李頴彰｜澳洲番茄醬標籤造假：本地監管失效，竟可扣上中國罪名？

李頴彰律師專欄

2026年7月27日，澳洲廣播公司（ABC）旗下旗艦調查新聞節目《Four Corners》播出一項調查。《Four Corners》自1961年啟播，是澳洲歷史最悠久、最具公信力的深度新聞調查節目之一，定位大致相當於美國CBS《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）。今次調查由《Four Corners》聯同第三方法證實驗室Source Certain進行，抽查澳洲市面39個品牌、221款加工番茄產品，包括番茄醬、罐裝番茄及番茄膏，並以化學指紋技術追溯原料來源。結果顯示，約22%產品的原產地標示與檢測結果不符；而所有標示不符的產品，原料均被指來自中國，當中約53%可追溯至新疆。



本土企業違規

變成地緣指控

消息曝光後，澳洲主流媒體迅速將事件定調為「供應鏈」與「人權」問題。ABC在報道中指出：「法證檢測發現，多款聲稱來自澳洲或意大利的番茄膏及番茄醬產品，實際來源可能是中國，其中約一半來自新疆，而新疆在國際輿論中長期與『強迫勞動』指控相連。」事件隨即把多間大型零售商和食品品牌推上風口浪尖，澳洲政界亦借題發揮，圍繞人權、供應鏈安全及「去中國化」作出一系列道德表態。

然而，若回到基本法律與商業邏輯，事件的核心其實相當清楚。首先是食品標籤、原產地申報、消費者知情權及企業合規問題。若產品包裝標示原料來自澳洲或意大利，但檢測結果顯示來源並非如此，監管重點便應放在進口商的採購安排、品牌的標示責任、超市的審核機制，以及政府部門的執法力度。消費者願意支付較高價格購買所謂本地或歐洲來源的產品，買的不只是食品本身，也包括對品質和產地的信任。若這份信任被商業操作侵蝕，首要問責對象應是澳洲本土市場內的企業與監管制度，而不應急於把矛頭指向中國。

澳洲主流傳媒最值得批評之處，在於刻意將一宗本土消費者保障事件，改寫成地緣政治敘事。企業以較低成本採購中國原料，再經加工、混合、包裝及標籤設計，將產品塑造成「本地製造」或「歐洲品質」，這並非中國強加於澳洲，而是西方企業在成本、品牌溢價與市場競爭之間作出的商業選擇。若當中涉及誤導，理應由澳洲法律追究。若制度存在漏洞，亦應由澳洲監管機制修補。把企業責任轉化為針對中國的意識形態指控，只是將自身市場監管失效包裝成外部威脅。

市場比政客誠實

澳洲遭美國捅刀

真正令澳洲以至西方各國尷尬的，是這宗事件戳破了多年來「去中國化」論述的虛浮。政治人物可以在鏡頭前高喊供應鏈脫鉤，但企業採購部門每日面對的，始終是報價、交貨期、品質穩定、加工效率和零售價格。中國番茄加工產業能夠進入澳洲貨架，靠的不是政治口號，而是產區條件、規模化種植、機械化採收、加工能力及物流配套。新疆是當今全球最大番茄加工區之一，日照充足，晝夜溫差大，氣候乾爽，適合大規模種植番茄。經多年現代化發展，相關產業已形成穩定、高效、具成本競爭力的供應體系。當這種供應能力符合企業利益，西方企業自然會採購。市場從來不會因政客的道德姿態而停止運作。

因此，此次「澳洲市場番茄產品原產地造假」事件的真正含義，並非中國供應鏈暗中滲入西方市場，而是西方本身仍然離不開它反覆指責的中國供應鏈。若中國產品毫無競爭力，澳洲品牌不會大量採購。若中國原料可以輕易取代，西方企業也無須在標籤與來源之間製造灰色地帶。問題正在於，中國供應鏈在眾多民生產品、工業產品及加工產品上，已佔有難以迴避的現實位置。西方政客愈是高調談論脫鉤，貨架上的商品愈是暴露其經濟現實與政治語言之間的斷裂。

更具黑色幽默的是，澳洲尚未在指責中國的道德高地站穩，美國便以《1974年貿易法》第301條為依據，對包括澳洲在內的60個經濟體加徵12.5%關稅，理由是這些經濟體在禁止「強迫勞動」產品進口方面執法不足，甚至沒有採取相關禁令。前一刻，澳洲仍與「五眼聯盟」（Five Eyes）「大佬」美國站在同一話語陣線，把「強迫勞動」當作對中國施壓的工具。下一刻，同一套話語便被美國反手用來懲罰澳洲。這並非外交誤會，而是價值話語被大國利益收編後的必然結果。當人權語言可以服務關稅政策，它便不再是普遍原則，而是可被任意調動的貿易武器。這正好應了那一句「天道好輪迴」。

