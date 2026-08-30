夏建芳｜從《射鵰前傳》談「票尾經濟」新策略

夏建芳專欄

「票尾經濟」是香港新晉流行語。作為盛事經濟的一個補充部件，一紙票根能為餐飲、零售和夜經濟帶來額外進賬，大家都顯得很欣喜。既然是流行語，本文來蹭蹭熱度。不過說的不是大眾談的「票尾經濟」，而是被忽視的「票前經濟」和「票尾尾經濟」。



看過《射鵰前傳》都懂「票前經濟」

票尾經濟是主體，說者眾多，此處不贅說。但若能吃一頓票尾經濟就滿足，這行為很不像香港人。

當年無綫電視看到《射鵰英雄傳》大賣，就拍《射鵰英雄傳之九陰真經》，榨盡IP價值。這股勁力搬植到盛事經濟，就是本文要說的「票前經濟」。這道理，「老港」一點就明。票前經濟的立足點，是遊客付費確認買票時明確建立的商業關係。時間通常是活動前一至三個月，即遊客肉身落地香港前，票前經濟扳機已激活。

下面以即將要來的頂級政商盛事「國際金融領袖投資峰會」為例，試做一碟票前經濟「前菜」（以下為作者政策建議構想）：

第一，行程效率鎖定：主辦方發出確認郵件時，後台直接與機場管理局及入境處系統聯動。貴賓只需一鍵授權，即可解鎖「機坪專車接送」與「VIP專屬通關快線」。讓香港高端跨境交通與商務包車行業吃到第一口肉。

第二，社交鎖定：這群主權基金大佬、華爾街巨頭的時間以秒計算。票前平台提早一個月開放「閉門社交預約池」，讓他們憑票預約與香港財金官員，本地大地產家族掌門人，或新興科技獨角獸創始人，形式可一對一高爾夫球敘，或私密午宴。

第三，蓄水效益：前菜目的，是精準鎖定消費者的預算與時間，使高淨值商務客「提早一至兩天來港」，盡力避免他們開會當天即來即走，將「不過夜客」轉化為「高奢過夜客」。

「擊鼓傳花」的精要之處

這是本文新提法，恐怕「老港」也不一定理解：前傳拍了，正戲上演了，票尾優惠用了，還沒吃乾抹淨？答曰：未。因為在票尾之後，還有一口「票尾尾經濟」。這承前啟下的行動，本文借名「擊鼓傳花」。

金融大鱷在晚宴上觥籌交錯（喝酒）後，肉身終需離港，飛回紐約或倫敦。此時端上的「醒酒湯」，就是要利用社交心理學，將他們沒有用完的剩餘價值「一棒接一棒」地留在香港，實現跨行業、長時間軸流轉。

其一是人情接力棒（激活本土高消費）。大鱷們急著去機場，但他們手上的電子票尾裏，還躺著中環VIP私密鑑賞會（Trunk Show）配額，尊貴VIP房通行證或頂級私人會所的包廂權益。他們在前往機場的路上，可在Apple Wallet中點擊「一鍵轉贈」，將這些權益作為「商務人情」，轉贈給在香港分公司的本地高管、或在港合作的年輕金融菁英。外國政要走了，香港本土高端消費接力「人情球」精準激活。

其二是資本接力棒（長線招商）。離港時，他們手上的票尾在系統後台自動激活，轉化為一張「香港家族辦公室/資產管理快速落戶Token」以及一張「下屆峰會大師提名推薦碼」。大佬們回國後，可將此Token轉贈有亞洲資產配置需求的海外家族客戶或合夥人。未來6個月，投資推廣署或能收到憑此Token登記的家辦諮詢專案，借助大佬人脈為香港精準「外資拉新」。

票前經濟和「擊鼓傳花」的目標推演

前菜 （票前蓄水）：將國際參會者留港時間由1.5天延長至3.5天，提升高端跨境交通及奢華酒店的前置消費額。

醒酒湯（擊鼓傳花成果）：峰會散場後，高端權益轉贈，可將非會議直接消費（零售/餐飲）引流至本地高端中小企；離港Token社交裂變，可為香港帶來家族辦公室或新增投資的有效招商線索。

總括而言，香港花大價錢弄出盛事經濟，一定要在空間上分開吃，在時間上慢慢吃。票前經濟是蓄水，票尾經濟是放水，而擊鼓傳花術則是將水循環再利用的關鍵。當鼓聲不斷、花傳不停，香港的「盛事經濟」就有機會轉型為「流量自生長」的商業飛輪。

「看人下菜」與「技術流」

大話說完，最後須給政策制定者和執行部門敲兩下警鐘：

其一，無論票前經濟，票尾經濟，還是票尾尾經濟，一定要切記——看人下菜。不能拿對付「短途高頻快閃族」的思維，去伺候華爾街的金融大鱷；更不能拿高奢拍賣行的格調，硬套大灣區追星一族。客群含金量、痛點與心理預期不同，奉上菜式也應不同。不然不僅鼓敲不響，花也會砸在自己手裏。

其二，票前經濟與擊鼓傳花，看起來花費不多，但絕對是「技術流」，是一項極其繁複的社會系統工程。

這套打法最大的考驗，是政府跨局部門的數據互通，商界的利益共享，以及數字平台的無縫對接（須明確告知登記使用者）。這套機制不僅要打通公務員、大地產商、中小企與境外遊客之間的心理防線，更要平衡各方利益。這中間涉及的法理和商業博弈甚多。

不過，一旦這套「神功」練成，香港在全球旅遊與商務治理上，再無對手！

作者夏建芳是粵港商人，曾任大灣區某地政協委員、市作家協會副主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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