源途有你｜綠甲醇浪潮來了　香港能否搶佔先機？

源途有你｜源栢樑專欄

全球越來越多使用綠色能源，其中「綠甲醇」正逐漸成為零碳燃料版圖中的重要一員。作為環保能源的選項之一，它已在全球不同地區陸續被開發及投入使用。面對世界各地加速能源轉型的浪潮，香港正積極作出及早部署，若能搶佔亞太區綠色能源供應鏈的關鍵位置，便有機會在新一輪市場競爭中取得先機。



綠氫與綠甲醇有望成為替代能源

全球能源轉型的方向十分明確，各地政府均期望尋找可大幅減碳，甚至接近「零碳排放」的能源來源。以中東與歐洲為例，兩地近年都積極推動綠氫產業，即是由風能或太陽能等綠色再生能源所製成，稱為綠氫，並把氫氣進一步液化、轉化為甲醇，而因它由綠氫製造故也名為綠甲醇，藉液化降低運輸與使用上的限制。

綠氫與二氧化碳以特定比例混合，在催化劑作用下進行化學反應，生成綠甲醇及水，而綠甲醇燃燒時雖然會釋放二氧化碳與水，但因綠氫由再生能源所製造成，整體抵銷情況下可實現全生命周期淨碳排放接近零；若未來石化燃料終有耗盡之日，它亦可望成為甚佳的替代能源。

沙特、荷蘭目標瞄準綠色能源

據報道，沙特阿拉伯政府正推進名為「NEOM」的沙特未來城計劃，可說是全球規模龐大的綠氫項目之一。投資額據報高達85億美元，目標是每年生產約21萬9千噸綠氫，並在液化後便於出口。

更值得關注的是，當地的長遠目標並不止於供應，而是希望把自己推向全球核心氫氣出口國的角色。據悉，沙特計劃在2030年前將全年氫產能提升至290萬噸左右，較現時目標大幅增長約10倍。當地現時仍有使用石油作能源，但正逐步減少對傳統能源的依賴，同時增加綠色能源的出口量與國際影響力。

歐洲同樣不甘落後。以荷蘭阿姆斯特丹為例，它被視為歐洲的氫氣集散地。當地在不同地區鋪設氫氣管道，並建設電解廠及地下庫存設施，同時為儲存綠甲醇等基建需求加強港口配套，並期望將此綠色能源用於航運業。

航運是全球能源消耗的主要來源之一，若能將綠甲醇用於船隻運行，屬一個需求甚為龐大的市場。據報，沙特亦與荷蘭簽署合作協議，擴展跨洲綠色能源供應鏈，開展綠氫及其衍生物的貿易合作。

綠甲醇克服儲運限制，開闢多元應用場景

不少地區均期望以生產綠氫作為能源轉型契機，但其使用時有不少限制。如氫氣體積較大，運送與儲存都相對不便；若要把氫氣液化，需要作低溫處理，連帶增加儲存與運輸成本。另一方面，氫氣儲存設施也不容易與其他燃油的儲存設施兼容，導致投資成本較高、開發門檻更大。

因此，業界多會選擇把綠氫轉化為液態運輸燃料，轉化成為綠氨及綠甲醇。相較於直接使用綠氫，綠甲醇在市場應用上更具彈性，也更適配現有產業與使用情境，特別是在航運業。

綠甲醇不只是遠洋輪船的燃料選項，作為常溫下的液體燃料，它也可用來推動後備發電機，甚至在其他能源使用場景發揮作用。其優勢在於儲存相對容易，但甲醇亦屬危險化學品，建築物需作出一些改建以存放綠甲醇。同時綠甲醇也可投入建築工地使用，取代傳統柴油發電機，從而減少污染，推動更實質的綠色建築發展。

香港整合內地綠能產能，打造區域服務

在全球能源規劃層面，國際能源總署的淨零路徑顯示，推算到了2050年綠氫的全球能源使用可能佔雙位百分比，高比重源於能夠成為重工業、航運脫碳的關鍵選項。至於內地方面，氫氣產業發展亦算排列在全球前列位置，其中當局在吉林地區建立氫醇、氫氨的產地，據悉這示範項目一期可年產20萬噸綠氨和綠甲醇，並獲得多地航運業的綠色認證。這類認證與規模化產能，對於建立國際市場信心與交易流通尤為重要，也代表綠色燃料正從示範走向更具商業規模的階段。

香港早前已發佈推行氫能相關措施，並提出建議推動綠色航運發展，當中包括加快推動綠色船用燃料設施的建設，將有助香港航運業逐步邁向國際海事組織（IMO）訂下、於2050年實現淨零排放的長遠目標，並同時推動香港能源選項多元化。香港其實早已具備液化天然氣（LNG）及生物柴油的成熟加注能力，若進一步引入綠甲醇，便能擴充清潔燃料版圖。

有專家指出，在整合內地（如廣東、內蒙古等地）穩定產能的基礎上，香港可望打造涵蓋「產、儲、運、加及用」的區域服務，擴大綠色加注錨地而吸引國際雙燃料遠洋船來港，亦可借助香港的國際融資、法律及大宗商品貿易優勢，朝綠色航運金融與貿易平台發展，成為綠色燃料定價、交易及風險管理的關鍵所在地，提升本港作為未來航運能源樞紐的競爭力。隨着綠甲醇應用的可能性提升，預料香港將更具備條件打造綠色能源產業鏈，有助實體經濟發展；加上將來若設有相關合適配套，本港大廈及各類建築物亦有可能逐步引入綠甲醇作能源，包括作後備發電機零排放燃料，大大促進全港構建更完整的綠色能源渠道。

面對全球各地的變化與競爭，相信香港會抓緊國家的「十五五」規劃方向，作完善相關配套考慮，提升基建承載與市場協作能力，令香港在綠色能源及有關經濟發展中分一杯羹。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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