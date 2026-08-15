蔚觀全局｜社工不只是一份工：畢業前，請先問自己為何入行

蔚觀全局｜林素蔚專欄

又到畢業季節，一批社會工作畢業生即將離開校園，走進社福機構、學校、醫院、安老及復康服務等不同崗位。正式入行前，我希望每位準社工先問自己：社會工作對你而言，究竟只是一份工作，還是一門專業、一份使命？



新晉社工表現令人憂慮

我註冊成為社工已有十多年，做過前線和中層管理，也曾在立法會工作。這些年來，我接觸過不同年代的社工。近年一些新晉同工的表現，確實令我憂慮。

我不是要否定所有年輕社工。今天仍有不少新晉同工有熱誠、肯學習，在人手不足、資源有限、個案愈來愈複雜的環境下默默耕耘。然而，當我與一些大型社福機構的管理層交流時，大家都不約而同提到：部分新晉社工在專業基礎、語文能力、書寫水平和溝通技巧方面，與前線工作的要求仍有一段距離。

當這些意見一再出現，我們便不能只把問題歸咎於個別畢業生，而應回頭檢視社工教育、課程審批和人力規劃。

課程增加，是否代表培訓更好？

昔日，香港只有數間院校開辦社會工作學位及高級文憑課程，收生、教學、實習和畢業要求相對集中。學生若未能達到專業要求，實習不合格，甚至不能畢業，並非罕見。這不是刻薄，而是專業把關。社工面對的是活生生的人，有時更牽涉兒童安全、家庭暴力、精神健康及法律程序。院校若不把關，最後承受風險的便是服務使用者。

這些年來，社會工作課程數量持續增加，除了學位課程，還有副學士、高級文憑和不同類型的自資課程，部分課程的學費甚至高於傳統大學。升學途徑增加，讓年輕人有更多選擇；但我們也要問：課程數目和畢業生人數，是否與業界的實際需要相符？

昔日，社工職位供不應求。今天，公共財政面對壓力，資助服務需要節流，自負盈虧服務的經營亦愈見困難。至於社工職位是否已經供過於求，不能單憑個別機構或管理層的感受下定論，必須按不同職級、地區和服務範疇，檢視職位空缺、畢業生就業率、人員流失及薪酬等數據。相關部門有責任定期檢視課程數目、收生要求、師資、實習安排、畢業標準，以及畢業生的就業情況。專業教育不能只看招收了多少學生，更要看最終培養出怎樣的社工。

社工不是只靠「傾偈」

讀社工時，老師經常提到社會工作的「鐵三角」：知識、技巧和態度。三者缺一不可。

社工不是只陪服務使用者「傾偈」，也不是有愛心、有耐性便足以勝任。社工要掌握專業理論、輔導技巧、社會政策、心理學、社會學、倫理和法律知識；面對複雜個案時，還要懂得評估風險、分析家庭關係、整合社區資源，並作出有根據的專業判斷。

語文及書寫能力同樣重要。處理個人和家庭輔導個案時，社工要準確記錄服務使用者的說話、需要、困難、情緒和風險，再加入專業分析。由過程記錄（process recording）、摘要記錄（summary recording），到個案報告、服務計劃書、撥款申請和標書，每一份文件都考驗社工的基本功。

這些記錄不是為了應付行政程序。當個案涉及兒童保障、家庭暴力、精神健康、照顧安排，甚至進入法律程序時，社工撰寫的文件有可能呈交法庭。事實、觀察、服務使用者的說法和社工的分析，必須清楚分開，不能含糊其辭，更不能有所遺漏。

因此，院校在收生和畢業評核時，不能迴避學生的中英文能力。社工未必需要文采出眾，但至少要聽得準、說得清、寫得明白，並且能夠以專業語言交代自己的判斷。

如果連服務使用者的需要也說不清、寫不明，又如何替他們發聲？

專業不只是一張證書

社會工作是一門助人的專業。所謂專業，不只是一張畢業證書或一項註冊資格，更在於價值、倫理、操守和自我要求。

各位社工，還記得課堂上學過的七項專業原則嗎？從個別化、接納和非批判態度，到尊重服務使用者的自決與保密，這些原則不應只在考試前背誦，畢業後便束之高閣。它們真正的意義，在於我們如何聆聽、如何作出專業判斷，以及如何對待每一位服務使用者。

我從前就讀的院校很重視社會學和哲學的訓練。當時未必人人明白，為何做社工也要接觸這些看似抽象的學問。入行後才發現，社工每天都在面對價值判斷：個人的困境與社會環境有什麼關係？當價值互相衝突，應如何取捨？當社工與服務使用者之間存在權力差距，我們又應如何自我約束？

