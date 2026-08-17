夏建芳｜香港定位思辨之四：香港居民為何總要追問「我是誰」？

夏建芳專欄

《從「中間人」到「合夥人」的角色躍升》一文已經論證，香港本質是跨境功能市場，自身角色從通道逐步沉澱升級為合夥人。身處這片市場生活的普通人，時常被一個根本問題困擾：我們到底是誰？這並非空泛的哲學討論，而是人人都會碰觸的真實日常困惑。



香港居民的身份權益焦慮

一名香港永久性居民持特區護照前往歐洲，可享免簽入境；手持回鄉證返回內地，能走自助通關通道。在香港，有普通法保護個人財產；到深圳，可透過移動支付日常消費；赴倫敦，能用英語簽署商業合約。身份證只標註「香港居民」，但個人的生活足跡、身份認同，早已遠遠超出這四個字的邊界。

多重身份帶來各式便利，便利之下卻揮之不去焦慮：這些權益是否長期穩定？下一代還能不能享有同樣待遇？

所有不安的源頭，來自一項清晰的制度事實：《基本法》主要以「居民」而非「公民」作為履行法律責任、享有相關權利的主體。這不是文字上隨意取捨，而是經過精密考量的憲制設計。

這裏需要補充前文的邏輯：筆者在《香港是「市」而非「城邦」》和《「一國兩制」溯源香港何以是「市」？》提出香港「是市非城」，側重居民身份的功能性、非政治性；但追問「我是誰」，本來就是「城」這類政治共同體才會產生的思考。市場只關心參與者能創造什麼價值，不會深究身份歸屬；當人們開始尋求歸屬感，就已經從「市」的功能邏輯，跨入「城」的身份邏輯。

本文嘗試在「市場」的整體框架下拆解這份複雜感受，既不否認居民身份的經濟功能屬性，也不迴避普通人對歸屬感真實、迫切的心理需求。

「居民」和「公民」是憲制層級的根本差異

《基本法》主要以「香港居民」作為權利主體。例如第三章〈居民的基本權利和義務〉、第六章各項社會服務條款，表述對象一律為居民。

「公民」既屬政治學概念，也是法律概念，代表主權國家的正式成員。公民完整享有選舉、被選舉、出任公職、參與國家治理等政治權利，同時負有維護國家主權、領土完整的忠誠義務。公民身份的核心，是個人與主權國家締結的政治契約。

「居民」則只屬法律概念，指代在特定地域定居生活的個人。居民享有當地法律授予的權利、履行對應義務，權益邊界由主權國家的憲制架構劃定。居民身份的本質，是個人與地方政府建立的法律關係。

《基本法》主要選用「居民」而非「公民」，核心原因在於香港不具備主權實體地位，只是國家下轄的地方行政區域。高度自治僅限治理層面，不等同於主權自治。居民是市場參與者的資格，並非城邦公民的政治身份。

誰是香港居民？

「香港居民」可劃分三個層級，各層對應不同權利與義務。

第一層：具中國公民身份的香港永久性居民，也是人數最多的群體。土生土長市民即屬此類，持有特區護照，擁有完整選舉與被選舉權，可參與立法會選舉；「中國公民」是這一群體身份的上位概念。

第二層：非中國籍香港永久性居民。例如外籍人士在港定居30年、持有外國護照，取得永久居民資格。這類人士能夠置業、經商、自由出入境，卻無法參選立法會、擔任部分特定公職。其居民資格來自長期居住事實與法律授予，不以國籍作為門檻。

第三層：香港非永久性居民，即普通香港居民。像是從廣東赴港讀書的學生，剛剛取得居民證、居住未滿七年。這類人士享有基礎民事權利與社會服務，但沒有投票權，也不能申辦特區護照，身份具備臨時、附條件屬性。

三層架構背後有一條核心邏輯：香港居民身份以「功能參與」作為判斷標準，而非政治歸屬。只要在本地定居、守法、為社會創造價值，不論國籍，都可成為香港居民。這正是「市」的運行邏輯——市場向所有參與者開放，不以血統、政治忠誠設置門檻。

