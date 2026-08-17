講港AI｜掌握AI時代的主動權——香港需要「大模型出海戰略」

講港AI｜郭毅可教授專欄

剛在上海落幕的2026世界人工智能大會（WAIC），無疑是全球科技界的一場盛宴。在全球目光都聚焦於算力競賽、大模型參數規模，以及各家企業如何爭相「刷榜」之時，我們必須思考一個更具現實意義的問題，那就是在這場席捲整個人類文明的技術浪潮中，香港的坐標在哪裏？我們是僅僅作為海外或內地AI技術的「被動消費者」，還是有能力成為這場變革中的「核心棋手」？



香港功能在推動大模型「出海」

當前全球AI的競爭固然極度激烈，但我們必須認清一個事實：合作其實比競爭更為重要，因為這關乎全人類共同的未來。在這場大博弈中，中國理應具備引領全球AI發展的氣魄與擔當。而香港，作為國家連接全球的橋樑，必須掌握AI時代的主動權。我們必須抓住 AI 帶來的結構性發展機遇，主動出擊，將中國大模型的國際化作為自己特有的貢獻。 這就是香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）在本次WAIC大會上發布「大模型出海戰略」的初衷。

在本次大會期間，國家發布了《人工智能合作發展行動計劃》，並成立了世界人工智能合作組織（WAICO），提出了包含數據、算力、開源生態、安全治理等領域的全球合作框架。 要響應這項國家的戰略部署，香港必須發揮自身優勢，擔當起中國AI走向全球的橋頭堡。

大模型出海戰略四方向

HKGAI在大會舉行期間宣布正式啟動了「大模型出海戰略」，這不僅是技術輸出，更是香港在中國大模型本地化方面的紮實努力。具體而言，這一戰略涵蓋以下四個核心方向：

首先是深耕本地化，打穩技術根基。HKGAI正全力推動V3大模型在實際場景中的落地應用，並加速國產芯片的規模化部署。透過全面服務本地政府與企業的實際需求，我們能在最真實的高強度場景中打磨技術，形成可複製、可推廣的標杆經驗。

其次是輸出「AI城市」解決方案，賦能全球百業。我們將以國際市場需求為導向，憑藉着WAICO的多邊合作平台，為各國提供定制化的解決方案。香港的目標，是推動中國的AI技術在醫療、教育、科學、製造、農業及公共治理等各行各業實現深度應用，讓全球共享中國AI發展的技術紅利。

第三是引領安全治理，促進數據跨境協同。信任，是技術出海的基石，這恰恰是香港的強項。香港將積極參與共建人工智能的安全治理機制，加強網絡安全威脅信息的共享，着力提升AI的可解釋性、透明性與安全性。同時，我們將推動高質量語料庫的建設，促進多語種語料的共享，並在「一國兩制」框架下，探索高效、便利、安全的數據跨境流動機制。

最後是共育跨國數智人才，搭建產業平台。技術的競爭最終是人才的競爭。我們將協同共建拔尖數智人才的聯合培養機制，深化「人工智能+」的跨國產業合作，搭建全球化的交流平台，為未來的長遠發展儲備動能。

香港AI發展要創新也要合規安全

在國家的宏觀戰略中，香港一直扮演着連接內地與國際市場的「超級聯繫人」角色。但在人工智能時代，面對瞬息萬變的技術迭代，我們必須進一步進化為「超級增值人」。

當前的通用大模型雖然在日常對話中表現出色，但在處理本地化專業度極高的金融、醫療或法律問題時，往往缺乏實時性，甚至會出現資訊捏造的「幻覺」現象，這在要求精準的專業領域是不可接受的。我們可以在高度國際化、法治化的環境中，率先探索出一套兼顧「技術創新」與「合規安全」的AI發展模式。

HKGAI的成立，正是為香港建立自主的AI基礎模型與生態系統，打造符合香港特色、能切實服務市民與企業的AI底座。當我們將香港的優質行業數據、嚴謹治理經驗與強大算力相結合，並轉化為可輸出的公共AI解決方案時，香港便真正完成了「增值」過程，為社會數智化轉型鋪平道路。這正是香港無可取代的戰略機遇所在。在全球算力競賽白熱化的今天，香港的優勢不在於盲目拼資源，而在於我們擁有「一國兩制」下極為優質、高度合規的數據環境。我們擁有與國際接軌的普通法體系，以及世界級的金融監管與醫療服務標準。這些高質量、高密度的垂直行業數據，是訓練頂級專業 AI 最寶貴的「燃料」。

如果我們能善用這些獨特優勢，將香港嚴謹的專業規則化為模型的「認知基礎」，訓練出懂香港規則、具備國際視野的「主權AI」，香港便能憑藉這份獨特的「數據與合規優勢」，在全球AI生態中穩佔戰略高地。在未來的世界舞台上，香港將不再只是一個地理名詞或者僅僅是一個金融中心，它將成為全球AI生態中兼具技術硬實力與治理軟實力的重要樞紐。透過出海戰略，我們定必與全球夥伴攜手，共同探索出一條兼顧安全、信任與可持續發展的人工智能路徑。

作者郭毅可教授是香港科技大學首席副校長，香港生成式人工智能研發中心主任，中國工程院外籍院士，英國皇家工程院院士，歐洲科學院院士，香港工程科學院院士，美國電機電子工程師學會會士，英國電腦學會會士，中國人工智能學會會士。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

