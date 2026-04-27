源途有你｜十五五規劃領航：香港工程界如何共創「第二春」？

源途有你｜源栢樑專欄

國家發展戰略與香港未來整體規劃、城市發展變革存在着有深度且緊密的聯繫。筆者此前曾分別撰文，提及曾與業界有心人士一同剖析國家審議通過的《十五五規劃》，其為本港工程業界所帶來的發展啟示，以及本地工程專業該如何抓緊這一重大歷史機遇。這次筆者透過與業內不同資歷、不同管理階層從業人士作較深入的交流，相信可進一步歸納不同群體的發展部署方向，雖不能代表所有同業，亦期望有助業界在未來預料複雜多變的工程生態中找到定位、謀求出路，作參考之用。



香港工程師再出發

筆者早前曾與業內不同年齡層的從業者探討《十五五規劃》相關議題，對象涵蓋資深工程師、中年骨幹與青年工程人員，算是完整接觸了業界「老、中、青」三代專業人才，各方對於未來行業發展均持有不同見解。規劃中列明逾百項國家重大工程項目，當中既包含香港北部都會區等本地重點項目，亦覆蓋跨境基礎設施、綠色智能建造等關鍵領域，不少業內人士認為，此類基建布局將為香港工程界帶來具結構性轉型的契機，並期望在國家發展大局中找到自身的專業定位。

針對如何在國家發展大局中抓緊規劃「紅利」、業內人士如何在轉型浪潮中作出主動布局，業界不同群體各有思考。筆者此前與一位年逾五十、擁有三十餘年行業經驗的資深工程師交流，雙方均認同，豐富的項目實操經驗是資深工程師的核心優勢。該資深人士坦言，其多年來參與眾多大型規劃項目，但因受地緣政治及全球經濟環境的情況所影響，近年行業發展空間逐步偏向收窄，自身亦或有多少擔心會面臨被投閒置散。

十五五帶來工程界「第二春」

而《十五五規劃》的落地，則有機會為這批資深工程師帶來了事業所謂的「第二春」。他們在香港工程領域深耕多年，熟悉本地工程標準、風險管控與項目運作邏輯。就近年情況，不少資深人士似乎已轉任項目顧問，而在有關部門大力推動及促成的專業資格互認機制下，他們更可參與大灣區項目服務。若能在此基礎上進一步掌握行業新技術，例如建築信息模擬的最新應用與發展，以紮實的行業經驗為根基，便能更高效地抓緊本次國家規劃帶來的發展「紅利」。

至於行內資歷中等、如擔任項目經理等崗位的中年工程師，作為業界的「中堅力量」與一線核心執行者，多擁有十至二十年從業經驗，曾主導或參與香港多個公私營工程及房屋等項目。面對新規劃帶來的機遇，港深西部區域相關工程項目規模預計較以往提升，但內地與香港建築標準、執行規範存在差異，因此這批骨幹人才需主動抓緊培訓機會，深入了解及掌握大灣區的相關標準等，作為對接的關鍵，並了解智能建造等新技術領域，才能提升跨境執業的競爭力。他們相信亦清晰認知到行業轉型不容墨守成規，唯有放眼大灣區整體市場，加快自我提升步伐，方能趕得上市場所需而不至落後於形勢。

年輕工程師上流通道寬廣

而行內資歷最淺的年輕工程人員，最大優勢在於對工程新科技的敏感度與掌握度，相比中高層管理人員，更擅長數碼化技術應用，能快速適應智能工地系統等新型工作模式，這是他們在新規劃格局下的核心競爭優勢。但與此同時，年輕工程師普遍存在大型項目經驗不足、對內地工程體系與規範不熟悉的短板，因此需主動學習內地相關法規與執行標準，考取對應專業資格，方能在未來行業變革中穩固自身發展定位。

相比早年畢業的工程從業者，現今的年輕工程師更具發展勢頭。過去數年因前述的種種因素，本地工程崗位供不應求，畢業生就業競爭極為激烈；而當下政府大力推進北部都會區建設，加上大灣區創科與基建發展浪潮，行業機遇遍地開花，年輕人的向上流動通道亦較以往更為寬廣。

發揮老、中、青三代人才優勢

綜合以上所述，《十五五規劃》不僅推動香港工程界實現短期發展提質，更對香港長遠城市格局與行業生態產生深遠影響。若香港有關當局及各持分者能進一步推動加大專業培訓投入、完善相關配套支持，並針對不同資歷的業內人士開展精準配對與專業輔導，便能充分發揮「老、中、青」三代人才的各自優勢，協助本地工程行業長遠發展，一起全面深度融入國家整體發展大局。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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