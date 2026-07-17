奇妙的揭發者｜一場關於海洋公園與香港仔的「七星級旅遊」狂想

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

7月8日，立法會議員（商界第一）林偉全在立法會大會上透露，有中東投資者及財團正密切留意香港島嶼資源，甚至有意在離島發展高端度假項目；他因而向文化體育及旅遊局局長羅淑佩問及，政府會否設立跨部門綠色通道，在土地審批、環境評估等特事特辦。這條問題問得好，問得及時。它打開了一扇想像的窗，讓人不禁思考：香港，是否真的可以把握這個「一帶一路」同中東資金湧入的契機，把海洋公園及香港仔一帶，蛻變成一個媲美新加坡聖淘沙的世界級旅遊度假區？



這不是議員談及的藍圖，而是我看見這條提問後，按捺不住想要描繪的一幅宏大願景。我認為，香港正面臨旅遊業轉型的關鍵時刻，與其零敲碎打、小修小補，不如放膽想像、主動出擊，把南區這片得天獨厚的臨海土地，重新規劃成一個集奢華住宿、主題娛樂、文化藝術、海洋保育與海島探索於一身的「香港版聖淘沙」。以下，便是我對這個狂想的一點淺見。

一幅七星級的藍圖

想像一下：從黃竹坑地鐵站走出來，眼前不再是老舊的工業大廈與車房，而是一條寬闊的海濱長廊，連接遊艇停泊區、藝術展館和海鮮市集。沿着海岸線向南走，香港仔避風塘依然泊着傳統漁船，但旁邊新增現代化碼頭，遊客可在此跳上渡輪，前往南丫島、鴨脷洲甚至蒲台島，展開一趟「跳島藝術之旅」。抬頭望去，山巒之上，一座猶如杜拜帆船酒店般耀眼的七星級酒店，將矗立在昔日警察學院的位置。住客從無邊際泳池俯瞰南中國海的日落，那景致，恐怕比聖淘沙的濱海灣更勝一籌。

這並非空想。海洋公園坐擁超過90公頃土地，有地鐵直達，背靠翠綠山巒，前臨遼闊海域，附近更有香港仔、淺水灣、深水灣等傳統熱點，地理條件之優厚，絕不輸給任何國際級度假區。關鍵在於，我們如何重新定義海洋公園的角色，以及如何釋放周邊土地的巨大潛力。

海洋公園「產業化分工」

我的核心建議是，把海洋公園一分為二，進行徹底的「產業化分工」。首先，將海洋生物的保育、科研與教育工作，交託予香港大學或其他具專業能力的大學團隊。政府繼續提供恆常撥款，確保熊貓、企鵝、海豚等動物得到最佳照顧；大學則可藉此建立亞洲頂尖的海洋生物研究中心，吸引國際科研人才與合作項目。這樣，保育不再是沉重財政包袱，反而成為香港軟實力的一張王牌。

與此同時，海洋公園本體則可輕裝上陣，轉型為以「海洋歷險」為主題的產業化主題樂園。卸下動物保育的掣肘後，公園能專注引入更多機械式機動遊戲、沉浸式VR體驗、水上樂園設施，甚至參考內地長隆模式，打造日夜精彩的表演與巡遊。這部分的投資與營運，可引入中東資金、日本主題樂園營運商，或泰國財團，以特許經營或合資方式進行，大幅減輕政府財政壓力。

釋放警察學院用地價值

這幅藍圖最關鍵、也最具爭議的一步，是把現時位於黃竹坑的香港仔警察學院整體北遷至北區。這是一場「土地魔術」：警察學院佔據一片極其珍貴的臨海土地，用作訓練場地無疑浪費了其戰略價值。北區有大量閒置或低度利用土地，遷移後不僅能滿足警隊訓練需求、升級設施，更能騰出黃竹坑這塊「地王」，興建標誌性的七星級酒店及其配套。

為何是七星級？不是為了虛榮。香港不缺五星酒店，但缺乏一個真正能吸引國際目光、讓全球富豪專程飛來入住的「目的地酒店」。一座由中東財團投資、具帆船酒店級數的奢華物業，本身就是旅遊景點。它不僅提供住宿，更可設世界級水療中心、米芝蓮星級餐廳群、私人藝術收藏館和無敵海景宴會廳，成為舉辦國際峰會、名人婚禮和高端商務活動的首選。這種「奢華磁石效應」，將帶動整個南區消費升級，惠及附近小商戶和服務業。

構建海島旅遊生態圈

酒店和主題樂園只是起點。真正的「聖淘沙模式」，是把周邊地區一併納入規劃，形成有機的旅遊生態圈。香港仔避風塘的傳統漁村風情，是現成文化資產——我們毋須推倒重來，而應保育活化，讓遊客乘舢舨遊覽時，既感受昔日水上人生活，又能在岸邊舊工廠改建的藝術工作室和文創市集尋寶。

再往外，是南丫島的悠閒步道與海鮮酒家、鴨脷洲的本地小店與洪聖古廟，以及蒲台島的奇石與露營觀星。只要完善碼頭設施和渡輪班次，這些島嶼就能串連成「跳島」路線。試想像，遊客早上在七星酒店醒來，上午玩海洋公園最新過山車，午後在黃竹坑畫廊品咖啡，黃昏快艇到南丫島吃海鮮，第二天再到蒲台島遠足。這種多元「在地沉浸感」，正是當代高端旅客所追求的體驗。

城市有想像才能有突破

這一切，需要具遠見的主導者。新加坡聖淘沙的成功，離不開旅遊局的強勢規劃。香港文體旅局必須從「積極不干預」轉向「主動出擊」：第一步，立即啟動前期可行性研究，評估經濟效益、環境影響、交通承載力和財務可行性；第二步，持報告主動向中東、日本、泰國及長隆等招商。

全球資金充裕，中東主權基金擅長高端旅遊地產，日本企業精於藝術活化島嶼（瀨戶內海國際藝術祭便是典範），泰國財團成本效益高，長隆則擅長主題公園綜合營運。香港可採「混血」模式，碰撞出新火花。當然，挑戰不少：環保人士憂生態破壞、居民擔心交通與物價、財政派質疑成本。這些均需在研究中認真回應。但面對內地、澳門、新加坡的激烈競爭，香港若仍小修小補，只會被邊緣化。

這篇文章的建議或許聽來狂妄，但我深信，一個城市若不敢想像，就永遠不會突破。海洋公園與香港仔擁有無可替代的地理優勢，只欠一份具魄力的規劃和主動出擊的決心。既然林偉全議員已在立法會打開話題，既然中東和「一帶一路」投資者已表達興趣，政府實在沒有理由不立即展開研究，把這個「香港仔聖淘沙」的狂想，一步步變成現實。

七星酒店不是夢，跳島藝術遊不是夢，海洋公園重生之路也不是夢。關鍵是，我們敢不敢發這個夢，並落手落腳去研究、規劃、招商。機會的大門已開一條縫，現在就該用力推開它。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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