馮志豪｜生死教育之一：「在家離世」不是「善終」的唯一方式

馮志豪教授專欄

近年香港社會愈來愈重視善終，相關討論亦逐漸由醫院臨終延伸至社區善終。「在家離世」因此常被理解為一種較有尊嚴、較少醫療化、也較有人情味的安排。對不少病人及家屬而言，在熟悉的環境中走完生命最後一程，身旁有家人陪伴，不必在生命晚期反覆出入醫院，的確是一種值得尊重的想像。尤其當現代醫療愈來愈擅長延長生命，卻未必同樣擅長陪伴死亡，社會自然會反過來尋求一種較溫和、較貼近個人意願的告別方式。



理想狀況不應變成壓力

正因為這種想像本身帶有溫度，也帶有道德上的吸引力，「在家離世」近年有時被說得過於理想化，彷彿只要觀念夠進步、家人夠有愛、社區支援夠貼地，生命最後一程便可以自然、平靜而圓滿地在家中完成。但現實從來比理念複雜。死亡並不只是哲學問題，也是照顧、空間、制度、情緒和行政問題。若社會只強調在家離世的美好，而較少觸及背後龐大的照顧成本與制度前提，最終很容易把原本值得推廣的一種善終選項，變成家屬默默承受的沉重責任。

因此，在家離世不應只被當作一種值得嚮往的善終圖像，而應被放回具體的家庭處境與制度條件之中理解。它能否真正成為一種有尊嚴的安排，取決於病人的意願是否清晰、家屬是否有足夠的承擔能力，以及醫療與社區支援是否能適時介入。若欠缺這些基礎，在家離世便很容易由理想變成壓力。香港若要認真推動晚期照顧，便不能只停留於價值上的肯定，而必須同時正視現實中的痛點，並提出可行的支援方向。

生死一事沒有標準答案

先要指出的是，在家離世之所以得到重視，並非沒有道理。對很多人來說，家不只是居住空間，更是熟悉感、安全感與關係記憶所在。當病人走到生命晚期，身體機能逐步衰退，能夠留在自己熟悉的環境，被熟悉的人照顧，並以較習慣的生活節奏走到最後，這本身就具有重要價值。相比醫院病房的陌生節奏、頻繁的檢查與程序，在家離世往往更能保留病人的自主感，也較能減少臨終過程被過度醫療化。

對家屬而言，在家陪伴親人離世，也可能是一種較完整的告別。很多人最害怕的，不一定是死亡本身，而是死亡來得太倉促、太冷冰、太制度化。當生命最後階段只剩下急症室、病房、醫療儀器與探病時段，家人有時甚至來不及好好說話，病人便已在不熟悉的制度流程中離去。相反，若能在家中接受較妥善的晚期照顧，病人與家屬便較有機會在日常互動中慢慢道別，讓死亡不只是醫療事件，也是一段家庭共同經歷的歷程。

此外，從公共醫療角度看，若病人已有明確的晚期照顧目標，而家庭亦具備基本照顧條件，在家寧養和在家離世在某程度上亦有助減少不必要的送院與搶救。這不僅涉及醫療資源的運用，更關乎病人的生活質素。對部分末期病人而言，生命最後一段時間未必需要更多入侵性治療，而是需要較好的症狀控制、較少折騰，以及較穩定的陪伴。從這個意義來說，在家離世作為一種選擇，確實值得制度上予以重視。

但問題在於，它首先應是一種在條件配合之下可以支持的選擇，而不應被包裝成對所有家庭都適用、甚至更高尚的標準答案。

不是每個家都適合承載死亡

在香港討論在家離世，不能抽離實際居住環境。很多家庭居於狹小單位，部分更住在劏房，或空間非常有限的公屋單位。對這些家庭而言，「在家休養」本身已不容易，更遑論在家善終。晚期病人可能需要醫療床、輪椅、氧氣設備、尿片、清潔用品，也可能需要較安靜、較衛生、較方便移動與扶抱轉移的空間。然而，不少基層家庭的住屋條件，根本無法提供這樣的環境。當生活空間本已極度擠迫，一個人的晚期照顧，往往會立刻改變全家人的日常秩序。

