源途有你｜行出街中暑、室內凍到震——如何重新定義體感溫度？

源途有你｜源栢樑專欄

全球各地天氣酷熱難當，除了戶外工作人士隨時有中暑的風險、危及性命外，若長期需出入溫差較大的室內外地方，亦可能增加着涼染病風險。不少人當進入商場或寫字樓時，因溫差驟變而冷得發抖，這是其中一種所謂「冷氣病」反應。其實此徵狀一般在於冷氣系統溫度設定與個人衣料穿着之間出現差異、衣物不足以即時禦寒所致。事實上現代紡織科技正從被動保暖走向主動控溫的行列，例如日本有衣服品牌以機能物料，把衣服變身成「流動冷氣」，這些科技正重新定義人體與環境之間熱交換界面。



機能衣料為人建立「微氣候管理」

從冷氣工程學角度看，人體舒適感並非單單取決於氣溫，而根據國際標準ISO 7730所採用名為預測平均投票模型（簡稱「PMV」），要同時計算氣溫、平均輻射溫度、風速、濕度、衣着熱阻（稱clo值，即國際通用衣着熱阻計量單位）及新陳代謝率等六項變量。一件西裝外套的clo值約1，短袖T恤約0.3，差距足以令體感溫度相差三至四度。辦公室冷氣溫度往往按穿着西裝人士而設定，穿單薄衣物者在同一室內自然感覺較冷。機能衣料正正針對此差距，在不改動室內溫度下，為個人建立「微氣候管理」。

現代降溫面料的五大核心技術方向

現代降溫面料大致採用五個技術發展方向，第一為「接觸冷感」，利用高熱傳導率纖維如尼龍、嵌入玉石粉末或雲母等礦物粒子，透過接觸皮膚把熱量導走，以Q-max、即接觸瞬間涼感最大值量度。第二為「吸熱反應」，把木糖醇、薄荷醇等成分塗佈布料，木糖醇遇汗溶解吸熱，薄荷醇激活皮膚的「瞬時受體電位通道」(簡稱「TRP」），帶來冷感。

第三是「相變調溫」材料（簡稱「PCM」），微膠囊包裹蠟質物質，固液轉換時吸放熱，維持體感穩定。第四是「遮熱隔熱」，加入二氧化鈦、氧化鋅等粒子反射近紅外線，布料表面可比普通物料低5至13度。第五為「異形截面」排汗，以Y形、十字形纖維形成毛細管道，加速汗液導出蒸發。

日本涼感紡織技術與Arc-Chill的應用

日本在這領域起步較早，有愛知縣知名品牌2025年推出一種嶄新衣物，遮熱效果達負5度以上，背裏印花含冷卻成分，遇汗吸熱，兼具吸水速乾、彈性、UV防曬及接觸冷感；該公司的其他冷感面料產品Q-max亦達0.38。特別是其中一種冷感纖維紡織技術名為Arc-Chill，擁有Q-max值超過0.4，主要應用於夏季寢具（如涼感毯、枕頭套等）。它透過結合礦物微粒纖維、特殊的結構設計與吸濕排汗通道，能迅速吸收並帶走皮膚表面的熱量與汗水，加速人體散熱，提供持久且平衡的涼爽觸感。 設計專為容易燥熱、有夜間盜汗狀況使用者，維持整夜舒適的睡眠微環境。

雖然紡織工藝發展不斷，不過衣物上標籤在國際間尚未有統一標準，故消費者解讀時需注意。最常見在日本衣物上「接觸冷感」字樣旁附Q-max數值，不少市民誤以為數字越大越涼，其實Q-max並非布料絕對屬性，而是在特定測試溫差下測試出來的結果。

各國Q-max測試標準差異與檢驗門檻

根據中國GB/T 35263-2017的國家推薦標準，在《紡織品接觸瞬間涼感性能檢測和評價》規定中，熱板35度、試樣20度，即相差15度，Q-max達0.15才可標示為「涼感」。所謂熱板，屬模擬人體皮膚的金屬板，測試時會預熱至接近表皮溫度的35度；試樣即待測布料，預先放置在20度環境放涼。測試時將涼布壓在熱板上，量度接觸一刻的數值，即Q-max。而日本工業標準JIS L 1927則只利用10度溫差，門檻設在0.1。換句話說，中國標準相對較嚴格，消費者若單憑此Q-max數值作出消費決定，未必買到涼感較高的產品。

從標籤選擇適宜衣服

此外，衣物上的不同標示亦需留意，例如「遮熱」或「UVカット」（「UV Cut」的日文，即防紫外線）多數附紫外線防護系數值（即UPF），但此指數與接觸冷感是兩回事。遮熱是減少太陽曬到衣服上的熱力，冷感是接觸皮膚時導走熱力，兩者本質並不一樣。而衣物更要避免深色以至黑色，因會吸收幾乎所有的光能並轉化為熱能，導致布料快速升溫並將熱量傳給皮膚，若在太陽直射下會感覺最熱。

至於標籤上有「PCM」或「相變調溫」的字樣，一般有相變溫度效果，例如假設設定氣溫或皮膚溫度超過33度，物料會由固體變液體，吸走熱量；若低於33度即由液體變回固體，把熱量釋出，是自動恆溫的一種。本港夏天室外隨時高達30多度，此類物料剛好用得着；但若走進冷氣房間，穿着反而可能會感到焗促。

衣物的成分標籤同樣重要，如尼龍導熱快、觸感涼，能快速轉移皮膚表面的熱能，產生瞬間冰涼感，屬冷感物料主力，質地光滑柔軟、輕量、彈性佳且耐磨，但透氣性較低，若長時間流汗未乾，久躺或久穿容易感到悶熱；而全棉物料則導熱慢，遇冷則冷及遇熱則熱，無天生接觸涼感，即使有「冷感棉」，它多數是在表面塗上木糖醇及玉石粉等物料，多洗滌後會流失。基本上棉質屬於觸感柔軟舒適、親和皮膚性高，且吸濕能力極佳，但大量吸汗後乾燥速度慢，濕黏感容易貼在皮膚上，故一般適用作日常休閒衣物、居家穿搭及乾爽氣候；因此，如果特別希望購買持久的冷感衣物，了解其尼龍含量及比例亦是關鍵因素。

市民選擇衣物時亦需留意不同場合需要，如在戶外長時間暴曬，優先使用遮熱加UPF50，再加上接觸冷感的物料較佳；在室內冷氣房間久坐，利用PCM調溫更實用；至於運動時，衣物的吸水速乾度最重要。用家亦要注意部分衣服物料，如薄荷醇含化學刺激物，皮膚敏感者可能不太適合。

近年涼感服裝業界走向雙模式複合發展，外層阻熱、內層散熱，戶外戶內自動切換。對屋宇裝備冷氣工程界而言，機能衣料興起亦對樓宇設施管理帶來益處，若大力提倡樓房使用者選穿較涼感衣飾，冷氣溫度設定有好大機會能提高一至兩度，長遠必定有助減少大樓用電量。因此，衣服不再只是被動遮體，而是可穿戴熱交換器，香港夏季濕熱、室內冷氣偏凍，作為一個精明消費者更要看懂標示、分清海內外不同標準，按場景及不同需要，為自己體感上度身訂造最合適衣物，相信對自身舒服、健康與環保節能都可帶來不少好處。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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