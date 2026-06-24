寰海明察｜跨越「食利資本主義」桎梏　借鑑深圳告別地產套利思維

梁海明專欄｜寰海明察

香港經濟和社會發展第一個五年規劃（下稱香港首個五年規劃）的公眾諮詢文件近日發佈。當中提出，要「加快建設國際創新科技中心」和「提升市民福祉」等多個目標。要實現目標，香港需要規避食利資本主義的長期弊端，借鑑深圳在科技創新和經濟結構優化方面的經驗，確保創新發展資源向生產性活動和實體經濟傾斜，而非沉溺於非生產性的資本積累活動。通過優化創新環境、振興實體經濟，香港未來完全有能力在全球創新版圖中脫穎而出。



「食利資本主義」如何影響香港

「食利資本主義」是一種以非生產性資本積累為特徵的經濟模式，其核心是在資本增值過程中過分依賴資源壟斷、租金收益和虛擬經濟，而非創造新的生產價值。食利資本主義的形成往往源於經濟資本化程度過高，大量財富流向金融工具、房地產等領域，構成對生產性經濟的擠壓。這種現象不僅削弱了經濟創新能力，還導致社會財富分配失衡和經濟活力下降。

在邁向「由治及興」之前，香港經濟長期依賴地產和金融行業，形成了食利資本主義的典型特徵，這對香港造成了至少以下四方面的影響。

其一，經濟「去生產化」增強經濟風險。香港「高地價經濟」的特徵使得地產和金融成為經濟支柱，投資和資本回報集中於非生產性領域。這種單一的經濟結構在短期內可能提升資本收益，但從長遠來看，會嚴重抑制科技創新和生產力提升能力，削弱實體經濟的基礎。

其二，高生活成本抑制創業與創新動力。持續攀升的房價和商用租金成本對初創企業、科技公司和研發團隊形成了重大成本壓力。這種環境不僅較難吸引人才留港，還嚴重限制了中小型企業的發展空間。

其三，社會財富分配失衡引發不滿。食利資本主義造成了貧富差距的持續加劇，大量財富流向持有資本和資源的人群，社會下層卻面臨經濟成本上升、上升通道受限的窘境。創新環境的惡化使得資本更傾向於逐利而非長期投入科技領域，這進一步弱化了普通勞動者在經濟發展中的受益面。

其四，產業結構單一化削弱經濟韌性。香港的經濟過去高度依賴金融和房地產服務業，而新興科技產業的比重卻長期處於較低水平。這種產業結構，使得香港在全球創新競爭中面臨愈發激烈的挑戰，同時增加了經濟對外部市場的依賴性與脆弱性。

借鏡深圳「十五五」規劃

五招精準引導資本投向創科

若食利資本主義長期存在，不僅將威脅香港經濟的可持續性，更會對未來以創新為核心的產業轉型構成結構性障礙，導致「國際創新科技中心」的目標停留於願景層面。

對此，筆者近日走訪了深圳的一些創科企業，並深入了解深圳的創科發展歷程及其最新「十五五」規劃。對比之下，深圳通過政策調控與制度設計，成功規避了食利資本主義的弊端，將資本精準引導至生產性經濟與科技創新領域，其寶貴經驗正是香港當前可以借鑑的關鍵。

其一，強化企業在創新中的主體地位。深圳「十五五」規劃明確提出強化企業科技創新主體地位，「堅持將企業作為鏈接科技與產業的關鍵節點」。通過構建企業主導的產學研用協同創新體系，深圳確保科研成果快速向生產力轉化。例如，深圳大力推行企業研發準備金制度和創新積分制，讓具有研發能力和市場潛力的企業始終保持政策支持的重點地位，從而增強了企業研發的動力與實力。

其二，資本引導機制優化創新資源分配。深圳設立產業引導基金和天使母基金，精準投向種子期和初創期企業，尤其優先支持「投早、投小、投硬科技」的領域。這種做法將資本集中在具有長遠技術突破可能的高風險領域，避免資本在非生產性行業中的無序擴張和套利行為，從而降低了地產投機對深圳經濟的系統性干擾。

其三，降低企業發展成本，推動科技成果轉化。深圳推出了「科技創新券」等政策，不僅降低企業使用公共技術資源的門檻和成本，更促進了科技資源的共享與高效配置。由此，大量早期科學研究成果得以快速轉化為生產應用，使企業始終處於技術迭代的最前沿。

