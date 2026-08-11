葉文瀚｜前NBA球員揚言參選女子賽　「包容」到這一步公平何在？

葉文瀚博士專欄

如果一名身高超過6呎10吋、曾經在NBA打球的男子，突然宣布自己要參加美國國家女子籃球協會（WNBA）選秀，你會覺得這是笑話、抗議，還是一場社會實驗？最近，兩名前NBA球員坎特（Enes Kanter Freedom）與懷特（Royce White）先後表示，有意參加明年WNBA選秀。坎特更穿上WNBA衣服拍片，表示既然現今社會強調自我身份認同與包容，只要一個人宣稱自己是女性，便應該有資格參與女子聯賽。懷特則更加直接，表示為了職業籃球的需要，自己隨時可以自我認同為跨性別女性。



身份認同不能凌駕客觀事實

他們顯然不是突然發現自己對女子籃球充滿熱情。

真正有趣的地方，是兩人似乎刻意把近年西方社會對「多元、平等與包容」（DEI）的某些主張推到最極端，然後問大家一個很簡單的問題：如果身份認同可以凌駕一切客觀標準，那麼制度原本用來界定公平的界線，究竟還剩下甚麼？

這個問題之所以值得討論，並不是因為兩名退役球員真的想轉戰WNBA，而是因為他們碰巧把一個原本抽象的社會爭議，變成了一個人人都看得懂的籃球問題。

當然，多元、平等與包容從來不是壞事。相反，這些理念曾經推動社會作出非常重要的進步。女性爭取投票權、少數族裔爭取平等教育和就業機會、不同社會階層的人爭取向上流動，這些努力的共同目標，就是拆除那些不應存在的人為障礙。

當「平等」成為另一種歧視

問題從來不是「要不要平等」，而是我們究竟如何理解平等。

真正的平等，應該是讓每個人都有公平入場的機會，而不是保證每個人最後得到完全相同的結果。前者講求機會，後者則很容易滑向身份配額。

這個分別其實非常重要。

如果一個人因為能力不足而沒有被錄取，我們可以討論評核制度是否公平；但如果一個人因為性別、種族或其他身份而被優先或排除，制度便已經開始由「看你能做甚麼」，轉變為「看你屬於哪一類人」。

久而久之，社會便會出現一個很尷尬的問題：我們究竟是在消除歧視，還是在製造另一種歧視？

體育尤其能把這個矛盾放大。

女子體育需要公平競賽

女子體育之所以存在，並不是因為女性需要被「照顧」，而是因為男女在身體結構、肌肉量、骨骼和生理條件上存在客觀差異。正因如此，女子組別才能為女性運動員提供一個相對公平的競賽環境。

如果為了追求絕對的包容，而假定所有客觀差異都可以透過身份認同消除，那麼最後可能被犧牲的，恰恰是最需要公平競爭機會的人。

這也是兩名前 NBA 球員這次舉動最諷刺的地方。他們未必真的想打 WNBA，更像是故意把一套制度邏輯推到極致，看看當它碰上最基本的常識時，究竟會發生甚麼。

某程度上，這是一種非常有效的反向提問。

專業能力不能給身份讓位

我們近年在企業、學術界甚至公共政策中，都愈來愈習慣用身份來描述一個人。招聘要看代表性，升學要看多元，管理層要講比例，公共討論則愈來愈容易先問「你是哪一類人」，才去聽「你說了甚麼」。

可是，一個健康的社會不應該只有身份，也應該有能力；不應該只有權利，也應該有責任；不應該只有包容，也應該有標準。

尤其在專業領域，能力不能永遠讓位給身份。

一間醫院需要最好的醫生，一支球隊需要最好的球員，一所大學需要真正有能力的學者，一家公司需要能夠創造價值的人才。公平的制度應該確保任何人都有機會成為那個「最好的人」，而不是預先決定某個身份必須佔多少席位。

這並不代表我們要回到一個冷冰冰、只講競爭的社會。相反，真正成熟的社會應該同時容得下同理心與競爭，容得下差異，也容得下標準。

反歧視不等於無視差異

我們可以尊重一個人的身份認同，但尊重身份，不代表所有制度都必須按照主觀身份重新設計。

我們也可以反對歧視，但反對歧視，不代表客觀差異從此不存在。

更重要的是，我們不能把「包容」變成一張免死金牌，任何質疑都被視為不夠進步，任何不同意見都被貼上標籤。當一個社會連提出問題都變得困難，所謂多元其實已經失去了最重要的部分。

多元真正珍貴之處，不是所有人都必須得出相同答案，而是不同的人可以提出不同答案，然後接受同一套公平而客觀的檢驗。

所以，前 NBA 球員揚言參選 WNBA，表面上是一場鬧劇，背後卻是一個值得認真面對的問題。

讓每個人都有公平競爭機會

我們究竟想建立一個甚麼樣的社會？

一個真正公平的社會，應該把門打開，讓更多人有機會進場；但進場之後，仍然應該尊重能力、努力、專業和貢獻。

平等不是取消所有界線，包容也不是放棄所有標準。

有時候，真正需要捍衛的進步，不是更多的身份標籤，而是最簡單的一句話：讓每個人都有公平競爭的機會，然後讓實力說話。

這或許不夠政治正確，卻可能是我們在身份政治愈來愈複雜的年代，最需要保留的一點常識。

作者葉文瀚博士是聖方濟各大學創業培育中心副總監，亞洲行銷科技協會主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

