李頴彰｜青年失業率逆勢飆升：香港又是時候向新加坡取經了！

李頴彰律師專欄

2026年5月至7月，本港經季節性調整失業率為3.7%，總就業人數仍錄得輕微增長。然而，同期25至29歲青年失業率升至5.7%，涉及逾1.8萬名正處於事業起步階段的年輕人。這並非一般畢業季節造成的短暫波動，而是院校銜接職場的第一道門檻正在收窄。當整體經濟增長、資產市場氣氛改善，而青年卻更難取得穩定的第一份工作時，問題已不只是職位是否足夠，而是經濟增長所創造的崗位能否承接新一代勞動力。



青年職場入口已大幅被AI替代

零售、製造及物流相關行業成為青年失業較集中的領域，反映多重結構壓力正在同時出現。零售與餐飲受本地消費模式轉變、旅客消費習慣改變、租金及人手成本高企影響，前線職位擴張空間有限。製造、進出口貿易及相關文職工作的收縮，則是本港產業結構長期調整的結果，傳統中介、「跟單」及行政支援崗位在區域供應鏈重組下逐步減少。物流、資訊通訊及客戶服務等行業雖屬現代服務業，但不少初階工序已被自動化系統、AI客服、智能排程及資料處理工具取代。

這些職位過去未必屬於高薪厚職，卻是青年理解商業運作、建立職場紀律、累積人脈及形成專業信用的重要入口。若入門崗位持續萎縮，受影響的便不是個別行業，而是整體青年向上流動的基礎。職涯金字塔的底層若缺乏承托，年輕人便更難由初階工作累積經驗，進而晉升至具更高技術與管理含量的職位。

更值得關注的是，大學生全職空缺亦明顯下降。根據大學聯校就業資料庫資料，適合大學畢業生的全職職位由2022年約8萬個，跌至2025年約3.1萬個。2026年首季提供予大學畢業生的全職空缺僅約6,800個，較去年同期再跌約14%。行政類初階職位在過去三年跌幅接近90%，資訊科技與編程相關的入門職位亦顯著減少。這說明青年就業壓力並非只存在於低技術行業，也正延伸至白領及專業服務的起點。

「先入職再學習」模式行不通

AI的影響，最先切入的往往不是整個職業，而是職業內部可被標準化的工序，包括文件整理、簡報製作、初步資料分析、程式碼草擬、客戶查詢分類及市場資料搜集。換言之，過去青年可以透過「先入職，再學習」逐步成長的模式，正被「入職前已須具備可用技能」的新要求取代。企業不再只重視學歷本身，而更看重求職者能否即時運用工具解決具體工作問題。

因此，將青年就業困境簡化為「AI搶走飯碗」並不準確。AI真正暴露的，是教育供應與產業需求之間長期存在的錯配。本港青年普遍受過高等教育，但不少大學課程仍過份偏重概念講授及考試評核，未能充分訓練學生把AI工具應用於銷售、合規、營運、金融風控、法律文件、物流流程、跨境電商及客戶管理等實際場景。企業需要的，是能結合技術、行業知識及判斷能力的人才，而不是只懂理論或只會操作工具的人。

但這並不代表本港青年沒有出路。AI時代真正稀缺的，並不是只懂輸入指令的人，而是能結合行業理解、邏輯判斷、溝通能力、風險意識及技術工具的人。近年市場已出現AI產品專員、AI方案工程師、AI自動化專員及提示工程（Prompt Engineering）相關職能，部分初階職位月薪可由兩萬元起步。這類工作的核心是管理、審核及訓練AI，使其在商業場景中產生可靠結果。

搶佔AI無法獨立完成判斷位置

對本港青年而言，真正的職業保障不在於抗拒科技，而在於把自己放在AI無法獨立完成最終判斷的位置。合規審閱、客戶策略、跨文化談判、數據解讀、品牌敘事、流程重組及人機協作設計，均需要技術之外的人類判斷。未來職場最有價值的能力，將不只是完成任務，而是判斷任務是否正確、結果是否可信，以及如何把技術成果轉化為商業或公共價值。