將競爭轉化為指控

西方道德高地崩塌

從法律角度看，「強迫勞動」是嚴肅指控，理應講求證據標準、程序公義、個案審查和可反駁機制。若某一產品涉及違法勞動，合理做法是追查具體企業、具體生產線、具體批次、具體交易文件，而不是以地區、產業或國籍作整體推定。把一整個產區預設為問題來源，再由企業自證清白，這種做法在法理上極具爭議，因為它把舉證責任由指控者轉移到被指控者身上。當法律概念被政治化，合規便不再取決於事實，而取決於誰掌握敘事權和制裁權。

美國《1974年貿易法》第301條措施的關鍵問題，在於以國內法處理國際貿易爭端，並將「執法不足」這種高度彈性的概念，擴大套用到眾多經濟體之上。各國的勞工制度、海關能力、監管資源和發展階段各不相同，卻被納入同一套關稅框架處理。這與其說是精準執法，不如說是以道德理由包裝經濟保護主義。對美國而言，「強迫勞動」只是可供使用的理由之一；真正的政策目標，是保護本土產業、重整進口成本、向外轉嫁國內壓力，並重新鞏固其在全球供應鏈中的主導權。

近年西方對中國的敘事，已形成一種難以自圓其說的循環：中國農產品和廉價工業品具價格優勢，便被指源於「強迫勞動」；中國產品價格低，便被指破壞公平競爭；中國產品走向高端，便被指威脅西方產業；中國產能強大，便被稱為產能過剩；中國供應穩定，便被描繪成依賴風險。換言之，問題並不在產品本身，而在於中國不被容許以任何形式取得成功。這種思維並非理性分析，而是政治焦慮。番茄如此，電動車如此，光伏、鋰電池和通訊設備亦然。凡是中國透過長期投入、產業組織和技術累積取得優勢的範疇，西方往往都會以道德、安全、補貼或「強迫勞動」等話語，重新定義原本屬於市場競爭的問題。

世界不因西方焦慮停止運作

中國不因外部標籤迷失發展

可是，現實往往比輿論更誠實。超市貨架、進口報關、企業合約和消費價格，最能反映供應鏈的真實關係。西方可以要求企業減少中國來源，但若替代方案價格更高、供應更少、品質更不穩，結果只會是成本上升、通脹加劇、標籤更含糊，監管亦更困難。所謂「去中國化」，很多時候並不是中國供應鏈真正消失，而是中國來源被轉入更深、更間接、更難追蹤的商業路徑。這種做法既沒有提升透明度，也沒有真正改善人權，只是增加交易成本，並削弱消費者知情權。

更值得憂慮的是，這種道德議題政治化，反而會削弱真正人權議題的公信力。若「強迫勞動」被當作貿易談判籌碼，國際社會便很難相信相關指控完全出於權利關懷。若勞工保護只在針對競爭對手時才被高調提出，也難以建立普遍適用的制度標準。今日美國可以用同一理由打擊中國，明日亦可以用同一理由打擊澳洲，後日更可以用同一套邏輯壓迫任何不符合其產業利益的伙伴。當原則淪為工具，工具最終亦會反噬使用者。

中國真正有力的回應，從來不是落入西方預設的道德審判，而是繼續把產業、科技、農業現代化和市場制度做得更深、更穩、更可靠。當外部世界試圖以各種標籤削弱中國產品的正當性，中國最有說服力的答案，仍然是品質、效率、秩序和長期供應能力。番茄醬看似只是小商品，卻折射出大格局。貨架上的一個產地標籤，揭開的是西方政治話語與經濟現實之間的裂縫。澳洲企業需要中國原料，美國卻又以人權理由懲罰澳洲，這場荒誕劇真正呈現的，並非中國的困境，而是西方道德高地在利益衝突面前逐步崩塌。

成熟的國際秩序，不能建立在誰更會指責、誰更敢加稅、誰更懂得包裝價值之上，而應回到證據、規則、互利，以及對現實經濟結構的尊重。番茄不會說謊，市場不會說謊，供應鏈更不會說謊。當一罐番茄醬令西方自設的敘事反噬自身，大眾應該看見一個新時代的基本事實：世界不會因西方的焦慮而停止重組，中國亦不會因外部標籤而失去自身的發展邏輯。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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