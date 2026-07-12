黃頴灝｜香港濕地保育華麗轉身　從被動守護走向主動營造

黃頴灝專欄

香港的濕地，從來不只是地圖上的一片綠。它是候鳥萬里遷徙的生命驛站，是紅樹林與潮間帶交織的天然屏障，更是塘魚養殖與鄉郊文化薪火相傳的活態載體。過去，談及濕地保育，公眾腦海浮現的往往是「限制發展」、「維持現狀」等被動守護的畫面。時至今日，政府正以一套「新積極保育政策」，將濕地保育從被動的圍欄守護，推向主動的生態營造與產業升級並行。



生態重鎮的保育轉型

香港的濕地保育工作，有着牢固的國際法理依據，自1971年，多國政府簽訂了《拉姆薩爾公約》。米埔和內后海灣約1,500公頃的泥灘、紅樹林和魚塘，獲正式列為拉姆薩爾濕地。每年約有4萬至6萬隻候鳥從西伯利亞及北方到來棲息和覓食，曾記錄得約460種雀鳥，當中逾50種屬全球瀕危和受威脅物種。這裏孕育了全球易危鳥類黑臉琵鷺，亦是多種罕見動植物、紅樹林群落與無脊椎動物的重要繁衍地。在管理層面上，拉姆薩爾濕地的整體自然護理工作由漁農自然護理署負責。政府委託世界自然基金會香港分會管理米埔自然保護區。漁護署於1998年開始推行拉姆薩爾濕地保育策略及管理計劃，制訂護理和善用這片濕地的管理大綱。

如果說過去30年是香港濕地保育「打基礎」的階段，那麼2022年《施政報告》提出的「新積極保育政策」，則是將保育工作推向全新高度的里程碑。這項政策的核心，在於政府不再滿足於被動地維持現狀，則依賴私人土地業主自行守護保育，而是主動出擊，逐步收回私人擁有且具生態價值的濕地和魚塘，建立系統化的濕地保育公園系統。2024年10月，政府公布建立濕地保育公園系統策略的可行性研究報告，分期建立濕地保育公園系統，首先建立三寶樹濕地保育公園。整個系統涵蓋尖鼻嘴、南生圍、豐樂圍、大生圍、三寶樹、蠔殼圍、沙嶺及南坑等一帶具保育價值的濕地和魚塘，面積達數百公頃，保育規模比以往任何一個時候更大。

整合資源非放棄保育

然而，在積極推進保育工作的過程中，社會上難免出現了一些誤解，有人認為政府將生態價值較高的濕地整合成保育公園，同時引入現代化水產養殖，是「以發展之名行破壞之實」，甚至擔心政府正在放棄保育工作。這些擔憂可以理解，但必須指出這是對政策本質的誤讀。

三寶樹濕地保育公園的定位清晰明確，是生物多樣性與水產養殖和諧共存，整合是為了更有效的保育，公園面積約338公頃，其中328公頃將用作推行生態及漁業優化措施。項目將透過修復及優化現有濕地生境，提升后海灣濕地系統的生態功能，保護雀鳥飛行走廊及棲息地。三寶樹濕地保育公園擁有大面積且具生產力的魚塘，而且位處連接后海灣濕地及蠔殼圍地區的候鳥飛行路線的核心位置，可建立及保護候鳥飛行路線，並與現有的自然保育區範圍產生協同效應。

公園大部分範圍（約253公頃）將劃為兼具自然保育及塘魚養殖雙重功能的生態友善魚塘，透過魚塘改造、重整及管理規劃等，提升濕地生境質素和生物多樣性，令整體濕地生態功能增加。公園內也有優化淡水濕地生境，透過設置不同水深的區域、提供茂密植被、保留季節性濕地等積極保育措施，為鳥類及其他野生動物提供多樣化的生態。

保育和發展可以並存

盡量利用現有或荒棄魚塘及棕地，在鄰近新田科技城、生態價值較低的公園範圍內，將設立漁業優化區，引入現代化和高產量的水產養殖設施和技術，以高密度方法養殖塘魚。必須強調的是，這40公頃的漁業優化區，是在338公頃公園中生態價值相對較低的部分，而非取代或犧牲高生態價值的濕地。

整個公園的生態保育面積（生態友善魚塘253公頃+優化淡水濕地生境35公頃）遠超漁業優化區，保育才是公園的主體。公園是生態補償措施，旨在提升而非減損生態價值。與此同時，政府亦參考了世界自然基金會等環團多年來在米埔濕地的管理模式，擬定五大生態緩解措施，將零碎的小魚塘整合成較大水體、在魚塘中央設生態浮島、改善塘壆設計、設置圍欄管制、管理魚塘水位以增加水鳥覓食機會。這些措施正是通過主動管理，提升魚塘的生物多樣性和產量。

從1995年米埔內后海灣獲列為拉姆薩爾濕地，到2026年三寶樹濕地保育公園第一期工程即將展開；從過去依賴私人業權者自行保育的被動局面，到今日政府主動收回具生態價值濕地、建立系統化保育公園的主動作為。自然生態和漁農業，都是香港的重要資產。推動生態保育和漁農業發展並行，既守護了候鳥的天空，也留住了塘魚的鮮味，更為北部都會區的可持續發展創造了環境容量，這份保育與發展並存的智慧，值得我們共同守護與支持。

作者黃頴灝是元朗區議員、民思政策研究所社區事務總監、環保公司董事。



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