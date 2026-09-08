彭韻僖｜解讀「十五五」教育藍圖　「文理交叉」才是生存之道

彭韻僖專欄

AI浪潮席捲全球，加上國家「十五五」教育規劃出台，不少香港家長、學生都有一個普遍疑慮：國家大力推動科技發展，是否代表理科獨大、文科式微？讀法律、文學、中華文化這類傳統文科，日後還有競爭力嗎？



十五五教育重點是文理交叉

坊間有不少誤讀，以為新政策就是「重理輕文」，壓縮人文社科的發展空間。但細閱官方文件，以及內地各大學最新的部署，就會見到事實並非如此。十五五的教育重點，並非要在文理之間二揀一，而是推動學科交叉融合，大眾亦會通俗稱之為文理交叉，令文科同理科不再互相割裂，而是互補配合。

好多香港讀者對「學科交叉融合」這個概念比較陌生，其實道理好簡單：不再死板地將文、理科分得清清楚楚，而是讓科技可以幫助人文研究，人文亦可以為科技發展訂下價值方向，培育兼具技術思維同人文素養的複合型人才。

國家的政策 佈局其實十分清晰。為要突破晶片、人工智能等前沿領域的技術難關，實現科技自立自強，十五五規劃會有序擴大理工農醫的優質學位，補充高端科研人才，配合新質生產力的發展需要。

不過，資源向理工科增加投入，不等於忽視文科。相反，國家明確推動新文科建設，建立屬於自己的哲學社會科學知識體系，重點發展法律科技、數字人文、金融科技等交叉領域。簡單來講，理科負責攻破技術難關，文科負責定義發展的價值，兩者缺一不可。

新文科最有發展潛力的地方

好多人會問，香港常見的法律、文學、中華文化，都屬傳統文科，究竟怎樣做到文理交叉？其實這些範疇，正正是新文科最有發展潛力的地方。

以法律為例，傳統學習重視條文邏輯同案例分析。但踏入數碼年代，法律工作已經出現變化。人工智能同大數據，可以快速檢索大量判例、檢查合約風險、整理檔案，大大提升工作效率。但AI始終無法取代法律人做價值判斷、衡量倫理、拿捏公義同社會情理。所以現代法律人才，既要扎實的法學基礎，亦要具備數碼思維，這就是典型的法律與科技交叉融合。

至於文學同中華文化，亦有新的發展方向。透過數碼技術、大數據整理、AI建模還原，古籍、文物同傳統文化，可以跳出紙本書籍的限制，以更多元的形式向外傳播。傳統文化不再只停留在書本，而是可以同新科技結合，這就是所謂的「數字人文」，亦是國家重點扶持的新文科方向。

內地頂尖高校的發展方向，亦印證這個趨勢。作為國內頂尖人文社科院校，中國人民大學黨委書記張東剛提到，學校發展理工相關學科，並非要轉型成為理工大學，而是運用數據科學、人工智能去賦能人文社科研究，走出文理交叉融合的發展路向。

中國地質大學這類理工特色院校，同樣堅持文理協調，在佈局新能源、雙碳、人工智能交叉學科之餘，亦鞏固基礎學科同人文配套。資深教育專家瞿振元亦指出，十五五學科改革，重點是升級舊有學科、前瞻發展新學科、大力推動交叉學科，絕不是一刀切偏重理科。不同院校會按照自身定位，作出不同的發展安排。

文理兼備才是未來競爭力

國家這一套教育改革，同香港的教育發展亦有共通之處。香港教育局推出《中小學數字教育發展藍圖》，推動教育系統的改革，目標是培養學生的數字素養同跨領域思考能力，打破分科學習的局限，學會善用科技工具，同時守住人文價值，同「學科交叉融合」的理念不謀而合。

對於香港修讀文科的年輕人來講，心態上都要有所調整。現今的文科，已經不再是死記硬背。新一代文科人才，除了要有文化底蘊同邏輯思辨能力，亦需要掌握基本數碼技能，擁有跨界的視野。未來社會，單純的文書能力，或者單純的技術能力，都難以應付挑戰，能夠做到文理兼備，才是年輕人的核心競爭力。

時代發展從來不是要文科或者理科二揀一，而是兩者互相配合、互相啟發。十五五的教育 佈局，為兩地青年指明方向：理科搭建科技的基礎，文科沉澱文化同價值的靈魂。學科交叉融合這個新趨勢，亦可以幫助香港青年更好對接國家發展大局，抓緊時代帶來的機遇。

作者彭韻僖是全國政協委員，香港律師會前會長。



文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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