如果沒有這些思考，社會工作便很容易變成填表、轉介和追趕服務指標。程序完成了，卻未必真正看見眼前的人。

專業質素不能脫離工作環境

新晉同工的表現，不能脫離其工作環境來看。若機構欠缺充足督導、個案量長期超出負荷，或把缺乏經驗的新人迅速推到高風險個案前線，再好的院校訓練也未必足以支撐。

短期合約、行政負擔、流失率和有限的晉升機會，同樣會影響新晉社工的發展。因此，提升社工質素不能只要求院校提高門檻，也要問機構有沒有為新入職同工提供足夠的督導、同行支援和在職培訓。

談使命，並不代表社工要無條件犧牲，也不代表業界可以用熱誠取代合理待遇。真正尊重專業，既要要求能力和操守，也要提供足以維持專業水平的薪酬、工作量、督導及職業保障。

培訓和制度必須與時並進

香港社工服務兒童、青少年、家庭、長者及弱勢社群，工作直接影響社會凝聚力和下一代的成長。社工既要認識香港社會和相關政策，也應了解國家發展、「一國兩制」的實踐，以及跨境家庭面對的需要。這些知識並非額外添加的政治口號，而是理解本地服務環境的一部分。

過往我在立法會福利事務委員會工作時，曾參與審議相關撥款，支持社福界同工加深對國情的認識。不過，國情教育和專業培訓不能互相取代。政府亦應投放資源，協助社工進修專業理論、個案評估、危機介入、法律知識、語文溝通和數碼能力。

人工智能可以協助處理部分行政工作，但涉及個人資料、個案記錄和專業判斷時，社工必須守住保密、準確和問責的底線。未經機構批准，不應把任何可識別的個案資料輸入公開的人工智能工具。工具可以協助我們，卻不能代替我們思考，更不能代替我們承擔責任。

入職並不代表學習已經結束。若工作多年後，處理個案仍缺乏理論和專業判斷的支撐，這固然涉及個人責任，也反映機構督導、持續培訓和專業評核可能有所不足。

五項改善方向

要提高社工專業質素，不能只停留在批評，更需要制度上的改變。我認為，相關部門、專業團體、院校和社福機構應從五方面着手：

第一，定期檢視社工人力供求。

相關部門應按職級、地區和服務範疇，定期公布課程收生、畢業人數、註冊人數、職位空缺、就業率、流失率和薪酬資料，避免單憑印象判斷人力需求。

第二，提高並統一課程認可標準。

課程認可不應只審視課時和科目，也要檢視師資、實習質素、督導比例和學生的實務能力。中英文溝通及專業書寫能力，應在入學、實習和畢業階段分層評核。

第三，加強實習和新入職督導。

院校和機構應為實習督導訂立清晰要求。新入職社工在首一至兩年，尤其處理高風險個案時，應獲得穩定和具質素的專業督導，不能把所有培訓責任推給前線團隊自行承擔。

第四，建立畢業生追蹤及多方評估機制。

院校可追蹤畢業生首三至五年的就業和專業發展，並有系統地收集畢業生、僱主、督導及服務使用者的意見。評估應有清晰準則，避免把個別主管的主觀印象當成整體結論。

第五，完善持續專業發展。

社工完成註冊後，仍應持續更新專業知識。相關機制應涵蓋倫理、法律、危機介入、語文書寫、數碼安全及人工智能應用，同時為前線同工提供合理的進修時間和資源。

提高門檻不是為難年輕人，而是保障服務使用者，也保障真正願意投身社會工作的學生。院校若只讓學生入學，卻沒有確保他們具備畢業和執業所需的能力，最終受影響的只會是學生、僱主和服務使用者。

畢業之前，請先問自己

社會工作從早期的慈善服務及宗教關懷，逐步發展成一門具有理論、倫理、研究和實務標準的現代專業。香港是一個中西交匯的城市，本地社工既要了解社區和市民的需要，也要認識國家與香港的發展；既要有視野，也要願意扎根前線。

社工的工作，不是替服務使用者決定人生，而是嘗試放下自己，了解對方的處境，發掘其能力，連結所需資源。同時，社工也要把前線看見的問題帶回制度和政策層面，促成改善。

選擇社會工作，意味着願意接受專業和價值的訓練，守住倫理底線，也願意在別人最困難的時候，提供可靠而有尊嚴的支援。這份使命與合理待遇並不矛盾；社工有責任維持專業水平，也有權要求合理的工作條件。

又到畢業季節。我想請每位準備入行的社工畢業生，認真問自己：

我為什麼選擇成為社工？

當熱情減退、個案繁重、資源不足時，我是否仍願意守住知識、技巧和態度？

社會工作當然是一份職業，但不能只是一份工作。畢業證書和註冊資格，只能讓你踏入這個行業；真正讓你成為一名社工的，是你的能力和操守，是你如何看待每一個人，也是你在困難之中仍然願意守住的專業原則。

畢業不是完成，而是這份責任真正開始的時候。

作者林素蔚是註冊社工、家庭治療碩士、第七屆立法會議員；投身社會福利及政策研究工作十多年。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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