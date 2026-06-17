奇妙的揭發者｜改革食環署——從雪糕車的消失談香港「五年規劃」

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

走在今天的香港街頭，那一抹帶着《藍色多瑙河》音符的流動風景——雪糕車，正逐漸從城市記憶中淡出。這不僅是懷舊情感的消逝，更是一面鏡子，折射出香港在邁向「產業化」轉型路上的核心矛盾：當政府的規管邏輯停留在「不准動」的階段，民間的生機便只能在夾縫中喘息。政制及內地事務局發表的「香港第一個五年規劃」諮詢文件，定調了文化創意產業與體育產業化的宏偉藍圖，方向完全正確。然而，文件再美，若執行部門的思維仍被綑綁在陳舊的發牌制度與紀律規管中，那麼所謂的「產業化」，最終只會淪為口號。在這場關乎香港軟實力命運的改革中，兩個與「文創」距離最近的部門，成為了決定成敗的關鍵：食物環境衞生署（食環署），以及康樂及文化事務署（康文署）。



當產業發展反過來「配合」規管

食環署可謂文化旅遊產業的「守門人」。無論是博物館、藝術館、表演場地，乃至體育產業的營運，很大程度上都離不開食環署簽發的「娛樂牌照」。這是一個統攝性極強的制度，從臨時到永久，猶如一張巨大的網，將所有涉及人群聚集的娛樂活動一網打盡。

問題在於，這張網的編織邏輯是上世紀的產物。申請過程極其繁複，場地安全、消防、通風等要求往往僵化地套用在千篇一律的標準上。對於那些新興的、彈性的、具有創意的表演藝術或體育競賽來說，這種牌照制度不是助力，而是高牆。我們常說要推動「文化體育產業化」，但試想，一個小型的地下音樂會、一個快閃式的街頭健身比賽，在現行制度下，要應付那冗長的牌照審批，主辦方往往在拿到批文前就已筋疲力盡。

這便引出了一個根本性的反問：究竟是產業要去配合政府的規管，還是規管應適度地配合產業發展？答案顯然是後者。監管是必需的，但必須是「適度」而非「過度」。香港雪糕車的消失，正是過度監管的哀歌。嚴苛的發牌條件、對車齡及排放的極高要求、以及流動小販牌照的停止發放與自然流失，讓這門生意缺乏新血加入。當監管細密到不具任何彈性，甚至對輕微違規採取零容忍態度時，扼殺的不僅是一門生意，更是城市的文化肌理。

食環署新任署長首次由非政務官出身的人員擔任，外界自然抱有期待，冀望他能打破官僚系統的路徑依賴，從「監管者」轉變為「賦能者」。改革的第一步，必須從拆解這座牌照迷宮開始。如何將牌照分級？如何對低風險的微型文創活動引入「負面清單」或備案制？如何在發牌程序中加入「文化考量」的權重，而非僅以物理安全為唯一準則？這些都是食環署必須在五年規劃開局時交出的答案。

從「濕街市」到文創市集的空間革命

食環署手上掌握的另一項重要資產，是全港近百個公眾街市。這些街市承載着庶民生活的煙火氣，但近年來空置率居高不下，許多攤檔拉上鐵閘，了無生氣。如果我們把目光投向世界——倫敦的波羅市場、紐約的雀兒喜市場、東京的青山農夫市集，乃至台北的四四南村——會發現市集早已超越單純的買賣功能，化身為城市文化認同的載體，也是文創產業最生猛的孵化器。

香港的街市能否進行一場「空間革命」？政府應責成食環署與康文署聯合研究，選取部分空置率高的街市，轉化為主題式的文創市集或「Pop-up」臨時市集。試想，在一個保留着舊式磁磚與檔口結構的空間裏，年輕手工藝者、獨立書店、精品咖啡與傳統的菜販、金魚佬共處一室，那種新舊交織的張力，本身便是最具吸引力的城市景觀。

這需要康文署積極介入「市集政策」的研究。香港目前的市集生態極度單一，要麼是高度商業化的年宵花市，要麼是零散而無組織的街頭擺賣。我們缺乏一個清晰的市集階梯：從社區級的跳蚤市場，到區域性的主題市集，再到國際級的標杆性市集。康文署作為文化藝術的推手，理應協助制定市集的空間美學、策展標準與營運指引，讓市集不再只是廉價商品的集散地，而是設計美學與社區營造的節點。

小販管理隊的紀律迷思

談及街頭活力，便繞不開食環署麾下那支編制達兩千人的「小販管理隊」。這支隊伍身穿類似紀律部隊的制服，執行的是驅趕、檢控、沒收貨物的任務。這便衍生出一個值得深刻反思的課題：穿着紀律部隊的制服，是否就必然應採取紀律部隊的規管模式？

紀律部隊的邏輯是命令與服從，是將對象視為潛在違法者；但小販管理，本質上是城市空間秩序的協調，更多時候涉及的是弱勢社群的生計與社區生活機能的平衡。在推動市集政策與地攤經濟的過程中，小販管理隊的角色必須從「取締者」轉型為「管理者」與「服務者」。他們的專業知識不應只用來寫告票，更應用來指導攤販如何合乎衞生標準、如何維持通道暢通。這套制服所代表的威權，必須適度「軟化」，加入更多城市管理的溫度與彈性。

食環署的「副市長」角色掌管「文明發展」

綜觀全局，食環署的角色在五年規劃中，遠比我們想像的更為吃重。甚至可以說，食環署署長猶如香港這個超級城市的「副市長」，掌管着這個城市最底層的「文明發展」邏輯。

第一，餐飲業的興衰繫於發牌效率。「食肆牌照」和「酒牌」的審批快慢，直接影響商戶的租金成本與投資意欲。當監管過度到連廚房的通風喉管位置都有毫釐不讓的僵化規定，卻不考慮舊樓結構的現實時，餐飲創業便淪為一場賭博。如何在不放棄衞生安全底線的前提下，大刀闊斧地簡化流程、引入「先發牌後審查」或「自我聲明」制度，是激活經濟的關鍵。

第二，寵物友善政策僅是開端。開放露天食肆予寵物進入，這個細微的舉措，其實揭示了一個更大的命題：食環署應該如何擁抱生活方式的變革？不僅是寵物，還有深夜經濟、街頭表演、戶外用餐區等，都需要食環署以更開放的姿態，讓民間活力引入更大的投資。所謂「合理的投資」，依賴的是一個可預期、低門檻、高彈性的營商環境。

讓產業自由呼吸

《第一個五年規劃》諮詢文件為香港的體育與文化產業化建立了清晰的方向，極其重要。然而，執行永遠比規劃困難。正如俗語所說：「魔鬼在細節中。」對於香港來說，那隻「魔鬼」就藏在食環署的牌照條文、康文署的場地守則，以及小販管理隊的制服之下。

改革必須是一場「慢煮」的過程，因為涉及法規的修訂與官僚慣性的扭轉，心急不得；但方向必須堅定。我們的目標，不是要消滅監管，而是要建立一個與產業並肩而行的監管體系。讓雪糕車的音樂重新在街角響起，讓年輕人在街市的舊檔口裏販賣創意，讓小販不必再見到制服便亡命奔跑，讓每一場體育盛事與演出都能在法律的保護下，自由地發生。

食環署與康文署，這兩個「署」，不應只是規管生活瑣事的機關，更應成為香港新文明的「拆牆者」。只有當那堵由過度監管築成的牆倒下，香港那個關於文創與體育產業化的五年大夢，才有可能在街頭巷尾的真實生活中，落地生根。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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