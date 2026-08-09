馮志豪｜五年規劃勿再遺忘自資院校

馮志豪教授專欄

特區政府近年積極打造「留學香港」品牌，意在進一步鞏固香港作為國際專上教育樞紐的戰略地位。然而，若要真正做到精準培育人才與留住人才，單靠傳統資助大學體系實不足夠，而必須全面調動整體專上教育板塊，特別是具備高度靈活性的自資院校。自資院校對市場需求與社會結構轉變往往具備更迅速的敏捷回應能力。從這個角度審視，香港若要推動職業專才教育邁向新台階，首先必須在觀念上作出根本轉變，不再將應用教育視為學術教育的附屬選項，而應承認其在整體高教體系中具備與研究型教育並重的戰略地位。



自資院校應納入人力發展藍圖

因此，政府在制訂未來五年規劃時，應更明確地將優質自資院校納入香港整體人力資本發展藍圖。在政策層面，當局應進一步擴展應用學位課程的深度與廣度，同時適度放寬來自內地及東盟地區非本地學生的收生限額與簽證限制。

除此之外，現行針對自資院校的財政與政策支持架構亦實有全面重塑之迫切，從而將更多公共資源精準投放到人手短缺極為嚴重的範疇，例如社區健康管理、社會工作、輔助醫療及老年學等基石學科。

與此同時，面對科技與產業的急速轉型，傳統學士與碩士課程因修讀期較長，未必能即時回應社會對人力的迫切需求。政府可藉五年規劃的契機，鼓勵並資助自資院校發展以能力為本的微證書課程，以及更具彈性的專業文憑課程，面向在職人士推動產業轉型與再培訓。

這類短期、模組化且高靈活度的專上課程，可聚焦於社區健康、數碼化社會服務、長者照顧以及新興應用科技等領域，使現有勞動力更快適應現代經濟轉型，亦有助紓緩即時的人手短缺問題。若能推動學界、產業界與研究實務之間建立更緊密的協作機制，香港便有條件逐步構建一套更具韌性與可持續性的雙軌人才培育體系，以支撐經濟多元發展與社會服務需要。

建立以人為本的整合照顧體系

隨着香港人口結構加速邁向超老齡化，五年規劃將醫療、安老、基層健康服務及銀髮經濟列為重要民生支柱，乃是極具前瞻性的戰略部署。然而，要真正應對高齡社會帶來的深層衝擊，政策思維不能再停留在碎片化的醫療或社福模式，而必須轉向深度的醫社協作，並以完整的社區支援網絡作為底座。尤其隨着《維持生命治療的預作決定條例》等法例落實生效，安老政策的內涵已不應局限於基本生理照顧，而需要進一步涵蓋生死教育、紓緩治療、家族關係協調以及對家庭照顧者的心理支援等整體維度。

若院校本身已在跨學科健康管理課程有所深耕，便更能切身體會當前社區照顧體系在人力資源上的嚴峻赤字。五年規劃應考慮設立專項人才發展基金，推動社工、醫護與安老行政之間的整合培訓模式，培養一批既能掌握臨床照顧監督、又能處理資源協調與心理輔導的跨專業人才，同時亦可以在地區層面推進生死教育。

再者，面對照顧人手長期緊絀的困局，政策亦應從釋放婦女勞動力的角度出發，透過加強托兒、長者暫託、彈性就業與在職培訓支援，例如推動保健員和護理保健師的系統訓練，協助更多具備照顧經驗或意願的婦女投入行業，藉此擴大照顧服務的人才庫。

與此同時，政府亦可更積極善用自資院校的學術專長，加強與大灣區內機構及高等院校的深度協作。透過逐步建立跨境統一的培訓基準、資歷框架與專業認證機制，將有助培育出一支更具永續性的專業隊伍，以支援未來更多香港居民選擇跨境養老的戰略需要。

若要進一步促進大灣區內的人才流動與高教整合，特區政府應主動與中央有關部門協調，破解現時在出入境與制度銜接上的瓶頸。五年規劃可探索較具創新性的制度安排，例如為大灣區居民提供更簡化的學生入境方案，讓他們可以更便捷地來港修讀短期課程或非學位課程。如此安排下，內地專業人士與青年便更容易參與微證書課程、專業文憑課程及高級行政培訓。