身份為何迷惘？

制度設計條理清晰，但民間真實存在身份迷惘，這類困惑源自三方面客觀因素。

第一，國籍與居民身份相互割裂。前面提到的外籍永久居民，法律上不具中國籍，日常生活卻和本地土生居民毫無分別：同住住宅大廈、搭乘同一班地鐵、光顧相同茶餐廳。法律身份與日常感知出現落差，平時不易察覺，一旦牽涉立法會參選、特定公職申請，矛盾便會立刻凸顯。

第二，居民權益存在穩定性焦慮。《基本法》明文保障香港居民各項權利與自由，但法律本身設有修改機制；即便修法流程嚴格，「制度存在調整空間」這一屬性，本身就會帶來不確定感。對於把香港視作永久家園的民眾，這份不確定性會持續滋生不安。

第三，歸屬感存在雙重指向。多數香港居民同時對香港、對祖國抱有歸屬感，但兩者屬性完全不同。對香港的歸屬具象、日常、充滿情感，對應茶餐廳、獅子山、粵語、街坊鄰里等生活細節；對國家的歸屬宏觀、偏向文化與歷史，連結中華文明、民族認同。

當兩種歸屬和諧共存，會豐富個人的身份層次；一旦被政治對立撕裂，便會帶來精神困擾。撕裂的誘因十分多元，既有外部事件刺激，也有內部不同世代認同的演化差異。無論成因為何，這份迷惘真實存在，必須予以正視。

這類困惑不能簡單標籤為「不理解一國兩制」或「受外部勢力誤導」，它合乎情理、客觀存在；刻意否認只會讓矛盾潛伏累積，無法化解。

歸屬感的雙重面目

即便存在諸多疑慮，居民身份本身仍具充足韌性，這份穩定性來自三個維度。

第一，功能性歸屬具備長期穩定性。人在哪裏生活、工作、繳稅、就醫、養育子女，便會自然對這片土地產生歸屬感。這份認同不靠政治宣誓建構，靠日復一日的日常積累。只要香港的市場功能維持正常運轉，居民持續在此謀生、創造價值，居民身份就會慢慢沉澱為內在認同。

第二，制度保障具備延續性。《基本法》對居民權益的保障並非空文。回歸近30年，香港居民各項權利與自由大多得到尊重維護；獨立司法、普通法體系、資金自由流動等制度基礎，為居民身份提供穩固支撐。

第三，多重身份具備高度包容性。居民身份不像公民身份那樣排他。一個人可同時是香港居民、中國公民；可身為香港居民，同時持有外國護照；亦可身為香港居民，長期在內地就業生活。在全球化環境下，這份多元包容是獨特優勢，讓人能在不同制度空間靈活切換，依自身需求選擇生活方式。

《基本法》主要以「居民」作為主體，恰恰印證香港的底層屬性：它是跨境功能市場，而非城邦政治共同體。

居民身份的運行邏輯十分直白：只要在此生活、有所貢獻、遵紀守法，就能享有本地權益與公共服務；無需證明血脈來源，無需宣誓特定政治立場，亦不用放棄其他身份。市場向全體參與者敞開，這就是「市」的核心內涵。

居民，不必然是公民

但「居民」永遠不等同於「公民」。居民享有的權利由制度授予，並非與生俱來；以經濟功能為核心，而非政治契約；存在調整空間，並非永恆不變。

這套制度安排，既帶來多重身份的便利，也催生揮之不去的深層焦慮。人可以在不同制度場景自由切換，享受多重身份帶來的紅利；但自身身份與對應權益，完全依託制度持續運作，而制度走向又受制於諸多個人無法掌控的外部條件。

所有不安最終收束到一個明確的制度時間節點：2047年。

作者夏建芳是粵港兩地企業家，曾在內地媒體任職十年，廣東省作家協會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