對一些家庭來說，真正困難的未必是願不願意，而是做不做得到。家中可能還有幼童、長者、其他病患，或本來已有多人同住；也可能因工作時間長、經濟條件有限，而難以長時間留家照顧。如果社會在談論在家離世時，只突出其溫情一面，卻忽略這些居住與階層條件上的差異，便很容易把一種原本較適合中產或資源較充足家庭的安排，變成對所有人的道德期待。

更值得留意的是，「在家離世」這四個字聽起來簡單，背後其實承載着一整套照顧需求。病人臨終前可能出現呼吸困難、疼痛、躁動、吞嚥困難、失禁、意識轉變等情況。對受過訓練的醫護而言，這些也許是可理解、可預期、可處理的症狀；但對家屬而言，卻可能是巨大而直接的衝擊。若家庭本身連基本起居照顧都已吃力，社會卻仍把在家離世描述為一種自然、從容的善終安排，這其實並不公平。

照顧者壓力比想像中沉重

在家離世的另一個核心問題，在於照顧者承受的壓力往往遠比外界想像中沉重。晚期照顧並不是只靠情感便能維持的安排；家屬在照顧病人的同時，也必須承受預期哀傷、長期疲累、自我懷疑與持續的不確定感。病情每一次反覆，都可能令整個家庭瞬間繃緊。送院與否的判斷、症狀變化的理解、痛楚控制是否足夠，以及突發情況下的即時應對，往往都不是一般家屬能夠輕鬆承擔的責任。

很多照顧者最難承受的，未必是照顧工作本身有多繁重，而是那種害怕自己不能出錯的心理壓力。尤其當家人曾明確表示希望留在家中，家屬往往會把這份意願內化為自己的責任，甚至逐漸演變成沉重的道德負擔。一旦最後仍需送院，家屬很容易覺得是自己做得不夠；若在照顧過程中感到無法支撐，也可能因此產生辜負對方的自責。結果，原本應由制度共同承擔的善終照顧，便慢慢變成由家庭獨自背負的情感重擔。

照顧者之間的角色分配亦未必平均。有些家庭起初可能表示「一家人一起照顧」，但實際工作往往集中在某一兩位成員身上，尤其常落在配偶、女兒或媳婦身上。這些照顧勞動不單消耗時間與體力，也會影響工作、收入、睡眠與心理健康。當社會大力倡議晚期病人在家離世，卻沒有同步討論照顧者支援、喘息服務與情緒支援，便等於只看見理想中的家庭陪伴，卻看不見陪伴背後的代價。

最需要支援的時刻最無助

在家離世之所以困難，不在於日常，而在於突發。很多家庭有日間照顧、探訪或電話跟進時尚可應付，但一到夜晚、周末或公眾假期，便會立刻感到孤立無援。病人的情況未必會按辦公時間變化，臨終前的不適與突發症狀也不會等待服務單位上班。家屬一旦無法判斷情況，最自然的反應往往就是報案、叫救護車、送醫院。於是，一個原本希望在家完成的善終歷程，可能就在最後幾小時被迫重新回到醫療體系之中。

這並不是家屬意志不夠堅定，而是因為在缺乏即時支援下，沒有人能要求他們承受所有風險。若社會真心希望更多有意願的病人能夠選擇在家離世，制度就不能只提供理念倡議，而必須在最關鍵的時間點提供可及支援，包括24小時熱線、緊急到戶服務、症狀控制指引，以及家屬遇事時可以即時求助的人。否則，在家離世便容易淪為「平日靠家人，出事靠急症室」的脆弱安排。

家庭未必能夠達成共識

除了實務問題，在家離世同樣牽涉家庭溝通。病人是否希望留在家中、由誰承擔主要照顧責任、病情惡化時是否送院、是否接受心肺復甦，以及臨終前的整體安排，這些本來都應及早討論。雖然現時已經有預設照顧指示、預設醫療指示及不作心肺復蘇術命令，然而在華人社會中，死亡始終是許多家庭不願正面觸碰的話題，結果不少重要決定都被拖延到病情急轉直下時才倉促處理。到了那一刻，家人往往既未準備好，彼此之間也未必已建立清楚共識。