同時，政府亦應提供相應政策支持，鼓勵香港自資院校與具實力的內地大學及企業合作開辦聯合課程，將香港在國際化、專業認證及人文健康照顧方面的優勢，與內地在產業規模及科技應用方面的條件相結合，共同搭建一個面向區域的高水平人才培育平台。

提升文化軟實力和社會凝聚力

除了科技創新與經濟發展，五年規劃也必須同樣重視文化軟實力的培養，以及社會整體凝聚力的提升。中華文化傳統的價值，從來不只是歷史遺產，更是個人修養、人格建立和國民身份認同的重要精神資源。從這個角度看，政府應把自資院校的人文教育課程，更有系統地納入文化、體育、旅遊融合發展以及愛國主義教育的整體布局。若能針對經典研習、國際文化傳播及應用中文等課程提供適切資助，不但有助本地與非本地學生提升文化素養，也有助深化其對國家與民族文化的認識。與此同時，政府亦應支持發展媒體及數碼素養課程，使學生在面對網絡資訊與公共敘事時，具備更強的批判理解能力與公民韌性。

尤其值得注意的是，中國傳統哲學其實也為國家安全教育與社會情緒學習提供了一條較易被學生理解和吸收的價值進路。未來五年規劃應鼓勵教育機構以更自然、以價值為本的方式，把仁愛、誠信、修身和家國承擔等核心文化觀念，融入國安教育與精神健康課程之中。這種方式有助學生較自然地建立對國家安全與社會穩定的責任意識，同時也能為青年面對現代社會壓力、情緒困擾與人際關係問題時，提供較具深度的文化資源與生命參照。

推動城市更新與社區凝聚

城市更新與社區重建，同樣應是五年規劃提升民生質素的重要組成部分。位處不同區域且富有歷史關聯的自資院校，不少實際上一直具備推動院校與社區夥伴模式的獨特優勢。未來若要使城市更新更具社會厚度，便應正式將城市中的自資院校校園視為社區戰略夥伴，而非單純的教學設施。政府可設立專項資助計劃，支持師生將課堂學理轉化為面向社區的直接公共服務。

例如，安排護理及社工學生深入舊區，為長者、低收入家庭及劏房住戶提供長期健康監測、心理支援與社區藝術活動，這本身便具備雙重戰略意義。一方面，它能為老化社區注入年輕力量與專業服務，另一方面，也能更直接回應部分長期未被充分涵蓋的社會需要，從而形成一種兼顧城市更新與專業人才培訓的互利框架。若制度設計得宜，這種模式完全可以成為香港社區治理創新的重要方向。

破解學生住宿瓶頸

最後，若香港要落實五年規劃下的教育發展目標，便不能忽略空間與基建配套這一最基本但往往最被低估的硬傷。現時阻礙不少自資院校擴大招收非本地學生的最大瓶頸之一，正是學生宿舍供應嚴重不足。因此，五年規劃應正式將自資院校的住宿需要納入香港整體土地規劃及房屋策略之中，並以多管齊下的方式處理。

具體而言，政府可協助院校將部分空置商業樓宇或工廈改建為專用學生公寓，也可考慮在北部都會區及城市更新區域內，撥出土地發展跨院校共享宿舍。同時，政府也應為校園發展提供具吸引力的低息貸款安排。除此之外，現時公共研究基金對私立及自資院校的申請門檻亦有必要適度檢討與優化。若能鼓勵這些院校在老齡管理、社區健康等應用研究領域作出更深投入，將極大提升自資專上教育的可持續性及其社會效益。

香港高等教育未來的發展，不應只被理解為升學安排或院校競爭問題，而應放在整個城市發展、人口轉型與國家戰略對接的大框架之中來思考。對於專注人文、社會工作與健康科學的院校而言，其角色不只是培養畢業生，更在於培養香港真正需要的人才，服務本地社區，並為香港更好融入國家發展大局作出實質貢獻。

我們希望政府在五年規劃中把自資院校視為可共同推動政策落地的合作夥伴，而非制度邊緣的補充力量，香港在人才培育、社會照顧、文化建設與區域合作等多個層面，便更有可能走出一條兼具深度與韌性的發展道路。

作者馮志豪教授是香港能仁專上學院協理副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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