李頴彰｜加拿大「救生艇」的教訓：嚮往西方烏托邦卻成次等勞動力

李頴彰律師專欄

加拿大移民部於8月28日確認，專為香港居民設立的救生艇永久居留途徑將於8月31日如期終止，不再延長。自2021年6月推出以來，計劃累計受理逾3萬宗申請，涉及48,000多人，但最終僅有13,370人成功取得永久居民身份，其餘逾3萬名申請者仍在漫長審批中等待。



救生艇計劃實質是把港人當工具

回望2020年，加拿大曾高調推出救生艇計劃，自我定位為支援香港人權與自由。事實顯示，這項計劃並非無私的援助，而是一套以香港青年勞動力與資金填補加拿大自身經濟缺口的政策工程。計劃的制度設計要求申請者必須完成專上教育或累積一定工作時數，方能取得申請永久居留的資格。這意味每一位申請者都需先付出高昂學費或多年勞動，在加拿大社會底層或中層貢獻生產力。加拿大政府既可從國際學生收取高昂學費，又能吸納年輕勞動力填補疫情後經濟復甦的人手缺口，同時在國際輿論上塑造自由世界良心的形象，政治與經濟利益上取得相當可觀的回報。

若將此計劃置於加拿大本土的經濟脈絡中審視，其本質將更為清晰。疫情期間，加拿大經濟低迷，餐飲、零售、護理等低技術行業普遍人手短缺，而香港移民普遍具備一定程度的英語能力與教育水平，正好填補這些空缺。

審批速度的急遽轉變，更清楚揭示了加拿大移民政策的內在邏輯。計劃推行初期，審批僅需數月，營造出救生艇暢通無阻的印象，吸引大量港人遞交申請。2021至2022年間，加拿大急於填補疫情期間流失的基層勞動力，故刻意加快審批步伐。然而當申請數量累積至數萬宗、本國樓價飆升、醫療系統不堪重負、民怨持續升溫後，政府便悄然收緊審批節奏，任由案件長期堆積。如今若以「新秀歌唱大賽」的參賽年齡遞交申請，待審批結果出爐時，恐怕已足以轉戰「中年好聲音」。這種將香港申請者視作可隨時開關的水龍頭，需要時大開，不需要時關上的做法，實質上是把人當作可調度的經濟工具。如此制度安排，又何來人權與自由可言?

更值得注意的是，加拿大將港人申請納入人道及恩恤及其他類別配額，與烏克蘭、蘇丹等地申請者同組競爭。配額有限，結果只是讓先遞交者先排隊而非先獲批。移民部長在國會多次被追問積壓情況，卻始終迴避，僅重複官式說辭。一個自稱民主、透明、負責的政府，面對逾3萬人的前途卻連基本數據都不願交代，這種行政態度本身已構成對民主大國形象的反諷。

人權與自由標語下全是政治算計

港人之所以被置於與其他難民同一配額，正因在加拿大的政策框架中，港人從未被視為需要特別保障的群體，只是眾多移民來源之一。當烏克蘭局勢惡化、難民湧入時，港人的空間自然被進一步擠壓。這種資源分配邏輯，凸顯西方國家在移民政策上始終以自身利益為先的殘酷現實。在漫長等待期間，加拿大推出「開放式工作許可」，表面上是過渡安排，實際上卻成為延長剝削期的工具。持證者在未取得永久居民身份前，只能不斷工作、繼續納稅、持續為加拿大經濟輸出勞動力，卻始終無法享有本地公民的完整權益。

加拿大近年大幅收緊移民政策，聯邦政府高層公開強調要重奪移民政策主權，並削減難民庇護名額與國際學生簽證名額。在本土保護主義高漲的政治氛圍下，任何針對特定族群的優惠移民渠道都成為政客「避之則吉」的政治毒藥，港人的救生艇自然首當其衝，被順勢犧牲。政客口中的「支持自由與港人同行」，最終只是選舉語言與外交籌碼。當香港不再具備足夠的政治宣傳價值、當本地選民對移民怨氣升溫，這批曾被熱烈歡迎的港人便迅速被邊緣化。加拿大的政黨競爭邏輯亦推動此趨勢。在民調壓力下，朝野政客爭相展示強硬移民立場以爭取選民支持。在這種政治氣候中，為港人爭取延長計劃形同政治自殺，無人願承擔風險。於是，港人的前途便在政黨博弈與選票計算間被輕輕帶過，成為制度與政治的犧牲品。

事實早已證明，西方國家從未真正把港人視為需要拯救的「民主鬥士」。他們看重的始終是港人所具備的教育水平、專業技能與經濟價值。救生艇計劃的本質，是一場披着人道外衣的勞動力收割工程。從2021年的大開中門，到2024年的配額收緊，再到今日的正式落幕，整個過程宛如一齣精心編排的政治劇場。劇本由加拿大政府撰寫，舞台是國際輿論，道具是人權與自由的標語，而代價則由3萬多名進退維谷的港人承受。

別人的土地上何來真正自由？

《港區國安法》實施後，部分港人將西方國家想像成能無條件收留的烏托邦。然而五年過去，美國收緊移民政策，加拿大救生艇計劃亦草草收場，事實證明外國的月亮並不更圓，甚至可能只是「鏡花水月」。那些口口聲聲以「抗爭之名」、「呼吸自由空氣」和「希望下一代在自由之地成長」而匆促離港的人，如今面對的不僅是動輒需時10年的永久居留審批，更是身份懸空、專業貶值、家庭財政崩潰的多重困境。理想與現實的巨大落差，使許多人從當初的「滿懷希望」走到如今的「鐵鎖橫江」。這些案例清楚顯示，移民從來不是通往幸福的捷徑，更不是解決人生困惑的「仙丹」。在缺乏充分準備與理性評估下的匆促離港，往往只會把自己推向更深的困境。

救生艇計劃的終結，象徵西方國家對港人的政治消費告一段落。這並非出於良心覺醒，而是其國家利益計算已到臨界點。港人應從這場歷時五年的經驗中徹底清醒。西方社會沒有免費午餐，更沒有無條件的拯救。任何冠以人道之名的移民政策，背後必然藏着精密的經濟與政治盤算。

對香港而言，真正的出路從不在別人的船上，而在自己的土地上。香港的穩定與繁榮，從來不是外國政府的恩賜，而是由一代又一代香港人與國家共同奮鬥所奠定。真正支撐香港前行的力量，不在西方的口號與姿態，而在於國家長期的支持與制度的保障。與其把命運託付於他國的政治算計，不如珍惜當下的發展機遇，在屬於自己的地方耕耘未來。至於仍在加拿大苦候的3萬多名港人，他們的故事尚未完結，但結局恐怕早已預見。被西方政治操弄的救生艇，最終只會成為香港移民史上一段苦澀的教訓。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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