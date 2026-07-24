李頴彰｜科研時代之問：香港需要多少醫生，又需要多少科學家？

李頴彰律師專欄

近年，人工智能（AI）幾乎被塑造成「無所不能」的象徵。任何問題，只要答案中提及「AI」，相關問題便似乎便能獲得圓滿解答。市場情緒亦受此敘事推動，資金與輿論一面倒追捧相關技術及相連產業，卻忽略真正承受高強度競爭、資源消耗與時間壓力的，是技術背後的研發團隊。若只看見成果表面，便容易誤以為「創新」是一條平順直線。實際上，現代科技競逐的核心，在於能否以更低成本、更高效率，在極短時間內完成高密度、長周期且充滿不確定性的知識生產。這種現實，也正好映照本港長期存在的一個教育現象：最頂尖的本地年輕人，尤其是每年DSE與IB狀元，升學去向往往高度集中於本地醫學院。表面上，這是「個人選擇」；深層而言，卻是風險、回報、制度安排、文化偏好與社會價值排序共同作用的結果。



近日國際科技界一則消息引起廣泛關注：中國人工智能公司「月之暗面」（Moonshot AI） 推出大型語言模型Kimi K3，採用「開源開放」權重模式，據稱訓練與部署成本僅為美國頂尖模型的2%，卻在編程測試中表現突出，甚至超越剛面世不足一個月、被視為極強的美國人工智能公司Anthropic的大模型Claude Fable 5。

這現象未必能夠代表整個AI版圖的最終走向，但足以說明，今日AI競賽早已不再只是比拼誰先推出模型，而是比拼誰能以更精準的組織能力，把研究、工程、算力、資料、產品化與部署整合成一個高效系統。更重要的是，表面上的突破背後，其實承載大量外界難以直接看見的專業門檻。由基礎研究、模型架構設計，到訓練資料治理、部署優化，再到安全評估與商業落地，每一環都需要高度專門知識，而且每一步都可能因競爭對手迅速迭代而在短時間內失去原有優勢。這正是AI行業最殘酷之處：成果看似耀眼，過程卻充滿不確定。外界只看見發佈會當日掌聲雷動，卻少有機會看見背後數年甚至十年的沉默累積。

若把上述情況放回本港年輕人的升學與職涯選擇，便不難理解為何醫學院長期成為狀元首選。這並不僅因為醫生收入穩定、社會地位高，更因為醫學這條路徑具有高度制度化與可預測性。對一名已在公開考試中證明自身能力的學生而言，選擇醫科，意味着在規則相對清晰的框架內，進入一條社會認受性高、職業階梯明確、風險較可控的上升通道。六年課程加一年實習，再經醫管局或相關機構系統訓練，逐步成為專科醫生，過程雖然辛苦，但其代價、節奏與回報均大致可以預見。

相較之下，投身科研則屬於另一種成本結構：先要入讀世界頂尖大學相關科研學科，再於匯聚全球英才的學術環境中突圍而出，繼而爭取研究機會、資助、博士資格與博士後位置，最後才有機會進入龍頭科研企業或頂尖實驗室實現抱負。即使一切順利，整個過程往往仍需八至十年，甚至更久。這並非單純「多讀幾年書」，而是長期處於高壓、競爭與不確定性交織的環境之中，並且要承受研究成果隨時被迅速替代的現實。若一個人花了多年心力建立的方法、模型或系統，最終卻被另一個團隊以更低成本、更快速度超越，對當事人而言，那種失落不只來自結果本身，更來自投入與回報之間的巨大落差。聰明人最難承受的，不是一無所有，而是曾經握在手中的優勢突然消失，且永遠無法回頭。

因此，真正值得分析的，不是本地年輕人是否「怕辛苦」，而是制度如何塑造理性選擇。任何狀元都不是在真空中作決定。他們必須考慮家庭對回報的期望、社會對穩定的偏好、資助與機會成本、本地科研生態的成熟度、國際競爭格局，以及自己能否在長期不確定中維持動力。若一個社會的科研職位供應有限、研究平台分散、頂尖科研資源相對匱乏，而薪酬與職業發展又難以與其他專業並駕齊驅，那麼即使狀元本身對科研有熱情，也未必會把它視為最穩妥的職業。相反，醫學體系提供的是一條高度制度化的道路，專業身份清晰，職業倫理明確，社會對其功能亦有持續而剛性的需求。故此，狀元集中選擇醫科，不宜簡單歸結為「崇尚穩定」四字，而應理解為對本港整體激勵結構的一種理性回應。

然而，若僅以收入與穩定解釋，仍不足以說明現象的全貌。更深層的原因，在於本港社會長期偏重「可即時觀察的貢獻」，而相對低估「需要時間累積的價值」。醫療的工作直接關乎生命，成果立見，責任範圍亦明確，市民容易理解其專業價值。相較之下，科研往往須經多年積累才見成效，而其影響多以間接方式呈現，例如提升效率、降低成本、推動產業升級，甚至改變技術路徑。這種差異，令社會資源、名望與掌聲更容易流向可見度高的專業，而對長期研發的容忍與耐性則相對有限。結果，狀元自然傾向選擇回報較快、社會認受性較高的職業，而非那些需要長時間等待成果的科研道路。

這種現象若持續下去，對本港並非沒有代價。醫療人才固然重要，且其重要性無可置疑，但若社會最優秀的學生長期過度集中於少數傳統專業，整體創新能力便可能逐步受限。當世界進入以算法、數據、算力及跨學科整合為核心的新階段，而本地高端人才配置仍過度傾向既有成熟行業，科研投入亦相對不足，結構性失衡便難以避免。換言之，社會固然可以因過去的成功模式而持續獎勵醫生，卻不能因眼前的穩定而忽略未來的競爭。本港真正要面對的，不只是今日有多少位醫生，而是十年後有多少人能夠在全球科研的上游站穩位置。

所以，與其不停追問「為何狀元都去讀醫」，不如進一步思考：本港究竟希望最頂尖的年輕人承擔甚麼角色。若社會只獎勵穩妥，卻不鼓勵開拓。只重視即時回報，卻不珍惜長期投入，人才自然會流向最可預測的道路。反之，若本港希望在未來科技競賽中保有一席之地，就必須讓科研不再只是少數人的理想，而成為可以安身立命的事業。當一個社會能同時尊重醫生的責任、研究學者的堅持，以及工程師的創造力，才可說其人才結構真正成熟。如此，方能讓不同專業各得其所、各展所長，並在穩健與進取之間取得更高層次的平衡。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

