奇妙的揭發者｜「寒流」不是一天建成的

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

人們常說，羅馬不是一天建成的。而近十年間，一股從朝鮮半島南端吹來的「寒流」，卻以席捲之勢，改變了全球文化、科技與生活方式的溫度。這裏說的「寒流」，既是「韓流」的諧音，也是一種隱喻——它不像曖昧的暖風，而是凜冽而清醒地進襲，帶着精密計算與持久意志，讓世界不得不正視它的存在。從防彈少年團在聯合國演說，到《寄生上流》橫掃奧斯卡；從三星電子定義智能手機的高度，到韓國在人工智能、半導體、生物科技等領域的躍進，這股「寒流」看似突然爆發，實則是歷經數十年頂層設計、財團共謀、教育深耕與以人為本的戰略積累，方才凝結而成的巨大能量。我們若只看到絢爛的煙火，卻忽略了底下深埋的引線與火藥，便永遠無法理解：真正的實力，從來不是排名遊戲，而是一種能夠源源不絕產出原創、影響他人感知與行為的「軟實力」。



經濟危機推動「文化立國」

1997年亞洲金融風暴幾乎擊垮韓國經濟，然而這場危機卻成為最徹底的結構性改造契機。當時的金大中政府做了一個極具遠見的決定：將「文化立國」列為國家戰略，並成立文化產業振興院，系統性地扶植電影、音樂、遊戲、動漫等內容產業。這並非權宜之計，而是一套長達十年、二十年的規劃。國家帶頭鬆綁法規，鼓勵大財閥與娛樂公司跨界結合，CJ集團從食品跨足影視與音樂，三星、LG等科技巨頭也將文化內容視為軟實力的延伸。當《藍色生死戀》、《冬季戀歌》在亞洲掀起第一波韓劇熱潮時，背後是韓國觀光公社、地方政府的聯手佈局，拍攝場景被打造成旅遊勝地，出口的影像同時出口了文化認同。這種「整體戰」思維，讓文化不再是孤立的創作，而是跨部會、跨企業、跨產業的精密編織。

這樣的設計，關鍵在於人。韓國深知，再華麗的藍圖若無足夠深邃的人才庫，終將曇花一現。因此，韓國的教育與人才培育體系，向來充滿爭議卻也極度專注。外界常批評韓國升學壓力畸形，補習文化如火如荼，但在此同時，頂尖大學如首爾大學、KAIST（韓國科學技術院）、浦項工科大學等，始終堅持一種特殊精英制：他們要培養的不是在國際排名上追逐論文數量的象牙塔居民，而是能直接為國家關鍵產業提供「原創力」的創科精英。

這種精英訓練，極其強調跨領域融合，科技背景學生必須理解音樂、設計與社會趨勢；藝術背景學生則被鼓勵學習程式語言與數據分析。例如KAIST的文化科技研究所，多年來持續產出能同時編寫演算法又能策劃沉浸式展演的畢業生，他們進入SM、HYBE等娛樂巨頭後，直接催生了虛擬偶像、AI作曲、超擬真舞台等技術，讓K-pop的視覺震撼不只是絢麗的包裝，而是科技與人文相互滋養的結晶。

科技戰略應以人為本

談到這裏，不得不提一個常被引用的指標：據說在麻省理工學院等頂尖科研機構，韓國博士生的數量特別多。有人將此解釋為韓國高教國際化的成功，但更深一層的解讀是：韓國在意的不只是「有沒有博士」，而是這些前沿人才回國後能否帶回真正的創科條件與能力。他們清楚，博士頭銜並不等同於能力，MIT的實驗室若非轉化為可落地的產業革新，終究只是履歷上的裝飾。因此，韓國政府與大企業建立了一套綿密的人才回收與共創機制，三星、SK、Naver等公司直接與MIT、史丹佛等校進行產學合作，讓博士生在學期間就接觸自家核心難題，畢業後自然融入研發體系，將基礎科學的冰冷原理，轉換成具體的產品、服務與文化內容。這種以人為本、以能力為依歸的鏈條，正是韓國原實力的底層邏輯：他們追求的不是論文引用率或大學排名提升幾個百分點，而是能否讓一個創意從實驗室流動到市場，再從市場流動到全球閱聽人的情感深處。

