ASAP智庫｜莫讓照顧負擔拖垮經濟生產　增加醫療支援有助提高回報

亞太政策倡議研究所（ASAP）專欄｜張博宇、張芷萱

人口老化是香港無法繞開的一道現實。根據政府統計處的數字，65歲或以上人士由1995年的約60萬人，增加至2025年的179萬人，佔總人口的比例由一成上升至兩成半。同一段時間，全港人口的年齡中位數亦由33.8歲推高至49.4歲。換言之，每四個人之中便有一位是長者。人口老化對香港勞動力造成雙重衝擊，其一是適齡勞動人口數目持續下降，其二是人口老化衍生更多病患，令照顧者數量增加且負擔加重，迫使他們減少工時甚至退出職場，進一步削弱香港的整體生產力。



人口老化拖低勞動人口

在人口老化的社會，生產力日益稀缺，而醫療體系正是保護生產力的重要力量。然而，政府普遍將醫療開支視為純粹的支出。守護市民健康與生命固然重要，卻因缺乏明顯回報，在資源分配上往往遜於具經濟效益的政策。事實上，守護市民健康等同於保護社會生產力。隨着人口老化，照顧者數目日增，完善的醫療體系能減少照顧者因照顧責任而犧牲的生產力，從而避免經濟活動萎縮，此舉本身就是實質的經濟回報。然而，這層對生產力的保護，在現行醫療政策決策中仍未獲得重視。

根據政府經濟顧問辦公室的估算，人口老化將拖低勞動人口佔總人口的比例，使香港人均GDP增長率於2025至2069年間平均每年下降約0.5個百分點，當中影響主要集中於2025至2044年，期間平均每年下降0.7個百分點。此外，人口老化亦會削弱勞動人口的生產效率，該辦公室預計此一因素將使2025至2044年間人均GDP增長率額外平均每年下降0.1個百分點。綜合兩項因素，人口老化預計將令香港人均GDP增長率於2025至2044年間平均每年下降約0.8個百分點。

0.8個百分點絕非小數目。香港2023至2025年人均實質增長率分別為0.6%、2.7%及3.8%，平均約2.4%。若下降0.8個百分點，即相當於將此平均增長率劈去三分之一。

照顧負擔恐致退出職場

與高齡化隨之而來的問題是，當家中有長者需要長期照料，一般需要有家人承擔照顧責任，而這些家人往往本身仍然屬於勞動年齡人口。一旦照顧責任壓過工作安排，斷工便會出現，可以是減少工時、頻繁請假，甚至完全退出職場。而這些都是實實在在的經濟損失，卻往往被忽略。

根據2021年人口普查一系列有關長者的數據，當年與家人同住的60歲以上長者近200萬人，當中33萬人有長期照顧需要，其主要照顧者共23.4萬人。在這批照顧者中，約71%（即約16.7萬人）為59歲或以下的工作年齡人口。

根據香港社會服務聯會2021年的研究，照顧者每周照顧時數的中位數達62小時，高於一般全職工作時數，惟這些時數均屬無償。如此高強度的照顧負擔，往往迫使照顧者減少工時，甚至完全退出勞動市場。最能說明斷工問題的，是照顧者的在職比例。該研究顯示，34歲或以下照顧者只有約57%在職，在35至54歲組別中，超過半數已成為全職照顧者，完全脫離職場。可見，人口老化不僅減少適合工作年齡人口，更削弱這批已然萎縮勞動人口的生產力。

生產力收縮未來難見逆轉

本港總生育率由1995年每千名女性約1,295名活產嬰兒，下降至2024年的841名，越來越低於維持人口自然更替所需的2,100名。另一方面，港人愈來愈長壽。男性出生時的平均預期壽命由1995年的76.0歲延長至2024年的82.7歲，女性同期亦由81.5歲延長至88.2歲。

前者令進入社會的新一代人數減少，後者則令已經步入老年的一代，繼續停留在老年，人生階段的時間愈拉愈長。兩股力量相加，結果就是長者在總人口中的比重持續上升。據推算，到2046年，65歲及以上人口將佔全港人口約36%，屆時每三名香港人便有一位是長者，人口年齡中位數亦會進一步升至55.5歲。

在此36%之上，尚須計入未成年人口，屆時香港適合工作年齡人口實際不足六成。而這批本已珍貴的勞動人口，會有不少是身兼照顧者角色，其生產力將因照顧長者的責任而進一步受損。

把保住的勞動力計入回報

照顧者在無聲之中被消耗掉的生產力，並不會反映在任何賬單上，因而整個社會可以動用的人力資本即使正在減少，卻沒有被真實地量化出來。

現時的醫療與健康服務的成本效益評估，通常仍主要計算服務本身的直接開支，但對與此相關的工時流失、職業生涯的中斷，以及一個勞動人口未能在最有生產力的年紀留在崗位之上，卻未能被考量進成本之中。

然而問題是，「不計算」並不等於這筆成本「不存在」，它只會轉移。轉移到病人與照顧者被壓縮的睡眠與健康上，轉移到中年人被迫放棄的升遷機會與家庭收入上，最終亦轉移到整體經濟因勞動力提早收縮而付出的代價上。

因此，如果能夠把人力資本這一項也納入成本效益的計算當中，那麽某些開支的性質便會改變。無論是一種治療、一項照顧支援，還是一筆針對健康風險的補貼，只要它能實質減少缺勤與工時流失，推遲甚至避免一段職業生涯提早中斷，那麼它換來的就不只是患者與家人的生活質素，還包括被保住的收入、被延長的工作年期，以及被留在經濟體之內的一份生產力。

健康相關的支援被視為純粹的消耗性福利，它在資源競爭之中天然處於劣勢，因為它看上去只有支出而沒有產出。但當被保住的勞動力也計入回報，這筆帳的面貌便會明顯不同，它更接近一種生產力投資。而很多高價的投入所換回的生產力回報，往往比單純計算開支本身更有價值。

亞太政策倡議研究所（Asia-Pacific Society for Advocacy and Policy, ASAP）結合嚴謹精闢的公共政策研究及積極倡議策略，將實證研究轉化為政策推動力。



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