彭韻僖｜以武道固本　以家道立根——家庭抗逆需「內外兼修」

彭韻僖專欄

今年六月，香港理工大學舉辦「賽馬會抗逆有『家』計劃——提升家庭抗逆能力創新介入計劃國際研討會」。全球家庭韌性權威Froma Walsh教授親臨香江作主題分享。本人以家庭議會主席身份，擔任是次研討會主禮嘉賓並參與交流，透過是次高水平國際學術對話，結合國際前沿理論與香港社會實況，對本港家庭抗逆工作普及化發展，獲得更清晰、更前瞻的思考。



現行服務多屬事後補救

家庭抗逆需「內外兼修」

Walsh教授於演講中明確指出，家庭抗逆力並非與生俱來的天賦，而是一套可透過後天學習、培養及鍛鍊建立的系統能力。其理論以家庭信念系統、組織適應力、溝通協作機制作為三大核心支柱。教授亦充分肯定香港賽馬會長年推行的各項家庭支援計劃，透過多元化專業介入與外展服務，有效協助無數困境家庭渡過難關，穩固本港社會安全網。

透過是次研討觀察可見，本港現行家庭支援服務完善到位、成效卓著。惟現有服務多集中於危機出現後的補救與支援，屬事後介入模式。當家庭面對壓力、矛盾、情緒困擾或親子衝突時，社會資源與輔導服務才隨之啟動，雖然能夠即時紓解困境，卻較難從根本推動抗逆文化全民普及。

從中國傳統武術智慧與家道文化可見，治事當講求「外功救急、內功固本」。社會外援如同外功，用以修復創傷、處理危機；家庭素養與心態培育則如同內功，用以日常打底、長遠自強。外在資源只能紓緩一時困境，真正支撐家庭跨越風浪、穩定運作的關鍵，在於家庭內在的正向信念、溝通模式與逆境調適能力。

Walsh教授的研究亦印證，經濟資助、短期輔導等外部支援僅能帶來短暫紓緩，無法徹底改善家庭的運作狀態。不少家庭反覆陷入困境，並非資源匱乏，而是家庭成員未建立穩固的情緒管理、壓力調適、互相體諒及共渡逆境的基礎能力。

對照中西文化差異，華人社會向來崇尚修身齊家、家和興邦的傳統價值，講求自強不息、包容克己、剛柔並濟，積澱數千年的家道文化，正是培育家庭韌性最珍貴的根基。

聯動校園社區與職場

全方位推廣抗逆思維

家庭議會一直以推廣正向家庭價值為核心工作，現時已從多方面推動家庭抗逆普及，不過單靠議會力量有限，仍需要政府、學校、商界、社福機構齊心加大力度，方可達致全民普及的目標。各方應積極協作，將抗逆工作由被動事後支援，轉型為全民普及、主動預防的模式，具體方向如下：

第一，校園恆常課程普及。家庭議會持續與教育局、學校合作，透過講座、校本活動推廣情緒管理、親子溝通等抗逆知識。未來期望各方共同努力，將相關內容納入正式恆常課程，由淺入深培育學童抗逆思維，從源頭減少親子矛盾。

第二，社區恆常活動普及。議會長年聯同各區社福單位、屋邨團體，舉辦家長工作坊、家庭分享會，針對不同類型家庭傳授抗逆技巧。日後需要更多地區夥伴投入資源，擴大活動覆蓋範圍，讓抗逆訓練成為社區常設項目。

第三，職場配套宣導普及。議會已陸續聯繫工商界、企業，推廣平衡工作與家庭的理念，協助企業安排員工家庭相關活動。盼望商界進一步配合，把家庭抗逆元素納入員工支援計劃，覆蓋更多在職家庭。

善用傳媒生活化宣導

研發本地教材體系

第四，大眾傳媒生活化普及。議會透過報章專欄、社交平台短片、公眾宣傳活動，以生活化個案宣傳家庭抗逆知識。後續需要傳媒行業多加配合，持續推出普及內容，潛移默化改變大眾觀念。

第五，建構本地化教材體系。議會參考Walsh理論與中華傳統家道智慧，逐步研發適合香港的家庭培育素材。期望學界、社福界一同參與完善分齡教材，令教材全面適用於兒童、家長及長者。

家庭為社會最基礎單元，家庭穩健堅韌，社會自然安定有序。透過上述多渠道普及模式，讓抗逆文化深入校園、社區、職場與大眾生活，實現未危先備、未困先強。

減低事後救援依賴

厚植家庭正向素養

賽馬會多年的創新介入計劃，為本港家庭構建完善的安全支援網絡，貢獻深遠。而社會韌性建設的更高層次，在於讓絕大部分家庭建立自我抵禦風險的能力，減少依賴事後救援。

外援是社會的溫暖保障，內育才是世代長遠根基。結合是次國際研討的前沿視野與中華武道、家道的千年智慧，香港家庭抗逆工作的革新方向，在於由外援補救走向內功深耕，由單點介入走向全社會多渠道普及、全民預防。

家庭議會會繼續擔當牽頭角色，亦誠邀各界並肩同行，持續透過教育、社區、職場、傳媒多方落地普及韌性思維、厚植家庭正向素養，方能讓香港家庭與年輕一代，積蓄恒久自強的力量，支撐社會長治久安、穩步前行。

作者彭韻僖是全國政協委員，香港律師會前會長。



文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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