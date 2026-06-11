黃頴灝｜「南天門」航空計劃與香港的距離

黃頴灝專欄

上周央視網首次對外公佈「南天門計劃」核心裝備的完整技術參數，這個由中航工業於2017年正式提出、曾被許多人視為「航展模型科幻IP」的計劃，但近日的發佈是一夜之間從概念願景躍升為白紙黑字的設計藍圖。這不是藏着掖着的秘密專案，而是一場面向全世界的公開宣示四大空天裝備概覽。



「南天門」裝備從科幻到現實

白帝空天戰機是體系的開路先鋒。設計特徵包括「全頻段隱身」，即覆蓋釐米波、米波、紅外及可見光波段、最高16馬赫的高超音速飛行、以及有人或無人駕駛模式切換。鸞鳥空天母艦是全長242米，最大起飛重量12萬噸，可搭載88架無人空天戰機。這是整個體系中最宏大的構想。玄女無人空天戰機即為大氣層外環境設計的無人制空平台。子火通用垂直起降平台的預定時速700至800公里，承擔複雜地形下的高危救援、物資投送與前哨基地建設等保障任務，是實戰體系不可或缺的後勤骨幹。

「南天門計劃」不是概念炒作，事實上已是公開透明的技術路線圖，在珠海航展曾擺出實體模型，更重要的是背後有可追溯的技術積累，如JF-22風洞已能模擬30倍音速環境；寬域飛行器多次試飛，驗證了高超音速與可變構型等關鍵技術。每一項設定，都能在現有科研方向中找到對應路線，這是一份有根有據的導航圖。2023年，我與一位德國友人閒聊，隨口說「汽車還是德國的最好」。他苦笑搖頭：「中國的電動車又便宜又好，我們很難競爭了。」一個來自賓士、BMW故鄉的人主動承認壓力，讓我頗為震動。

2025年我自己買了一輛中國電動車，才真正理解他的感慨，十年前中國品牌還被視為低端代名詞，如今已是全球最大電動車生產國與出口國，在電池技術、智能駕駛等環節建立了系統性優勢。從高鐵到5G，從電動車到光伏，當中國決定在某個領域集中力量時，推進速度往往超出預期。「南天門」涉及的領域當然更難、時間更長，但「認準方向、舉國攻關、逐步突破」的模式已被反覆驗證。

香港從觀看者到參與者

小時候看着電視上別國火箭升空、別國太空人出艙，「香港人做太空人」根本不在想像範圍之內。香港的角色經歷了清晰轉變：從觀看者，到理工大學團隊參與嫦娥探月的支持者，再到港產太空人﹑航天載荷專家、警務處警司黎家盈參與載人航天任務，成為第一位港產太空人。以前覺得不可能的事，確確實實發生了。

「南天門計劃」跨度數十年，香港年輕人完全有條件參與其中。學好數理、投身新型動力、超導、人工智能等前沿領域，今天的大學生十年後可能就是關鍵子系統的研究員。北部都會區以創科為重心，河套合作區、新田科技城正在建立與內地尖端科研深度對接的平台，即在自己的城市，就能參與國家級科技攻關。

軍工技術外溢建東方文化自信

「南天門計劃」看似是遙遠的軍事科技藍圖，但它對普通人生活的影響可能比想像中來得更直接、更深遠。首先是技術外溢帶來的民生改變。為了實現「南天門」的技術指標，國家必須在高溫超導、超級電容、新型能源、超高速通訊等基礎科學領域取得突破。而歷史反覆告訴我們，前沿科技一旦成熟，最終都會流入民用市場，深刻改變日常生活。互聯網最初是美國軍方的通訊網絡，GPS本是軍用導航系統，航天材料如今廣泛應用於醫療器械和運動裝備。同樣的邏輯下，「南天門」所牽引的基礎研究一旦取得階段性成果，完全可能催生新的能源革命、交通革命甚至醫療革命。正如電動車產業的爆發離不開早期軍用電池技術的積累，試想以後電動車車主充電不用再排隊或等充電，可能2分鐘就能充滿電，也絕不是遙不可及的時代。

現在的人才培養與文化自信的雙重效應下，年輕人可以在航展上看到屬於自己國家的前沿概念裝備，當他們知道這些不是空想而是有科研路線支撐的目標，投身理工科研的熱情會被真實地點燃，為年輕一代提供了清晰的奮鬥方向和職業想像。裝備以中國神話命名（如白帝、玄女、鸞鳥），「南天門」以東方文化為底蘊、以真實技術為骨架，開創了屬於中國人自己的空天敘事。這不僅是科技實力的展示，更是文化話語權的建立。香港作為中國一個重要的國際大都會城市，可參與通往那「南天門」的路，一起用一塊磚一塊磚地鋪就，就像十年前沒人信中國新能源汽車能成為首屈一指的工業，就像小時候的我不敢想香港人能上太空，而今天這些都已是事實，香港也需積極參與其中。未來屬於那些敢於相信、並願意為之付出的人。

作者黃頴灝是元朗區議員、民思政策研究所社區事務總監、環保公司董事。



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