星星之伙｜深耕荔枝窩到深究林地碳匯的「植物人」

星星之伙｜黃錦星 (鳴謝吳英嬋博士Angie合撰)

2018年，時任環境局前局長的我因公務往沙頭角荔枝窩，村中田邊首遇吳英嬋博士Angie。和Angie同行，需適應獨特行為習慣，她不時突然停下俯視、望遠或蹲身拍照，原來觀察植物。村中草草、牆上苔苔、路邊花花、參天樹樹等，她都覺吸睛，笑言：「樂在植物的人，是不會介意別人稱她為『植物人』的。」她心繫生態及氣候變化危機，關注各地包括香港正力爭碳中和，她心向大自然力量，近年拓展植物研究至林地碳匯，包括領先探究香港本地樹種在減碳和生態效益的多功能普查，顯突破性貢獻。



荔枝窩復育的自然解方

Angie現任長春社保育經理，2013年至今一直積極參與荔枝窩的復育工作，貢獻鄉郊保育。自2025年4月，「荔枝窩自然管理協議」項目轉由無止橋慈善基金接棒牽頭，Angie與長春社同事有緣持續參與村中生態保育工作，協力結合以基於自然的解決方案 (Nature-based Solutions, NbS)，通過營造、伙拍當地持份者如香港鄉郊基金、村民、農夫等，保育生物多樣性，同時激活荔枝窩村，支持城鄉人與自然共融，配合北部都會區的願景。

Angie分享，近年NbS成為全球熱議的關鍵詞，可簡稱「自然解方」。她點出NbS概念的興起，源於過去社會發展中，過度依重人工技術的方式再難以具效益地應對當前挑戰的錯綜複雜，尤其氣候變化疊加生物多樣性喪失的複合大危機！而大自然中的各種生態系統，原備調節氣候及維護生物多樣性等功能，宜加以善用和管理。例如，近十餘年在荔枝窩的生態環境友善復耕及相關鄉郊保育行動，正好是香港的NbS範例之一。

荔枝窩民族植物與生活

2024年，Angie撰寫了《荔枝窩村的藥用植物》。2025年，她編著的新書《荔枝窩民族植物的生活應用》出爐，內容從荔枝窩客家古村出發，先由村民親身分享在日常生活中使用的民族植物，再加上Angie的經驗和對植物的科學知識作補充，兼具知識和趣味乃這新書的賣點。民族植物是一個地方的人群在生活中應用的植物，是塑造地方文化的重要一環 ，是前人生活智慧的文化遺產。Angie希望這新書能讓大家輕鬆地認識珍貴的傳統文化，體驗人和自然的密切關係。

例如，五月艾的植株具有特殊香氣，此香味在農曆五月份特別明顯，因而得名「五月艾」，艾草在傳統生活中的用途多元，有些地方會用來做茶粿，尤其於清明時節。另外，黃牛木的樹皮呈黃褐色，木材堅硬且細緻，客家人將其製成陀螺等玩具，而其嫩葉經收集曬乾後可作涼茶用，炎熱天氣時村民會用來泡茶，可清熱解暑。還有，香港山客常說的山棯，名「桃金娘」，何解？傳說，其實叫「逃軍糧」。今年初，無止橋慈善基金牽頭的「賽馬會『環』遊八角回收及生態教育計劃」在荔枝窩辦了古村草藥智慧深度遊，下次請Angie親自帶隊好嗎？

原生樹的生態及碳儲存

森林碳匯是NbS應用的常客之一，例如保育現有林地、恢復受損森林或植樹造林，都是提升林地碳匯效能的常見選項。那麼在香港這高度密集的城巿，林地對香港邁向碳中和的進程可發揮什麼角色？面對這提問，Angie帶領了長春社和香港大學的研究團隊，歷三年心血進行香港首個森林碳儲量估算研究，當中實地勘察全港多種類型的樹林，測量了90個樣地 (sample plots) 裏近兩萬棵樹木。Angie分享兩個研究結果：

• 香港現存森林大部分仍屬年輕的次生林，狀態一般，但在支持實現碳中和目標方面仍具貢獻潛力。全港樹林的地上碳儲量加起來，估算相當於約200萬港人（大概香港的三分一人口）的一年碳排放量。

• 大樹對碳儲存的重要性不容忽視。此研究發現，在一個樹林中，數量僅佔百分之一的大樹，卻貢獻過半的碳儲量。這項研究提示，通過科學管理和悉心規劃，樹林有潛力成為應對氣候變化的重要資源。

當前，香港各種植項目正轉向更善用本土植物種類。顧名思義，本土植物就是原本自然生長在某地區的植物，具備天然繁衍能力，並與區域內的動植物形成獨特的生態關係。選擇適合的本土植物並進行合宜種植，會是一種相對成本低且效益多的減碳策略，除了提升碳匯，並裨益生物多樣性。但哪些本土樹種值得被更廣泛揀選種植呢？Angie聯同蕭天欣、葉鳳婷和侯智恒博士為作者，匯編了《城市生物多樣性和碳儲存——香港原生樹種的應用》，2025年初出爐了，當中篩選出100種具高生態價值的本土樹種，例如秋楓、韓氏蒲桃，並提供豐富實用的樹種特性資訊，包括各樹種的存碳潛力，甚具植樹設計的參考價值。

回想，與Angie結緣始於2018年的荔枝窩，我應邀入村主禮當時「荔枝窩自然管理協議」項目中的農樂節，而她是當日活動負責人，頭帶草帽，一身農婦裝束，我笑稱她為村姑。多年來，我欣見她活用NbS，除了十多年來支持荔枝窩的復耕復育，近幾年更環繞本土植物連環撰書，從承先啟後的生活應用，乃至應對生物多樣性及氣候變化的世紀挑戰。向前望，Angie的NbS相關工作與著作成果，宜被更廣泛應用於北都的綠色低碳建設，支持城鄉自然共融願景。同時，歡迎大眾多遊北都東部的「藍綠康樂旅遊生態圈」，當中包含荔枝窩等復育中客家古村。今年10月初將有「荔窩，在！」嘉年華，有緣可遇上村中遊走的「植物人」Angie！

作者黃錦星是前環境局局長，2024年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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