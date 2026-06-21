星星之伙｜從南極冰川回到都市熱島的「企鵝」

星星之伙｜黃錦星專欄

2022年7月6日，疫情稍緩，我剛離任環境局局長一周，應邀出席極地回港青年分享會，講者包括南極歸來的廿歲出頭港青黎琸瑤Christie與楊卓燁Justin。Christie 現職集團培訓生，輪調於不同業務與職能，將可持續理念融入企業決策；Justin 則任職上市公司可持續發展與企業傳訊。他倆共同創立了「2041 Hong Kong」(2041HK)，公餘致力以跨學科方法推動可持續發展與氣候行動，引領年輕專業人士及大學生義工團，推動具影響力的跨界項目，至今聚逾70名義工，以「企鵝」自稱，因為企鵝無論處境多嚴峻，都彼此緊靠、並肩同行。



全球沸騰時代：時間不等人

轉眼四年，大家應感受到全球暖化的處境日益嚴峻。2023年7月，聯合國秘書長指「全球沸騰時代」（Global boiling）已至，形容極端處境惡化、地球氣溫屢創新高，象徵氣候變化已從「全球暖化」(Global warming) 陷入更毀滅性的災難狀。2024年底，聯合國環境規劃署發布年度《適應差距報告》，以「赴湯蹈火」為題，直指極端天氣的處境可謂水深火熱！2041HK的稱號，就是一個倒數：《南極條約》將於2041年重新審議。時間不等人，提醒氣候行動莫遲疑。

2022年初，香港正值第五波疫情，Christie與Justin獲選加入極地探險家Robert Swan爵士發起的南極氣候考察，約170位同行者來自35個國家。冰天雪地中，他們親睹冰川崩塌，聽見冰架無聲消退，感到這純淨大陸正以可見速度在巨變！那不是新聞或線上的抽象數字和影像，而是親身於冰原，用全身五感意識到的現實大危機，正威脅全球包括香港的氣候和生境。2020年，香港公布力爭2050年前實現碳中和，2035年前把碳排放量從2005年水平減半，全民宜提速氣候行動，時間不等人。

把南極帶回港：原來這麼近

從南極歸港，他倆在隔離酒店扣問自己：在南極所見所感，與城市人高碳生活其實環環相扣，能否在大都會如香港，轉化為實在可觸的低碳轉型行動？這一問，成了近幾年他倆致力貢獻社會的起點。在南極，他倆累積了逾8小時的虛擬實境 (VR) 影像素材，心願是將之化為教育資源，讓公眾可感受極地的壯麗與脆弱，但限於資源，尚未將素材製成完整教育項目。幸好港鐵公司支持下，他們開發了精簡而震撼的VR體驗初版。

2023年夏，這初版在港鐵「綠色低碳周」活動中首度亮相，參加者戴上VR頭盔，瞬間置身南極，見企鵝族群在冰地棲息，聽那震撼人心的極地風聲。這沉浸式體驗繞過了抽象數據與圖表，直接觸情，吸引了逾百位港鐵員工及嘉賓參與，不少人隨後找2041HK對話，討論氣候變化、生物多樣性流失，以及個人與企業可承擔的環保角色。對 2041HK而言，這是一場企業外展的好嘗試，重點更在印證當科技與敘事結合，環境教育可打破同溫層，引發廣泛關注。2041HK希望將這VR體驗帶入學校及社區，令更多人知悉那片冰原與城市人的「距離」遠比想像中近。

五感藝術展覽：城中悟自然

知悉，不等於在乎。這是他倆在推廣環境教育過程中，反覆碰到的牆。2025年10月，2041HK在中環 Wyndham Social 舉辦了首個藝術展覽，名為《感官漫遊：香港自然再想像》，試以另類方式突破這道「牆」。展覽以視、聽、嗅、觸、味覺五感為穿「牆」之引，打造連結城市人與自然感知的空間。10件展品中，5位青年藝術家透過公開招募入選，帶來各自對香港生物多樣性的想像，例如《Hong Kong's Whale – A Visitor from 1955》以3D打印重現一條1955年誤闖維港的長鬚鯨幼鯨骨架；《Sound in the City》則邀請觀者閉目，在車聲、鳥鳴與城市迴響交織的聲景中，重新感受人與自然的若即若離關係。

開幕當日，我應約出席，在場亦樂聽了觀鳥會「鳥聲模仿大賽」冠軍Bob以節奏口技演繹聲景，以及曾於聯合國氣候大會舞台演出的ClimatexArt創辦人Annabelle以小提琴為氣候危機發聲的樂韻。展期內，亦舉辦了導賞團及工作坊，吸引百計學生參與。為深化學習，還設計了工作紙與物種指南。展覽旨在「以情感和感官連結，填補知識與行動之間的距離」，讓公眾發自內心關心自然環境、氣候變化等。

Robert Swan爵士曾言：「地球最大的威脅，是相信總有別人會去拯救它。」我樂見這群「企鵝」選擇挺身而出，嘗試以不同方式越「牆」—— 將可持續發展從抽象概念，更實在地滲透城市生活角落，令知識、感受與行動之間的差距漸減。Christie和Justin理解，感動人心是必要的，仍未必足夠，若要改變行為習慣，需洞悉行為背後邏輯。例如2041HK在香港其中一個最具規模的可持續發展展會上，連續多年在場設計社會實驗，如咖啡杯回收、循環經濟等命題，以行為科學視角探究相關人士的決策盲點。這些實驗積累行為科學數據，更將青年研究視角帶入商業議程，望能彰顯以實證為本推動正向改變的影響力。

透過跨學科教育、思想領導及創新倡議，2041HK致力彌合可持續發展進程中的多方差距，例如：為企業提供建議，協助應對低碳轉型挑戰；連結學術界與社區，推動環保教育；以及用具感染力的敘事方式，喚醒公眾關注氣候變化及行動。對Christie和Justin而言，每一活動、課堂、交流都初心不變：以青年熱情與創意同行，為這片山海土地說好它值得被守護、共同成長的故事。今春，這群「企鵝」與我同遊了沙頭角墟、荔枝窩和梅子林，讓我再次感受他們的低碳同行。這群年輕「企鵝」相信：Love & protect, act locally now (愛護保護，當下當地，起動行動) ! 若您認同，可在 @2041hongkong (Instagram / LinkedIn) 或 2041hongkong.org 尋找最新「企鵝」項目。

作者黃錦星是前環境局局長，2024年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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