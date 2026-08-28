星星之伙｜演繹城鄉自然共融的女文青

星星之伙｜黃錦星（鳴謝葉曉文Human合撰）

「城鄉共融」乃北部都會區的發展想像之一，如何夢想成真？原是城中「港女」的葉曉文Human，近五年遷居北都東隅荔枝窩客家古村的真人故事，演繹了城鄉自然共融的生活姿彩。2024年，我所著《邁向碳中和 香港人和事》書內，已與Human合撰了「深耕里山保育的生態女文青」一文，當年形容她具「曉文曉武」本色。最新情報，她入選「愛荷華國際寫作計劃」（International Writing Program，IWP），今年8月底至10月赴美國交流創作。IWP始於1960年代，每年來自世界各地的作家在愛荷華聚首，是國際文壇重要事。赴美前預覽IWP今年所輯的入選作家照，她笑言：「我的作家照與隻牛（牛妹）合影，與別不同。去到愛荷華，會尋當地動植物，並試讓大家對『香港』有更多想像，介紹香港自然生態及古村文化。」近兩年，她是準備第九本個人新書出爐的書畫作家及自然文學導師、耕地倍翻的農耕文青，以及兩套電影的女主角。



隱山農場 x 田野生態教室

Human原在城市以畫師及寫作人身份工作，2014至2017年間著作包括《尋花——香港原生植物手札》、《尋花2——香港原生植物手札》及《尋牠——香港野外動物手札》。2019年，偶然的活化鄉郊藝術工作，把Human帶到沙頭角梅子林，獨留荒村三個月繪畫壁畫，讓她深感鄉郊的真樸與人情的真誠，靈感爆燈，然後出版了《尋牠2——香港野外動物手札》。2021年，她毅然由城遷鄉，落戶沙頭角荔枝窩，同年成立「隱山農場」，開展田園生活與文化實驗。Human回想，這隱匿於海邊山谷的荔枝窩，正是她探尋城鄉自然共融的原點，晨光灑照農田或晚霞映照檸檬樹時，往往激發創新靈感。作為「隱山」場主，日常她清晨六點落田，中午稍休，下午創作及文書工作，「半農半X」讓她找到生活平衡，更尋得文化創作與鄉郊自然共生的可能。

2022年起，Human在嶺南大學中文系教授一科碩士課程，環繞「自然寫作」，將自然體驗提升為文學作品。她會帶學生四處考察，必到荔枝窩。隱於深山的「隱山」非一般耕地，是展現生物多樣性的園林創作地，又是田野生態教室，讓城中人來體驗甚至沉浸式感受。她會保留部分原生野花草，讓食用花和農耕景觀並存，連菜蟲也是予觀察的環境教育資源。Human回顧前瞻：「教授自然文學已五年，漸見影響及至中學，邀請她授課的學校有增無減。今年香港中學文憑考試（DSE）中文作文題，其一就是『在城市中，我看到了大自然的生命光芒』，正凸顯自然寫作的重要性。田園文學向來是古典文學一大類別，配合環境教育，也許會發展出港式田園與自然文學。」

花花雪條 x 隱山森友會

Human本想悠閒鄉居，但隨之增潤了自然寫作教學、生態導賞等事務，生活愈發忙碌！她笑說：「2025年更是變動的一年，無止橋慈善基金入場『荔枝窩自然管理協議』項目，當中增設與清華大學合作的鄉村振興工作站、增辦國際交流等，令山旯旮添人氣，也令我大膽多說普通話及英語。」另外，其時居於荔枝窩逾十載的新村民夫婦「表哥表姐」因個人理由遷出，其創作名物「花花雪條」會否消失？他倆找Human洽談，最終她應承：「延續原本風味，用自家所種果物、食用花和香草，創作好味又靚的花花雪條！」Human更增創雪條木棒回收，將之化作堆肥更護花。

之後，她也接手他倆部分農田。2026年春，我輕輕穿針引線，富創造力的她又新開「隱山森友會」，以田會友，方便城中人體驗農務，首個活動是「洛神花及香水檸檬認養計劃」，讓森友們動手定植洛神花，與大自然「通電」；同日配香茅薄荷止痕膏工作坊，可即製即搽，窩心實用。至秋季採收日，城中人回來可親摘洛神花與檸檬等。

電影《早鳥》x《快要到達家了》

也許「半農半X」模式在港仍屬另類，這幾年Human成為兩套紀錄片《早鳥》（Never Too Late）及《快要到達家了》（Almost Home）的主角之一。《早鳥》製作歷時三年，紀錄四名港人不約而同選擇與大自然連結，反思人類發展對生態破壞，以及問拯救是否已太晚？答案是：「永不言遲」。人類高碳生活導致氣候變化，極端天氣席捲全球，作為農夫的Human首當其衝，包括硬接太陽能量，夏日每天可流汗「一公升」！田中溫度計於烈陽下，動輒逾40度！

另外，文念中、許鞍華等聯合監製的《快要到達家了》，製作歷時五年，追蹤三名香港作家包括Human，探索「家」的不同面貌和深意。家是什麼？鄉是什麼？Human說不知，因父母生於香港，她從未返鄉，但五年來活在荔枝窩有感而發：「也許這些村落，就是『香港鄉下』，也成了我『家鄉』。」大家可留意稍後上映檔期。

Human從城市「中心」搬到鄉村「邊緣」，很多親友說不可思議，然而在荔枝窩，她尋得某種城市中漸漸缺失的價值——它海納各種微小生命，承載人類的真樸生活，也觸及她更深的精神需求。「隱山」則是一扇窗，讓她及更多人可重新看到人類與大自然共存之美。於沙頭角鄉郊，為Human帶來創作靈感，至今完成了《尋牠2：香港野外動物手札》 及《隱山：山居日月筆記》 兩書，今年將出版她個人第九本書：一本圖多過字的繪本創作，題材環繞荔枝窩與她的港式田園生活。重點，她在演繹對北都的城鄉自然共融想像，並支持環保。大家支持嗎？今年10月尾，Human會回港回「鄉」回家，有緣荔枝窩見！

作者黃錦星是前環境局局長，2024年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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