，除Blue Origin外，Firefly Aerospace、Relativity Space、Stoke Space等主要參與者進度均較慢，Relativity Space、Stoke Space幾乎無發射成功經驗。

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另一方面需看到，無論美國太空軍、國防部或NASA，供應商多元化均是重要取向。

Relativity Space與Stoke Space這類缺乏發射成功經驗的公司，仍可獲得NSSL Phase 2、NSSL Phase 3供應資質；Firefly Aerospace在多次發射失利後，仍可持續與美國太空軍合作，與Rocket Lab共同承擔TacRS（戰術響應太空）發射任務。

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2. 在衛星製造領域的優勢是極限的垂直整合

衛星製造領域主要競爭對手如下：

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從衛星製造角度，Rocket Lab難以做到斷層領先，但相較競爭對手仍有幾大優勢：

（1）垂直整合叠加管理能力，帶來交付效率與成本方面的領先優勢，York Space Systems與Blue Canyon Technologies均處於劣勢，Apex Space垂直整合亦不如Rocket Lab；

（2）同時具備火箭發射能力，為其他幾家所不具備。有助透過衛星製造到發射再到營運的全鏈路服務，強化效率與成本優勢；Rocket Lab兼具發射與衛星飛行記錄，交叉驗證後「項目經驗」具備優勢，信用背書為部分客戶重視，可進一步提升獲單能力。

四、市場空間怎麼計算

若要估算Rocket Lab未來市值空間，首先需看潛在市場空間：

（一）先看火箭發射業務

1. 首先是美國政府和軍方業務

目前Rocket Lab收入以美國本土為主，客戶類型以軍方與政府客戶為主。

（長橋海豚研究提供）

NASA 2026財年預算為244.38億美元，不計入NASA自有太空運輸系統SLS，涉及太空運輸的主要是太空營運下的太空交通與探索下的商業月球與火星基建交通項目，兩者合計佔總預算比例約11.4%。假設剔除SLS外太空運輸相關預算佔總預算約10%，對應金額約24億美元。

美國太空軍2026財年預算260億美元，與火箭發射相關主要是SDA的PWSA中的火箭發射以及NSSL的火箭發射任務，佔總預算約10%，對應金額約26億美元。

（長橋海豚研究提供）

未來存在變數，包括太空軍因快速補網、快速響應發射等太空軍備競賽產生的增量需求，例如PWSA項目持續擴充軍用低軌衛星數量；NASA月球計劃、火星計劃節奏亦可能變化。

整體來看，美國官方市場規模預計約50億美元/年，假設Rocket Lab作為三供/四供可佔20%/10%，分別對應10億美元/5億美元收入體量。

2. 再看商業航天市場

目前Rocket Lab訂單以軍方與政府為主，一定程度源於Electron小型化特點，更適配部分政府與軍方需求（快速發射、專屬發射強化保密性，對成本不敏感）；商業項目對成本更敏感，Electron單次發射成本較高，競爭力相對較弱。

但若未來Neutron成功，特別是實現可回收，除協助Rocket Lab承接政府與軍方大型酬載和深空任務外，亦有助提升商業市場競爭力。

參考SpaceX，2025年合計承擔20次商業任務，每次發射費用6200萬美元，對應收入約12.4億美元，若Rocket Lab的Neutron火箭成功，有望達到相近業務體量。

（二）衛星及部件銷售業務

NASA預算：NASA上報的2026年預算中，與衛星等太空飛行器相關項目佔比超過30%。當中很大一部分為酬載成本（科學儀器等）與發射相關費用，假設衛星本體/衛星平台成本佔比20%，對應總預算佔比6%，約4億美元。

包括Orion載人航天器、Gateway月球軌道空間站、Human Landing System月球着陆系統等，即使Rocket Lab不直接提供完整飛行器，亦可供應零部件。

美國太空軍預算：主要是SDA的PWSA項目的跟蹤層與傳輸層衛星，預計2026年發射約120顆衛星，以傳輸層為主，單顆衛星成本1500-4000萬美元，假設每顆3000萬美元，對應總金額36億美元，再考慮其他項目，合計佔總預算約15%，接近40億美元。

兩者合計約44億美元，假設Rocket Lab佔比20%，對應金額每年接近9億美元。

以上僅計算軍方與政府收入，衛星製造領域Rocket Lab亦可獲取商業訂單收入。

（三）除美國外，Rocket Lab客戶來自全球各地

區域結構方面，美國佔比最高，加拿大、日本亦佔較大比例。

加拿大收入主要來自收購的加拿大公司Sinclair Interplanetary銷售反作用輪、星象追蹤器等零部件，客戶包括加拿大航天巨头MDA Space等。

日本收入主要來自日本幾家星座營運公司訂單，包括Synspective、iQPS等公司。

考慮這些國家與區域的火箭發射能力短板，預計Rocket Lab有能力持續承接中美以外的國家訂單。

（長橋海豚研究提供）

（四）衛星星座和營運業務

目前Rocket Lab尚未布局，但基於現有累積能力，未來進入此領域障礙不大。參考SpaceX，目前Starlink收入佔比約6-7成，未來衛星營運業務有望成為Rocket Lab佔比最高的業務門類。

五、未來需要關注什麼？

透過以上市場空間推算可見，僅考慮火箭發射和衛星兩項業務，Rocket Lab目前年收入略超6億美元，相較潛在市場空間仍極小，增長空間廣闊。與此同時，無論絕對值或與SpaceX相對比較，都相對更貴。

未來潛在預期差在哪？

第一，首要關注Neutron的進度。Neutron成功與否決定Rocket Lab能否與SpaceX站在同一水平競爭，目前來看確定性較高，僅是時間問題。

與同行相比，不計入SpaceX與Blue Origin，Rocket Lab進度領先其他競爭者且差距持續擴大；考慮地緣政治因素，中國競爭者亦難直接影響Rocket Lab。

第二，在此基礎上，關注Rocket Lab在美國軍方和政府、商業訂單以及海外市場的訂單獲取能力，同樣依賴Neutron進展，具備一定確定性，重點在於獲單規模。

盈利方面無需過度擔憂，隨收入規模擴大，毛利率提升與各項費用攤薄效應將逐步顯現。

時間推演方面，SpaceX 2002年創立，首顆商用火箭Falcon 1 2008年成功發射，Falcon 9 2010年成功發射，2015年成功回收。

Rocket Lab 2006年創立，首顆商用火箭Electron 2018年成功發射，初期資源遠不及SpaceX，現有資源與基礎已大幅改善。

整體來看，基於前文業務進展與市場空間判斷，Rocket Lab相比未來向上空間，具備較高的潛在空間，同時基於業務確定性，整體對走勢看法相對正面。

現階段重點仍需持續跟蹤Neutron進展，事關衛星批量發射，以及火箭可回收基礎下的發射成本問題。

Neutron發射已從第二季延後至第四季，若第四季能夠按時發射，Rocket Lab的空間有望進一步打開。

作者長橋海豚研究，專注有靈魂的思考、有態度的研究。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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