因此，本港需要的並非現時零散的職業培訓課程，而是更完整的職業培訓制度改革。新加坡SkillsFuture的經驗值得參考，其將再培訓視為人力資本制度的一部分，而非個人「補習」。凡年滿25歲的新加坡公民可獲500新元（約3,000港元）作進修用途。40歲以上公民更可獲額外4,000新元支援（約24,500港元），用於具就業導向的專業課程。此制度傳遞的訊息清晰：轉型不是失敗後的補救，而是「打工仔」在職涯中應有的正常權利。本港亦可考慮將持續進修基金、僱員再培訓局、職業訓練局、大學微證書、青年就業計劃及大灣區青年就業計劃重新整合，建立可累積、可轉換、並能獲僱主承認的「技能戶口」。

新加坡制度另一個值得借鑑之處，是正視進修期間的收入損失。40歲以上人士修讀合資格全日制課程，可獲每月最高3,000新元（約18,500港元）培訓津貼，最長可達24個月。其政策邏輯十分務實，若政府只鼓勵「打工仔」增值，卻不處理租金、家用、交通及日常開支，進修便會成為較高收入群體才負擔得起的選項。本港青年同樣承受生活成本壓力，若要鼓勵他們由收銀、文書、客服及初階編程轉入AI應用、綠色金融、智慧物流、銀髮服務及跨境營運等新工種，便可研究設立青年轉型津貼，並以完成課程、實習時數、面試參與及就業結果作為發放條件。

應借鑒新加坡職業再培訓模式

此外，新加坡Jobseeker Support Scheme為非自願失業者提供六個月內最高6,000新元（約37,000港元）短期援助，但援助並非單純「派錢」，而是連結培訓、職業輔導及積極求職。這對本港具有重要啟示。青年若長期失業，僱主往往會因履歷空白而質疑其能力，從而形成惡性循環。公共政策若能在失業初期介入，安排能力評估、指定技能單元、模擬面試及企業短期項目，便可把失業時間轉化為能力重建時間。這比「事後救濟」更具成本效益，也更能保障青年在勞動市場中的實質平等。

Career Conversion Programmes亦值得本港研究。新加坡採用先聘請、後培訓的模式，政府向僱主提供薪金支援，標準可達月薪70%，成熟或長期失業人士更可達90%，並配合課程費資助。這種制度的重點，是把僱主納入培訓責任，避免學員完成課程後仍沒有職位承接。本港若要推動青年轉型，不能只要求青年自行報讀課程、考取證書及投寄履歷，而應鼓勵企業提供AI營運助理、數據流程助理、智慧零售專員、合規科技助理及跨境電商營運員等受薪轉換名額，再由特區政府按留任期及培訓成果提供支援。

當然，本港亦具備自身的制度優勢。特區政府近年推動創科、北部都會區、數字經濟、人才引進及大灣區青年就業，方向大致清晰。下一步的關鍵，是把宏觀產業政策真正落實到青年踏入職場的第一份工作。每個大型創科園區、公共數字化工程及政府資助項目，都可納入青年實習、職位轉換及技能認證的要求，使公共投資同時創造具體的就業入口。

本港最需要避免的，是讓青年在漫長等待中失去信心，也讓企業在轉型過程中放棄培育新人。AI的確會取代部分工種，但不應取代人。市場會篩選能力，但公共政策應提供重新取得能力的橋樑。若特區政府、院校、企業與青年能共同把當前的失業壓力轉化為技能重建的契機，本港便不僅能紓緩青年失業問題，更能在國家高質量發展、粵港澳大灣區建設及本地產業升級的進程中，培養一批既懂科技、懂制度、懂市場，也懂人的新型人才。真正的「荀工」，不是等待他人留下的空缺，而是青年憑學習、紀律與勇氣，在新經濟中親手開拓的位置。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



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