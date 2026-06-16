寰海明察｜港深科創各有特長　不必陷入「速度焦慮」

梁海明專欄｜寰海明察

站在香港河套園區的邊界北望，深圳福田、南山的摩天大樓已拔地而起。向南望去，香港河套創新科技園的第一批建築正穩步趕工，雖稍顯低調，卻充滿內蘊。此強烈的視覺反差，常讓香港市民不禁想問：「為何深圳如此快速？」這種「速度情結」折射的不僅是心態焦慮，更是一種對深港不同發展模式缺乏認識所導致的錯覺。深圳與香港隸屬於不同的體制與經濟模式，各自致力於尋求屬於自己的「最佳發展方案」而努力：深圳以超快的產業集聚和技術應用著稱，而香港則穩紮穩打地在制度保障和基礎科研上深耕。未來要解開香港市民心中的「速度情結」，特區政府應從四個領域對症下藥。



深圳的「大推進模式」與產業集群

作為粵港澳大灣區核心的科技合作區，河套地區的塑造歷經數十載。早在1982年深港雙方便提出了治理深圳河的初步協議，此後至1997年完成深圳河治理一期工程，由新舊河道圍合而成的河套地區初具雛形。2008年，港深進一步拓展此區合作框架，提出三大片區的發展規劃。2017年，兩地簽署合作備忘錄，明確共同推動港深創新科技園建設。直至2018年的粵港澳大灣區規劃及2021年的國家「十四五」規劃，河套地區終於被確立為兩地科技發展的戰略高地。現時河套園區已經分為深圳園區和香港園區兩部分，互補優勢的協同發展格局正逐步成形，香港園區更聚焦於基礎研究及成果轉化。經過多年奠基，香港後來居上，迅速進入「只爭朝夕」的發展快車道。

筆者近日參訪深圳，深入了解其「快速」發展的內在邏輯。一切並非偶然，而是源於高效的「大推進模式」與產業集聚效應的結合。深圳的「大推進模式」強調資源的高效配置與決策的執行力。以「邊規劃、邊建設」的迭代式管理壓縮審批流程，降低時間成本。比如，福田保稅區自1991年設立以來，透過政策優勢與高效的資金投入，迅速推動傳統製造業升級，轉向人工智能、醫療科技等高附加值產業。

此外，深圳完善的電子供應鏈與高科技企業的產業集群，使技術傳遞和市場推廣的成本大幅縮減，形成一條「唯快不破」的產業生態鏈。這種因「快」帶來的規模效應，令深圳在硬件製造與產業量產領域實現領先。通過高效土地運用和創新政策試驗，深圳園區獲得了以「時間換空間」的發展紅利。

香港正以「香港速度」建設河套

很多香港市民誤認為香港的進度「不快」，但事實上，河套發展中的「香港速度」完全不遑多讓。自2021年立法會撥款港幣181.35億元起，到8座大樓最快將在2026年底落成，香港正以「香港速度」及「只爭朝夕」的精神儘快建設河套。

在經濟學中，判斷一個園區建設是否成功，不僅看大樓建設的速度，還需關注資本與市場消化（Market Absorption）的效率。以河套發展為例，其重點不僅在於建築進度，更體現在招商引資的高效推進。值得一提的是，香港河套創新科技園在開發階段就已吸引包括聯想、阿斯利康等逾90家企業進駐，大樓的市場吸收率（Absorption Rate）表現亮眼：已落成的首兩幢濕實驗室全數租出，而將於年底入伙的大樓預租率更已高達70%。這種「樓未建成、租約已滿」的現象，不僅彰顯了香港速度，更反映其厚積薄發的深厚實力。

沙嶺數據園區也是「香港速度」的一個典範。特區政府成立跨部門專班，打破傳統「串聯式審批」的束縛，改為「並聯式」前置處理，令審批時間縮減了96%，更創下施工許可證「一天批出」的紀錄，展現出前所未有的行政效率。這些制度創新充分體現了「有為政府」與「高效市場」的緊密協同，大幅提升「港式效率」，並為香港的科技基建注入全新的活力與動力。

國家主席習近平指出，要「充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用」。沙嶺的經驗，正是香港通過政府引導與市場力量結合，實現科創發展的最佳例證之一。

香港比較優勢是「隱性資產」

以經濟學角度分析，香港作為後發展者的「後發優勢」（Advantage of Latecomer）明顯，能通過技術跳躍和低學習成本，避開試錯，直指高附加值領域。例如，河套的濕實驗室與一號大樓，已成為國際基礎研究和技術轉化的關鍵平台。香港還直接採用全球同步的綠色建築技術與數碼基建設施，如沙嶺國際數據園區的AI算力中心，避免了深圳早期發展中遇到的技術與資源浪費問題。

與過去基建動輒需10年相比，從2022年以來，香港發展明顯提速。然而市民為何仍感焦慮？這可以用心理學的社會比較理論（Social Comparison Theory）來解釋。香港與深圳地理相鄰，市民將深圳的「硬件奇蹟」作為參照物。而當看到深圳高聳的摩天大樓和密集的建築起重機，再對比香港河套及周邊地區的「低調開發」，自然就容易感到「自己慢了」。

此外，「錨定效應」（Anchoring Effect）也在發揮作用。深圳的崛起過程為香港市民提供了強烈的視覺刺激，如迅速擴大的城市天際線和無處不在的科技地標。而香港的比較優勢在於基礎科學研究、知識產權制度等「隱性資產」，這些要素缺乏直觀呈現，導致市民較難從視覺上感受到香港的進步，誤以為香港停滯不前。

政府破解「速度焦慮」需雙管齊下

破解這種集體的「速度焦慮」，需要特區政府在政策與心理層面雙管齊下。

其一，重新定義「發展」與「成功」的標準。特區政府應引導市民打破對建築量與速度的單一追求，強調香港在制度質量、基礎科研以及國際吸引力上的獨特優勢。

其二，創造「微小勝利」效應。將長遠目標分解為多個具體階段，並高頻公佈進展。例如定期發布園區新進企業名單或科研成果，用「小目標」增強市民對持續進步的感知。

其三，提升市民參與感。通過設立創業基金、實訓計劃或舉辦青少年創科比賽，吸引市民特別是年輕人參與河套發展，增強集體歸屬感，將焦慮轉化為行動動力。

其四，深化港深聯動。加速解決跨境人流、物流、資金流的制度障礙，讓市民親身體驗港深聯動發展的便利與經濟收益。

深圳的「技術應用快」與香港的「制度保障穩」互補結合，正逐步推動兩地成為「超級合夥人」，進一步提升大灣區的經濟效益。只要香港持續以「只爭朝夕」的精神推出首個五年規劃、推進北部都會區建設等具體行動，便可在與深圳聯動發展中，找到屬於自己的發展節奏和發展速度，從而加快發展成為國際創新科技中心，進一步融入和服務國家發展大局。

作者梁海明為海南大學「一帶一路」研究院院長，絲路智谷研究院院長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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