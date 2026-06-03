黃冠麟｜何伯「真愛」的教訓——慎防長者求慰於「工具式婚姻」

黃冠麟專欄

何伯何太的「忘年戀」，從子女反目、高調秀恩愛，到街頭互砍、對簿公堂，大多數市民的觀點直指兩分：何伯「又蠢且咸濕」，何太貪錢，完。表面上看，這是一宗家醜外揚的倫理悲劇，但筆者希望再探討其背後纏繞香港社會多年的結構性問題——孤老在情感與制度夾縫中的脆弱處境，以及兩地「工具式婚姻」的寄生邏輯。



隨着人口老化問題加劇，越來越多鰥寡長者面臨孤獨與照護問題，當中部分寄望於看護式「再婚」。這算是一種無可奈何。然而，當婚姻與經濟利益交織、情感需求與制度漏洞疊加時，「黃昏戀」的範式可以迅速異化為社會鬧劇的藍本。

孤老為何甘願上當？

批判何伯「又蠢又咸濕」並不困難。然而，事件背後的結構性盲區更值得深思：退休獨居長者的心靈，長期處於乾井狀態。何伯早年喪偶，與五名子女的溝通日漸疏離。那份被長期壓抑的對陪伴的渴望，瞬間壓倒了理性判斷。對溫暖的渴求、對孤獨的恐懼、對「有人照顧」的憧憬，讓他甘願相信這段關係是「真愛」，即使對方動機不純。其實，這與「HAPPY伯」打賞「屯門娜娜」，或者以往的「祈福黨」騙局，並無本質分別。

這種現象被稱為「有償夫婦關係」（Compensated Couple Relationship），雙方心照不宣地進行一種功能交換：長者提供經濟資源與身份福利，年輕配偶提供陪伴、照料與情感慰藉。表面上是一場公平交易，但實際權力極度不對等：長者付出的往往是不可逆轉的畢生積蓄，而對方只需付出可隨時撤回的「陪伴」。一旦婚姻破裂或目的達成，長者可能人財兩空，連基本的晚年保障都喪失殆盡。

在整個社會支持體系中，這些「情感需求」通常被歸類為個人隱私，被擱置在公共政策的邊緣地帶。有社會團體公布的「樂齡身心靈健康調查」訪問428名60歲以上長者，結果顯示長者正面臨「社會價值感危機」，41.6%受訪長者表示有心事無人分享，當中近七成與家人或兒孫同住，獨居只佔29.2%。這些數字恰是何伯困境的最佳註腳——物質生活可能並不缺乏，精神生活卻是一片荒漠。何伯悲劇表面是被騙，本質卻是因為太過孤獨。

不只是何伯一個人的悲劇

令人擔憂的是，現行法律制度在應對這類跨境、年齡差距大的婚姻時，存在明顯不足。與今日社會主流所認知、基於兩情相悅高於物質的婚姻不同，「工具式婚姻」中的長者因認知能力下降，理應得到更仔細的意願確認。然而目前高舉「婚姻自由」的旗幟下，風險警示機制幾乎空白；一旦發生糾紛，基層長者往往因不懂法律、不懂申請法援而陷入被動。

對讀李穎彰律師的文章，何伯案清楚顯示，了解司法程序或「自行辯護」，對基層長者而言如同天方夜譚。何伯在法庭上自稱「不懂找法援」，法官當面告誡「避開刑事審訊係愚蠢嘅」，最終他因認罪而被還押候判。這不僅是個人的悲劇，更是制度未能及時介入的失職。長者實難自行處理訴訟，甚至在不知不覺間已經藐視了法庭的神聖。在這些情況下，社會是否可以討論：應授權社工或社福機構以非律師身份提交法庭文件，以維持其法律尊嚴與權利？

再者，把晚年幸福押在最後一段「艷遇」上，其悲劇並非單純「遇人不淑」，實則觸及社會結構性漏洞。從公共行政的視角來看，長者的情感需求不應僅被視為個人或家庭問題，而是社會治理的重要一環。隨着香港人口老化速度位居世界前列，65歲及以上人口將從2021年的150萬升至2039年的252萬。當長者的陪伴需求被長期漠視，市場（包括騙徒）便會自動填補。我們無法苛責長者，因為他們往往「窮得只剩錢」，像賣火柴的女孩一樣，只能購買虛假的溫暖。

有求也有供，在扭曲的市場生態中，衍生出假結婚集團。粵港聯合搗破的案件中，犯罪分子以3天7萬至15萬元的報酬利誘港人參與假結婚，涉案多達60宗，涉款超過750萬元。雖然何伯夫婦未必屬於集團犯罪，但二者婚姻的結構邏輯，與「工具式婚姻」並無本質分別。

兩地「工具式婚姻」的制度寄生

何太葉秀定的貪婪背景，隨着媒體深入挖掘越來越清晰。她自稱從內地來港擺攤謀生，實則被曝曾有三段婚姻，前兩次均嫁香港長者並成功取得身份證和公屋資格。她與何伯相識僅一個月便閃電結婚，迅速掌控其財政大權：結婚當日要求花費逾30萬港元購買金器，更要求從定期戶口提取100萬港元「投資餐飲」。何伯女兒「睇唔過眼」將存款轉走，事件才進入公眾視野。

制度設計者當初可能未曾預料到，有人會將神聖的婚姻當作騙取公共資源的工具。何伯何太的個案正是這種邏輯的極致體現。所謂「工具式婚姻」，是指婚姻雙方主要基於現實利益而非情感基礎締結的關係。在跨境語境下，這類婚姻通常表現為：香港長者希望獲得陪伴與照顧，內地較年輕的配偶精於計算，期望取得單程證來港定居、獲取永久居民身份、享用公共福利。原來，內地配偶透過婚姻取得身份後，離婚仍可保留居留權及公屋資格，違約成本極低。

渴望溫暖的人，最容易在黑暗中跌倒。制度若能及時伸出援手，也許就能避免下一個何伯的出現。既然我們都知道何伯的個案不是孤例，為社會建立一個免於長者被「有心人」利用來港寄生的防火牆，是社會極需解決的問題。長者的晚年有尊嚴地追求幸福，免於被剝削，除了立法機構找出法律突破點之外，社會各界其實更應通過建立社區關懷網絡，在人口老齡化加劇的情況下，應對長者孤獨與照護困境。

作者黃冠麟是公共行政博士生，文化工作者，學研社成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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