現實中，家庭成員之間的立場未必一致。臨終病人可能希望留在家中走完最後一程，但家人未必有足夠信心承擔照顧責任；主要照顧者或許願意承受壓力，其他親人卻可能因情緒、觀念或風險考量而表示反對。也有一些家庭雖然口頭上認同在家善終，卻從未真正談清楚病況惡化時的具體安排。當缺乏預先溝通，到了最後關頭，每個人都只能在情緒壓力沉重與資訊不足的情況下作決定，不但容易引發衝突，也可能令家屬在病人離世後長久背負遺憾與內疚。

因此，推動在家離世不能只停留在「在家較有尊嚴」的宣傳層面，而應把重點放在及早對話與晚期照顧規劃之上。善終從來不是生命最後數天才突然展開的安排，而是一段需要提前理解、逐步協調、慢慢準備的歷程。

行政與程序也是真實壓力

許多人對在家離世卻步，還有一個常被忽略的原因，就是對死亡後程序缺乏了解，因而產生不安。病人在家中離世後，家屬往往擔心應聯絡誰、程序如何展開、是否需要報警、死亡證明如何處理，以及遺體何時移送。這些看似屬於離世之後的行政事宜，實際上卻直接影響家屬對在家善終的信心。尤其在香港，家屬普遍關心的關鍵問題，是離世後能否有註冊醫生跟進相關程序，以及該醫生在病人離世前14日內是否曾到診或作出醫療跟進。若家屬事前對這些安排缺乏掌握，程序上的未知與不確定，便足以構成沉重的心理壓力。

即使最終程序未必如想像中複雜，只要資訊不足，任何不清晰與不確定都會放大焦慮，對正在悲傷中的家屬尤其如此。換言之，在家離世要成為較可行的選項，所需要的不只是臨床照顧，更包括清楚、易明而可及的行政資訊支援。若家屬在病人仍在世時，已能了解大致程序、聯絡方式與應對安排，包括是否已有合適醫生可在離世後接續處理文件，心理負擔自然會減輕不少。

讓人有尊嚴離世需要制度補位

正因在家離世涉及以上種種現實限制，真正的出路從來不是把它說得更美，而是把支援做得更實在。首先，社會需要更強的社區寧養和晚期照顧服務，包括更穩定的社區照顧、跨專業支援、疼痛與症狀管理、照顧技巧指導，以及夜間和假日的應急支援。若病人希望留在家中，家屬也願意配合，制度就應讓他們知道家屬不是單靠自己。

第二，必須更重視照顧者支援。這包括照顧培訓、情緒輔導、喘息安排，以及讓家屬明白，若最終無法做到在家離世，並不代表失敗，更不代表不愛。善終不應變成加諸照顧者身上的道德負擔。真正以病人為本的善終，同樣要照顧家屬的承受能力。

第三，應鼓勵更早開始生死教育與晚期照顧對話。與其在臨終前倉促決定，不如讓病人、家屬與專業人員在病情相對穩定時，及早討論意願、界線與可能安排。這種對話越早開始，越能減少最後時刻的慌亂與衝突。

第四，也要承認善終不只有一種形式。在家離世固然可以是好選擇，但醫院、院舍或寧養病房中的離世，也同樣可以有尊嚴、有陪伴、有關懷。問題從來不在於地點本身，而在於病人的意願有否被尊重，照顧是否到位，家屬是否得到支持。若把在家離世描繪成唯一較「理想」的方式，反而會令那些無法在家安排善終的家庭承受不必要的內疚。

其實真正值得追求的，不是把死亡重新送回家中這麼簡單，而是讓每一個人在生命最後階段，都能在合適的地方得到合適的照顧。對某些人來說，那個地方可能是家；對另一些人來說，可能是醫院、院舍或寧養住宿服務。關鍵不是把某一種形式浪漫化，而是建立一個足夠成熟的制度，讓不同選擇都能被有尊嚴地實踐。

在家離世當然可以是一種好的安排，但前提是它不只是理念上的美好，而是現實上可承擔、有人同行、亦有制度支援的可能。若香港社會要真正推動善終，就不能只歌頌「回家」的溫情畫面，更要看見照顧者的疲累、家庭的限制、住屋的侷促，以及制度在關鍵時刻是否接得住。唯有如此，在家離世才不會淪為過度理想化的願景，而能成為一種在尊重病人意願之下、也尊重家庭承受能力的實際選項。

作者馮志豪教授是香港能仁專上學院協理副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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