這樣的邏輯，在人工智能領域尤為明顯。當全世界都在追逐大語言模型、參數量與算力競賽時，韓國顯得相對冷靜。他們並非沒有野心，而是選擇把「人的智慧」放在最核心的位置。三星電子提出的「AI for All」不只是口號，它強調AI應該適應人的需求，而非人成為技術的附庸；Naver在發展超大型AI時，特別側重於理解韓語獨有的語境、情感與禮貌層次，因為那背後承載的是人與人之間細膩的關係。

更值得玩味的是，韓國娛樂產業大量運用AI進行作詞、編曲、編舞建議，但最終決策權永遠保留在人類創意總監手中。他們深知，人工智能真正的驅動力，是背後調校、詮釋、賦予方向的人；沒有深刻的感受力與文化底蘊，代碼只會吐出空洞的複製品。因此，韓國的科技戰略從不把人排除在外，反而以培育「能駕馭人工智能的人」為優先，這與其教育理念一脈相承。

「創作主權」不可替代

這股以人為本、長期鋪墊的寒流，近年在香港的大專院校與科研圈也展現出極具滲透力的佈局。如果你仔細觀察，會發現香港大學、中文大學、科技大學的許多新興課程——從文化內容創業到數碼媒體科技——背後經常出現韓國教授、客座藝術家或研究團隊的影子。韓國學中央研究院、韓國文化產業振興院等機構，積極與香港高校合作設立「韓國學」講座、語言文化中心，不僅推廣韓語，更輸出整套「文化技術」的思考框架。三星、LG也在香港設立AI實驗室或初創孵化器，吸收本地人才，同時將韓國的研發方法論與團隊文化植入。這些佈局看似分散，實際上構成一張以人為節點的大網，每一所大學、每一個實驗室，都成為培育「親韓」創科與文化精英的苗圃。

他們不追求立即的數字回報，而是讓韓國的思維方式、審美標準與解決問題的邏輯，內化為這些年輕菁英的專業本能。十年後，當這批人成為各行各業的決策者時，他們將很自然地以韓國經驗為參照，這正是最深沉、最難以複製的影響力。

由此看來，我們太容易陷入英美西方主導的國際排名迷思。真正的韓國精英內心或許根本不在乎這些數字。他們知道，排名體制往往衡量的是英語霸權下的論文數量、國際化比例等表面指標，卻無法觸及一個國家的軟實力——那種能重新定義遊戲規則、創造全新美學標準、讓不同文化背景的人自發穿上韓服、聽懂韓語歌詞中層層隱喻的力量。防彈少年團的歌詞探討心理健康、世代矛盾與社會異化，那是對青年心靈的深度共鳴；《寄生上流》以黑色幽默剖開貧富階級的地下室，那是對當代資本主義的哲學提問；三星的折疊螢幕技術不只是工程突破，更是對人類與裝置關係的重新想像。這些成就背後，全都是以人為出發點，經過漫長且痛苦的試錯、跨領域的協作、幾代人才接力才得以成就。與其說韓國在追求排名，不如說他們在追求一種不可替代的「創作主權」。

文化輸出需要跨界整合

當然，這股寒流並非沒有陰影。高度競爭的練習生制度、地獄朝鮮的就業壓力、大財閥對資源的壟斷，都讓這場盛宴背後的個人付出巨大代價。然而單就「如何打造具備全球滲透力的文化科技複合體」這一命題而論，韓國提供了極具參考價值的路徑：它證明了文化輸出不能只靠政府補貼或民間自發，而是需要跨部會、跨產業、跨世代的有機整合；它也證明了教育真正的目標不是製造文憑通膨虛榮，而是培養能將知識轉化成原創價值的「全人」+團隊；它更證明了在人工智能與數位技術加速的時代，能決定一個國家高度的，始終是人的感受力、意志力與對意義的追問能力。

寒流不是一天建成的。它是數十年間，無數政策制定者在深夜會議裏的堅持，是大財團領袖甘願投入短期看不到回報的文化實驗，是教育者抵擋住排名誘惑而堅持培養「能說故事」的科學家與「懂科技」的藝術家，是年輕人在練習室裏重複同一個舞步直至凌晨，是工程師在實驗室裏把失敗當成日常，是創業者在香港、紐約、倫敦的校園裏默默埋下種子。他們共同相信：原創力沒有捷徑，只能一寸一寸地用人的雙手與頭腦去生養。當這股寒流終於抵達你我門前，我們感受到的冷冽，其實是時間與意志所凝結的溫度。而這，才是我們最該認真學習與研究的。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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