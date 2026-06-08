源途有你｜香港應借鏡以色列　在全球科技競賽突圍

源途有你｜源栢樑專欄

國家的《十五五規劃》繼續成為本港熱門話題之一，在當局明確公佈2026年至2030年間五年計劃的發展部署後，引發了包括工程業界在內的各方討論，並提出具體意見。不少人認為香港正邁向經濟轉型與產業多元化的關鍵時刻，筆者認同大力發展創新科技、培育具備新技能人才已成為當局未來五年的核心發展方向，但要在這場全球科技競賽中脫穎而出，我們必須尋找兼具務實與前瞻性的發展路徑。從全球視角來看，撇開地緣政治問題，中東地區的以色列，也許是一處最值得借鏡的成功推動創科地區。



以色列將危機化為生機

以色列土地狹窄、人口稀少，天然資源極度匱乏，且長年面對複雜的地緣環境。然而，即使客觀條件欠佳，它卻憑藉完備的創新生態系統（innovation ecosystem）將自身塑造為全球頂級的科技經濟體。若研究其經濟飛升的原因，不難發現以色列的成功之道，或可為香港落實《十五五規劃》的發展可作參考。

以色列這個稱得上具「經濟發展奇蹟」的國家，一直奉行科技自立自強主義，長年投放高比例資源於科研上，研發強度位居全球前列，加上其活躍的投資環境，令當地孕育出國際上密度甚高的初創企業群體，產業涵蓋網絡安全、醫療科技及先進農業等領域。由於本土市場細小，內需有限，故不少以色列企業從創業之初便放眼全球市場，建立了極強的國際化營商思維。他們亦擅長將危機轉化為生機，例如將尖端的軍事技術、節約用水等技術商業化，成功推向國際市場。

為何本港頂尖人才對創業冷感？

對照香港，兩者在經濟根基上具相似之處，如同樣土地不多、屬高度開放型的經濟體，內需市場難以支撐龐大的產業擴張。但作為國際金融中心，香港擁有資金流動自由、完備的法治系統、產權保障健全等獨特優勢，加上擁有多所世界一流的高等教育院校，這些優勢對國際與內地的頂尖精英具吸引力。因此，除本身具國際優勢外，以色列引領經濟結構轉型的經驗，相信對香港具有極高的參考價值。

不過，兩地在社會文化與制度上的差異亦值得深思。如本港主流社會長期傾向追求穩定、無風險的發展路徑，十個文憑試畢業生中，往往有九個會將醫科、法律等「神科」視為升學首選。大眾期望年輕人畢業後能獲得高薪、穩定的工作及相應高的社會地位；加上華人傳統思想渲染下，社會對於「成功」的定義被標準化與單一化，創業往往被標籤為「風險好高、收入不穩」的非主流選擇，導致頂尖人才鮮有走向創新創業之路。

教育應避免向「神科」過度傾斜

反觀以色列，當地優秀的年輕人往往將創業視為首選，這源於其獨特的文化基因、社會制度與宗教信仰。如猶太民族崇尚智慧、鼓勵思考，小童從小就接受創新及探究思維的薰陶。此外，當地年輕人在18歲時需要服數年兵役，這段期間他們能夠直接接觸到最先進的國防與通訊技術，在軍訓壓力高的環境下學會創新與解決問題的能力，這種軍旅生涯往往成為他們日後創業的基礎。此外，當地社會對「失敗」抱有極高的包容度，將其視為創新的必經之路，創業者不會因一次失敗而被社會貼上標籤；而政府對初創企業的實質支持，亦為創新科技研發行業創造了友善環境。

筆者留意到近年有不少社會人士及學者均認為，香港在大力資金投入和硬件建設之外，更需要提速推動全面的社會觀念與體制改革，打造良好的創業生態，這亦是其中之一方面，能夠幫助落實《十五五規劃》的宏大藍圖。然而，其實當局已與教育界攜手合作，逐步引導優秀年輕人改變大學選科時過度向傳統「神科」傾斜的現象。

例如香港大學已新設理學士（創新與科技），專注跨學科與以人為本的設計，結合科學、工程與商業，並設有第三年全職初創實習或科技領導項目。意味着社會各界如能共同努力，去拓寬成功的定義，容許失敗、鼓勵冒險，可為科研與創業人才提供更具吸引力的長遠發展前景。這不僅是呼應國家《十五五規劃》的務實舉措，更是香港可期實現產業多元化，更甚者會是我們在未來國際舞台上突圍的必經之路。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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