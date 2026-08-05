團結香港基金｜打機有出息——香港遊戲人才正在開闢新賽道

團結香港基金專欄｜陳智思

最近參觀香港城市大學舉辦的《游於藝乎》（The Power of Play）展覽，不禁讓我聯想到去年出席的國際遊戲卡市場 Grade10 Festival 2025。步入展場，幾代玩家共同回憶的經典畫面一一重現：1998年推出的《半條命》（Half-life）、2000年的《絕對武力》（Counter-Strike）電腦遊戲盒、街機上的《街頭霸王》、《越南大戰》（Metal Slug）、傳統棋藝與《寵物小精靈》遊戲等等，以及結合人工智能與虛擬實境的新型遊戲並列而立，形成既懷舊又前衛的空間和想像。



遊戲已成為經濟生態圈

這種跨世代的陳列，讓人看到遊戲如何隨着科技進步與社會變遷不斷自我革新，由「一部機、一隻碟」的單機體驗，走到網絡連線、手機遊戲，以至今日雲端、Web3與沉浸式互動。可以感受到，遊戲不再只是消遣，更是一種集技術、設計、敘事與社交於一身的綜合媒介。對香港而言，這些場景帶來一個耐人尋味的問題：如果我們只把遊戲視為娛樂，自然會忽略其背後龐大的產業鏈、技術創新與文化影響力；但若願意從公共政策和城市發展的角度重新審視，「遊戲」其實有潛力成為一條值得投資和規劃的新賽道，為城市注入新的創意與活力。

根據羅兵咸永道（PwC）《全球娛樂及媒體行業展望2024–2028》報告，全球娛樂及媒體行業收入將由2023年的約2.8兆美元，增長至2028年的3.4兆美元。在這個龐大的市場中，遊戲仍然是其中增長迅速的重要板塊。

隨着遊戲產業不斷擴張，對硬件與基礎科技的需求亦同步提升，從高效能運算晶片、繪圖卡、記憶體、儲存設備、顯示屏，到雲端伺服器和高速網絡基建，都因玩家對更高畫質、更低延遲和更強運算能力的追求而持續升級。也正因如此，其實在人工智能還未成為主流之前，輝達Nvidia、超微半導體AMD 等半導體科技公司早已在全球科技版圖和玩家的市場上一直備受追捧：全球玩家追求更高解析度、更流暢畫面、更複雜與智能的對手設計，這種市場的剛性需求催生了大量半導體研發投入，最終無形之間為今日的人工智能浪潮打下基礎。

同時，電子競技的迅速崛起，亦令遊戲從單純的產品，轉變為電視劇集、電影、賽事和內容平台。這使到有關的品牌贊助、周邊商品、線上線下場館營運等新業態相繼出現，構成一個結合體育、娛樂、科技與商業的電玩經濟生態圈。遊戲不再只是個人在家中的體驗，而是可以把數以千萬計的觀眾和社群連結在一起的公共事件。

香港可成為全球遊戲增值者

當我們看到遊戲的影響力，下一個問題便呼之欲出：在這個既是娛樂產業、又是技術前沿、更是文化平台的遊戲世界裏，香港可以站在哪個位置？要回答這個問題，我們或許需要先把視野從「做遊戲」本身，拉寬到整個生態。不少人談到遊戲產業，第一時間想到的是寫程式、畫角色、設計關卡、創作原創知識產權。這些當然是產業的心臟，但如果只停留在開發端，其實看不見整個結構的真正廣度。遊戲世界的邊界，遠遠超出螢幕顯示的畫面。

試想像一個完整的遊戲旅程：從概念發想到正式上架，期間需要市場定位、品牌鋪陳、法律與版權顧問、財務與融資安排、風險管理與保險設計，還包括面向全球玩家的多語言翻譯與文化調適。當遊戲正式落地走向國際市場，更需面對不同法域下的合規，以及各地截然不同的文化市場。香港的優勢，在於我們一直擅長處理「跨境」與「複雜」的法規及文化課題。若把這個角色延伸到遊戲世界，我們能否成為一個遊戲產業的「增值者」？

例如，香港作為中西文化長期交匯的城市，既熟悉國際語境，又理解華語世界的情感與敏感位，既能協助內地及亞洲遊戲公司掌握歐美玩家對敘事和角色的期待，也能幫助海外作品在進入華語及內地市場時調整文化細節和商業模式，從而減少水土不服的風險。

再從金融和專業服務角度看，香港的銀行、保險、審計、法律與顧問生態已相當成熟，在處理跨境資金流動、智慧財產權保護以及風險管理方面具備深厚經驗。若這些能力能有系統地接上遊戲和電競產業，香港有能力成為全球遊戲產業的軟實力一環。

進一步想像，如果我們把這些優勢延伸至學術與公共領域，在遊戲相關的學術研究、政策研究、社會研究和環境保護研究等範疇上，持續探索遊戲與人類社會之間的關係，例如關注如何健康、益智地玩遊戲，以及面向銀齡族群的遊戲設計與應用等社會議題，這樣香港不僅能創造經濟價值，亦有機會在全球遊戲版圖中，成為兼具學術深度與研究實力的重要城市。

在港人才正在探索遊戲道路

事實上，在這樣的舞台之上，香港的遊戲世界早已出現不少正在悄悄萌芽的幼苗。

在與本地大學、創科機構和業界交流的過程中，我愈來愈常聽到年輕人的新計劃，他們對這類創作抱有濃厚興趣，主動修讀相關課程，甚至走進海外企業汲取實戰經驗；同時，也有來自內地、已在遊戲或科技企業累積經驗的人士，專程來香港進修，把香港視為延伸國際視野、連接全球市場的重要平台。更有一些內地和本地專業人士，例如律師、核數師等等，選擇進修遊戲與互動媒體相關課程，刻意拉闊自己的專業領域，反映這個新興範疇已開始吸引不同背景的人一同參與。

同一時間，本地也愈來愈多機構願意投入：大學成立遊戲與互動媒體研究團隊，把遊戲視為值得嚴肅探討的文化與技術載體；創科園區與文創機構舉辦工作坊和比賽，讓學生、獨立開發者和社區團體同台交流等等。

因此，我們如今並非「從零開始」。若我們能在公共討論、媒體敘事與教育訊息中，更清楚地呈現這些新一代的實踐，那麼遊戲可被視為一種承載城市創意與公共價值的選擇。在這樣的基礎上，我相信政府和公營機構也就有更大空間，透過政策、資助和配套，為這股正在萌芽的力量提供更有力的支援，讓香港在全球遊戲世界中，走出一條既屬於遊戲、亦屬於城市未來的新賽道。

作者陳智思是團結香港基金主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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