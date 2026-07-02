李民斌｜發展千頃大學城區　推動香港教育國際化

李民斌專欄

「北部都會區」是香港發展的新引擎。在特區政府公佈的首個「五年規劃」諮詢文件中，將北都列為首個核心章節。6月16日至17日，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍親赴香港展開兩天考察調研，行程也集中於北都，表明中央高度關注這一納入國家「十五五」規劃項目的發展進程。



李家超特首提出以「大學城區」作為發展北都大學城的方針，除了政府早前規劃的100公頃校園空間，更擴大至包含科技、產業和城市空間的融合布局。大學城區的總體規劃面積，將達1,000公頃或以上。

國家「十五五」規劃綱要提出「辦好人民滿意的教育」，要求擴大高水平教育對外開放，鼓勵國外高水平理工類大學來華合作辦學，加強「留學中國」品牌和能力建設。香港可以藉著發展北都「大學城區」新機遇，扮演獨特的「超級增值人」角色，助力國家教育高水平對外開放再上新台階。

破除空間局限

增强承載能力

從「大學城」向「大學城區」的戰略擴容，絕非簡單的物理面積擴大，而是通過空間重塑，踐行「教育、人才、科技、產業和城市發展」五素共融的複合佈局，推動各板塊互相配合。

服務國家教育發展和高水平開放大局，香港應主動擔當海外名校進入中國市場的「首站落點」與「緩衝地帶」。相比直接進入內地，香港在語言環境、學術評價及法律體系上與國際高度接軌，能顯著降低海外高校的制度調適成本。

香港可定向引進全球頂尖的理工類大學設立分支機構，聚焦人工智慧、綠色科技、生命健康等前沿領域，除進一步鞏固香港作為國際教育樞紐的競爭力，亦有助吸引更多國內外領先的科技企業在港設立研發中心，形成集「產、學、研」於一身的創新集群，再依託大灣區矩陣向內地延伸，可實現對國家教育體系的整體帶動。

依託「一國兩制」的獨特優勢，北都大學城區可作為跨境辦學、學位互認、科研資金跨境流動及國際化師資聘用等機制創新的「試驗田」，為國家提供可複製、可推廣的制度經驗。

協同兩地品牌

打造「留學首站」

與此同時，北都大學城區應將「留學香港」的獨特吸引力與「留學中國」這一國家層面佈局融合，將香港打造為海外學生了解中國的第一站。

香港和内地的知名高校應强强聯合，推出面向國際學生的「2+2」（兩年香港加兩年内地）兩地聯合培養模式，廣泛吸引歐美發達國家、「一帶一路」沿線及新興市場國家的優秀青年學者來港，為國家拓寬海外人才引入管道。

四年的課程中，首兩年在港階段可提供全英文教學，並輔以中國文化與語言課程，讓留學生在熟悉的國際化氛圍中跨越「文化震盪期」，後段進入內地頂尖高校，深入專業學科深造。這種模式有機結合了香港的國際化環境與內地的學科及產業硬實力，能讓國際留學生漸進式深刻理解中國的社會與產業生態，提升其在華長期發展的意願，確保國際高端人才不但能吸引進來、培養出來，更能長期留下來。

香港制定首個五年規劃，應當「跳出香港看香港」。作爲北都重點的「大學城區」，也應當與國家教育高水平開放戰略對接，在服務國家大局中，實現自身國際教育產業的轉型再升級，成為中西教育交流的樞紐。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任，東亞銀行聯席行政總裁。



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