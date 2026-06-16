葉文瀚｜上太空也需避震器——SpaceX如何用「綠鞋」管理市場情緒？

葉文瀚博士專欄

當一家公司估值高達1.75萬億美元，即使還未正式掛牌，已足以牽動全球投資市場神經。SpaceX即將上市，市場除了關注馬斯克能否再次創造神話，另一個較少人討論的焦點，卻是公司決定採用「綠鞋機制」。這個名字聽起來像時尚名詞，實際上卻是現代金融市場最重要的穩定器之一。



健康市場依靠的不是情緒，是秩序

對一般投資者而言，IPO似乎只有一個目標，就是上市後股價愈升愈好。然而，對企業和承銷銀行來說，最理想的上市並非暴升暴跌，而是在合理價格區間內有序交易。因為真正健康的市場，依靠的不是情緒，而是秩序。

所謂「綠鞋機制」，又稱超額配售權，容許承銷商在市場需求旺盛時額外出售股份。如果股價升得太快，承銷商可以增加供應，令價格回歸理性；反過來，如果股價跌穿招股價，承銷商則可以在市場回購股份，支撐價格。它的存在，就像汽車上的避震系統，不是讓車跑得更快，而是避免高速行駛時失控。

不少人會問，連SpaceX這樣炙手可熱的企業，也需要這種機制嗎？

愈受市場追捧，愈需要穩定機制

SpaceX背後有馬斯克光環，有可重複使用火箭、有Starlink衛星網絡，也有火星殖民的宏大願景。市場對它的期待，早已超越一家企業，而是一場對未來科技的集體想像。正因如此，股價更容易受情緒驅動，而非基本面影響。

投資市場從來不是純粹由數字組成，更受心理因素左右。有人相信太空經濟將開創數萬億美元市場，也有人質疑商業模式能否長期支撐如此龐大的估值。樂觀與懷疑同時存在，便容易形成劇烈波動。

「綠鞋機制」管理的不是股價，而是市場情緒

值得留意的是，這次IPO同樣是承銷銀行的一場考驗。高盛、摩根士丹利等國際投行負責定價及分配股份，它們的角色不只是把股票賣出去，更要確保市場能夠平穩運作。一宗成功的大型IPO，反映的是承銷商對市場需求的判斷能力，以及在價格波動時維持秩序的能力。這也帶出一個經常被忽略的問題：資本市場的價值，不在於每天誕生多少神話，而在於是否建立一套讓價格有效反映價值的制度。

近年全球不少熱門新股，上市首日大幅飆升，隨後又急速回落，令散戶高位接貨，最終成為泡沫的承受者。這種現象雖然帶來話題，卻未必有利市場長遠發展。真正成熟的市場，不是沒有波動，而是有能力在市場過熱或過冷時，自動調節。事實上，每一次技術革命，都伴隨估值神話。二十多年前是互聯網，十年前是共享經濟，近年則是人工智能與太空科技。投資者追逐的不只是盈利，更是對未來的期待。

然而，歷史也一再提醒我們，再偉大的科技故事，都不能取代成熟的市場制度。企業可以改變世界，但市場仍然需要規則；投資者可以充滿想像，但價格仍然需要錨點。因此，SpaceX上市最值得關注的，或許不是它會否成為全球最具價值的科技企業，而是這宗世紀IPO再次證明，即使站在科技浪潮最前端，市場依然需要一雙穩定步伐的「綠鞋」。畢竟，火箭可以衝破大氣層，但資本市場若沒有完善制度，再耀眼的升空，也可能因失去平衡而偏離軌道。

作者葉文瀚博士是亞洲行銷科技協會主席，聖方濟各大學創業培育中心副總監。



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