其四，協同創新生態與多樣化平台建設。深圳高度重視企業與高校、科研機構的深度協作。例如，通過由企業牽頭的「創新聯合體」承擔重大科技攻關項目，高校、企業和政策三方聯合推動技術研發。目前，深圳在芯片、生命科學等高技術行業已經建立了從基礎研究到應用生產的全產業鏈生態系統。

其五，人才政策推動創新資源集聚。深圳實施的「雙棲互聘」模式，打破了企業研發人員和高校科研人員之間的身份壁壘，同時推動職稱評審等資源向企業傾斜。這種靈活機制進一步優化了人才流動性，為企業創新注入了充沛的高端智力資源。

告別地產主導思維

引導資本重回實體與創科

深圳通過精準引導資本和系統性政策設計，成功實現了創新驅動經濟增長和資本助推科技成果高效轉化的良性循環，從而規避了食利資本主義的弊端，其科技產業已躋身全球領先地位。相比之下，香港首個五年規劃提出的「加快建設國際創新科技中心」和「提升市民福祉」目標，意在推動經濟轉型、破解發展困局，但長期以來地產與金融主導的經濟模式，使得香港深陷食利資本主義限制，削弱了科技創新能力。要實現首個五年規劃目標，特區政府可考慮採取以下五項具體措施。

其一，確保資本服務於生產力發展。香港需引導資本流向實體經濟與創新科技，避免其因高收益沉澱於地產與金融領域。特區政府可參照深圳「科技創新券」政策，為科技初創企業提供補貼、稅收優惠及融資便利，並設立本地創新基金與風險投資基金，支持人工智能、生命健康等新興產業。此外，通過專項貸款政策，降低中小科技企業融資門檻。

同時，為遏制資本食利化現象，可考慮設立長期空置物業稅，鼓勵閒置物業用於創新產業，降低企業租金成本。以及加強反壟斷監管，阻止知識產權濫用與專利投機，確保創新資源公平開放，避免資本過度追逐壟斷收益。

其二，推進產業發展與經濟自主性並重。借助粵港澳大灣區發展機遇，加快「河套香港園區」和「新田科技城」落地，打造區域協作產業鏈，提升本地技術產業的自主性與市場競爭力。

同時，推動技術轉移基金，促進高校—企業研發成果的商業化應用，縮短科技成果落地周期。對於芯片設計、工業自動化等硬科技領域，擴大投資，以減少對地產與金融的過度依賴，增強香港經濟的韌性與全球貿易話語權。

其三，以人為本，提升市民福祉與社會公平。科技最終應服務於改善民生。香港政府可推動智慧醫療、綠色技術等創新方案，提升醫療與居住質量，促進科技惠及公眾生活。建議優先資助民生導向的項目，如遠程醫療、環保能源、智慧交通等，以增強市民生活滿意度。

此外，加強教育與科研基礎，推動STEM教育資金投入，並開放公共科研設施，讓企業和學生享有低成本研發資源。同時，採取有效措施進一步降低市民住房負擔，並借助智慧養老技術改善福利服務，讓市民更直接感受科技紅利。

其四，降低企業研發壓力。通過發展產業園區和優化土地資源分配，將更多土地用於建設研發場所；同時提高科技企業的空間租賃補貼比例，切實減少創業者的資金壓力，增強香港在全球競爭中的環境優勢。

其五，轉變產業思維模式。特區政府和各創新園區負責人需打破對食利資本主義的舊有思維，將資源從非生產性行業轉向支持科研、創新和生產活動的領域。同時，改變園區以賺錢為主要KPI（關鍵績效指標）的模式，更多關注其對創新生態的長期支持與貢獻。創新科技產業的發展離不開政策支持與環境優化，加快建設國際創新科技中心更必須以實體經濟為核心，引導資本流向科研與生產活動，全面規避食利資本主義的桎梏。

國家主席習近平強調：「必須以滿足人民日益增長的美好生活需要為出發點和落腳點，把發展成果不斷轉化為生活品質，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。」深圳的成功經驗表明，降低企業創新成本是推動創新成效的「第一性原理」。香港要充分利用首個五年規劃的政策契機，通過優化創新環境，擺脫經濟對地產與金融的依賴，重塑科技與資本的良性循環，這不僅是對全球創新浪潮的回應，更是對香港經濟可持續發展的堅實保障，同時提升市民生活品質。

作者梁海明為海南大學「一帶一路」研究院院長，絲路智谷研究院院長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

