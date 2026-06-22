源途有你｜告別應變式碎片化發展　五年規劃先做好城市「硬件」

源途有你｜源栢樑專欄

政府早前因應國家「十五五」規劃，展開香港經濟和社會發展首個五年規劃的公眾諮詢，邀請各界對發展提出建議。當局亦帶領啟動是次諮詢工作，號召各界集思廣益，共同為香港制訂長遠發展路向。不同行業與組織已開始就「五年規劃」作出分析，並探討如何把握其發展方向。這意味着，此規劃不只是政策更新，更標誌香港城市治理與發展思維的深化，從過去較偏向應變式的節奏，逐步轉向更前瞻、更系統的長期規劃。



告別碎片化發展模式

統籌全局兼顧經濟與民生

過往香港多以市場力量作為主要城市發展調節機制，但亦因較依賴市場自行調整，在全港層面上相對缺乏具備長遠部署的發展藍圖。正正因為欠缺一套統籌全局、免於受市場影響的五年發展綱領，不少長遠建設項目難以有序鋪排。如今隨着「十五五」規劃蓄勢待發，港版五年規劃正式展開諮詢，香港的城市前路與產業鋪排將更具框架，方向變得更清晰明確，讓不同界別在同一套目標下共同前進，這亦是制訂五年規劃的核心價值與好處。事實上，香港首份五年規劃意義重大，既是對接國家整體發展大局的重要舉措，亦能加強過往城市發展上基於一些自由市場因素，難以作整體統籌的操作，而好處是在於現在可以協調各部門、各行業資源，讓建設、產業、民生、土地發展環環相扣，避免在發展中出現不良的碎片化。

筆者與不少同行均認為，香港現時處於經濟轉變的關鍵時刻，在「一國兩制」的優勢下，除了繼續鞏固國際金融中心的地位，亦要把重點延伸至民生改善，這相信亦是未來規劃需關注的議題之一。而五年規劃的重要性，正是能夠平衡經濟增長與民生需要，在發展經濟的同時，同步處理房屋、交通、環境等民生議題，做到長遠佈局、有序推進。

過去曾有研究指出，香港以往發展上較偏重市場自主作投入資源與否的決定，當局相對少採取自上而下、整體而有較強配合性的規劃策略，結果不同產業板塊之間未必能形成最佳的協同效應。更甚者是長期房屋供求失衡、交通配套未能滿足需要等問題，也在一定程度上反映出社會缺乏跨領域、跨時代的整合部署。現時當局推行規劃藍圖，正好透過五年周期的系統性部署，化解過往社會發展上各自為政的問題，代表整座城市的發展模式將出現重大轉型。

倡「先固本培元」策略

首兩年奠基優化基建網絡

若具體說五年規劃的策略重點，建議應以「先固本培元、後大力發展」為核心原則。首兩年可視為「奠基階段」，重點是優化現有基礎，先把城市「硬件」做好，為其後的產業升級、擴展與轉型鋪路。而2026年可被視為起步元年，整體發展將更傾向以設施與基建優先，並配合發展土地資源的準備工作，待條件成熟後，再進一步全面加速推動產業發展。透過五年規劃的時間節點鋪排，各項基建、土地、創科項目便可有序分批上馬，避免工程開展時互相爭奪所需資源，提升整體建設效率。

在基礎設施方面，優化三跑與葵涌貨櫃碼頭的升級計劃，有助鞏固香港的國際航運與相關服務能力；同時工程界亦可透過全面掌握各地域的需求變化，尤其是東盟等具發展潛力的地區，未來或存在更多基建投資與建設需求；若能及早建立合作關係，便可為日後對外輸出、承接更多跨境項目建立更穩固的準備。此外，河套區將陸續啟用，推動數碼建造發展，令創科產業的硬件基礎更完善。而五年規劃正好可以把航運基建、創科園區、跨境工程等項目納入整體佈局，發揮協同效應，提升香港基建產業的整體競爭力。

深化灣區聯通建綠色北都

籲工程界積極為規劃獻計

展望2027年，若各事順遂，香港發展基礎有望出現更明顯的突破，透過跨境聯通對接、房屋建成與生活配套的完善，加上各口岸設施如能持續優化，將令兩地往來更緊密，亦有助推動深化大灣區內資格互認與合作機制，兩地在人才、標準與項目推進上的距離就會進一步縮短。五年規劃其中一個重要作用，便是打通香港與大灣區的合作節奏，令兩地基建銜接、人才互通有明確時間表與執行框架。亦大大減少本地受地緣政治及經濟所帶來的影響。

至於土地與房屋供應方面，北都所在的古洞北及粉嶺北等地亦將陸續動工，增加房屋供應以減輕居住壓力。與此同時，綠色基建亦將持續推進，例如太陽能相關設施研究、堆填區太陽能啟用，以及如擬建的屯門第二座焚化爐「I．PARK2」等發展項目。這些舉措不單加強減排減碳，更能長遠提升城市韌性與能源效率。透過五年規劃統籌土地開發與綠色基建，既能逐步解決居住難題，亦可配合全球碳中和趨勢，為香港打造可持續發展的城市環境。當產業在北都發展及蓬勃起來之時，正正北都的人口數量增加至一定程度，兩者更能相互配合。

總結而言，五年規劃的頭兩年應該以「先基建、後產業」及「先本地、後跨境」作為發展次序，並以穩定為核心。這份五年發展綱領，事關香港未來五年以至更長遠的競爭力、民生福祉與發展定位，意義深遠。工程界作為城市建設的骨幹，更應響應當局及各界的號召，把握今次公眾諮詢期，踴躍參與討論、積極遞交意見，將業界的專業經驗與建議充分表達出來。工程同業亦可採取相同邏輯，先完善香港的配套與基礎設施，處理好每一項環節的質量，並加強智慧科技應用的深度與寬度，才能讓後續的產業升級、跨境合作與民生改善等發展更順利，協助香港緊扣國家「十五五」發展大局，邁向真正的高質量發展。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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